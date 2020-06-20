Дмитрий Селюк: «Краснодару» выгоден перенос матча с «Динамо», но регламент для COVID-19 надо менять

«Динамо» до сих пор не вылетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром», который должен состояться 21 июня. Причина – вспышка коронавируса в рядах бело-голубых. Заразу, по неофициальной информации, подхватили Каборе, Клинтон Нжи, Себастьян Шиманьски и Николай Комличенко. Напомним, что «Ростов», оказавшийся в похожей ситуации перед пятничным матчем с «Сочи», ушел на карантин и был вынужден выставить юниорский состав, который уступил со счетом 1:10…

- У вас точная информация по Каборе? – вопрос Селюку.

- Да. Но это же результат первого теста. Надеюсь, что повторный окажется отрицательным. Сейчас в «Динамо» все будут перепроверять. Вы же знаете, что в «Ростове» так получилось с Ивелином Поповым. Сначала выявили коронавирус, потом оказалось, что он здоров…

- Допускаете, что некоторые команды начнут скрывать информацию о заболевших?

- А смысл? Не думаю, что это возможно. Тесты сдаются официально, и Роспотребнадзор все контролирует.

- Думаете, матч «Краснодар» - «Динамо» состоится?

- Если есть возможность играть, надо это делать. Тут все решают клубы и РФС.

- Но, по регламенту, динамовцам, если заражения подтвердятся, придется выставлять юниоров.

- Тут есть шероховатости. Считаю, если выявлены один или два заболевших, ничего страшного нет. Так было в «Кельне», «Ислочи». Можно привести другие зарубежные примеры. Просто этих ребят надо изолировать, а других продолжать тестировать. Если тесты отрицательны – они должны играть. Да к тому же, не любой положительный тест, как я уже сказал, подтверждается. Не только у Попова, но и у Дмитрия Баринова коронавирус первый анализ дал ошибку.