ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дмитрий Селюк: «Краснодару» выгоден перенос матча с «Динамо», но регламент для COVID-19 надо менять
20 июня 23:00
автор: Григорьевская Юлия

Дмитрий Селюк: «Краснодару» выгоден перенос матча с «Динамо», но регламент для COVID-19 надо менять

Агент полузащитника Шарля Карборе, который, видимо, оказался среди заболевших коронавирусом динамовцев, прокомментировал ситуацию «Советскому спорту».

«Динамо» до сих пор не вылетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром», который должен состояться 21 июня. Причина – вспышка коронавируса в рядах бело-голубых. Заразу, по неофициальной информации, подхватили Каборе, Клинтон Нжи, Себастьян Шиманьски и Николай Комличенко. Напомним, что «Ростов», оказавшийся в похожей ситуации перед пятничным матчем с «Сочи», ушел на карантин и был вынужден выставить юниорский состав, который уступил со счетом 1:10…

- У вас точная информация по Каборе? – вопрос Селюку.
- Да. Но это же результат первого теста. Надеюсь, что повторный окажется отрицательным. Сейчас в «Динамо» все будут перепроверять. Вы же знаете, что в «Ростове» так получилось с Ивелином Поповым. Сначала выявили коронавирус, потом оказалось, что он здоров…

- Допускаете, что некоторые команды начнут скрывать информацию о заболевших?
- А смысл? Не думаю, что это возможно. Тесты сдаются официально, и Роспотребнадзор все контролирует.

- Думаете, матч «Краснодар» - «Динамо» состоится?
- Если есть возможность играть, надо это делать. Тут все решают клубы и РФС.

- Но, по регламенту, динамовцам, если заражения подтвердятся, придется выставлять юниоров.
- Тут есть шероховатости. Считаю, если выявлены один или два заболевших, ничего страшного нет. Так было в «Кельне», «Ислочи». Можно привести другие зарубежные примеры. Просто этих ребят надо изолировать, а других продолжать тестировать. Если тесты отрицательны – они должны играть. Да к тому же, не любой положительный тест, как я уже сказал, подтверждается. Не только у Попова, но и у Дмитрия Баринова коронавирус первый анализ дал ошибку.

- Получается, медицинский регламент РПЛ имеет смысл подкорректировать?
- Да. Я думаю, нужно все это упорядочить. Нельзя отменять матчи из-за одного или двух заболевших. Их надо изолировать, а других тестировать.

- Если «Динамо» попросит «Краснодар» о переносе, пойдут южане навстречу?
- Это «Краснодар» должен решать. Но ему как раз удобнее перенести игру на 19 июля. Когда находишься в лидирующей группе, лучше иметь матч в запасе. Такая же логика была у «Ростова», когда он просил о переносе. Но «Сочи» переносить игру было невыгодно. Команда боролась за выживание.

- Прошел слух, что в «Уфе» тоже один игрок заразился.
- Я слышал.

- Чемпионат могут окончательно остановить?
- Не думаю. Говорят, в «Уфе» не подтвердилась эта информация. Да и по «Динамо» не все очевидно. Давайте подождем официального вердикта.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ростов» отправился на матч в СочиФутбольная картина Европы. Какой её предстоит увидетьHyundai объявила дату появления новой CretaИзвестная спортсменка предпочла выступать без трусов"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"УЕФА и ФИФА отреагировали на ситуацию с матчем "Сочи" — "Ростов"
Дмитрий Селюк: «Краснодару» выгоден перенос матча с «Динамо», но регламент для COVID-19 надо менять
Дмитрий Селюк: «Краснодару» выгоден перенос матча с «Динамо», но регламент для COVID-19 надо менять
Агент полузащитника Шарля Карборе, который, видимо, оказался среди заболевших коронавирусом динамовцев, прокомментировал ситуацию «Советскому спорту».
20.06.2020 23:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных
Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных
Главный тренер «Зенита» прокомментировал разгромную победу над ЦСКА (4:0) и высказал недовольство регламентом возобновившегося футбольного сезона.
20.06.2020 22:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
«Зенит» впервые в истории чемпионатов страны разгромил ЦСКА в Москве (видео)
«Зенит» впервые в истории чемпионатов страны разгромил ЦСКА в Москве (видео)
Питерский клуб упрочил лидерство в чемпионате-2019/20 благодаря первой за пять лет выездной победе над армейцами в РПЛ. И сразу – крупной!
20.06.2020 21:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
Георгий Джикия: Оплатим все штрафы за фанатов, которые провожали нас на игру в Тулу
Георгий Джикия: Оплатим все штрафы за фанатов, которые провожали нас на игру в Тулу
Капитан «Спартака» прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2).
20.06.2020 20:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Игорь Черевченко: Невнимательность футболистов привела к поражению от «Спартака» (видео)
Игорь Черевченко: Невнимательность футболистов привела к поражению от «Спартака» (видео)
«Арсенал» проиграл «Спартаку» в 23-м туре, забив два гола в компенсированное время.
20.06.2020 20:00
Футбол
автор: Аполоник Дмитрий
«Связи с Тедеско не было, а то бы его опять наказали». Хинкель – после победы «Спартака» в Туле
«Связи с Тедеско не было, а то бы его опять наказали». Хинкель – после победы «Спартака» в Туле
Андреас Хинкель, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» в отсутствие Тедеско, прокомментировал матч против «Арсенала» (3:2).
20.06.2020 20:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Как «Спартак» раздавил в Туле «Арсенал», дважды пропустив в компенсированное время (видео)
Как «Спартак» раздавил в Туле «Арсенал», дважды пропустив в компенсированное время (видео)
Голы Александра Соболева, Николая Рассказова и Эсекиэля Понсе принесли красно-белым гостевую победу в 23-м туре РПЛ, которая неожиданно из крупной превратилась в минимальную.
20.06.2020 18:30
Футбол
автор: Сергеев Иван
Игорь Гамула: Приз лучшему игроку матча «Сочи» – «Ростов» я бы отдал Прядкину
Игорь Гамула: Приз лучшему игроку матча «Сочи» – «Ростов» я бы отдал Прядкину
Тренер-селекционер «Ростова» высказался о самом результативном матче в истории РПЛ, в котором «Сочи» разгромил молодежку желто-синих (10:1).
20.06.2020 13:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
У восьмерых игроков «Зенита» заканчиваются контракты. Кого оставить?
У восьмерых игроков «Зенита» заканчиваются контракты. Кого оставить?
В преддверии центрального матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» объясняем, кто пригодится питерцам в следующих сезонах.
20.06.2020 12:30
Футбол
автор: Иванов Анатолий
Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой
Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой
При обсуждении самой странной игры в истории российского футбола все, как это часто у нас бывает, сбились на эмоции, упустив главное.
20.06.2020 11:30
Футбол
автор: Безъязычный Алексей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика