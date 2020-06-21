НХЛ наступает на те же грабли, что российский футбол?

Не знаю, чем завершится смешная и одновременно грустная эпопея вокруг переноса матча в Краснодаре и непереноса в Сочи, но что можно утверждать наверняка: боссы РПЛ сами загнали себя в угол. В одной лиге не может быть двух разных правил, устанавливаемых по воле конкретного руководителя конкретного клуба. Согласились в Краснодаре отложить матч с «Динамо» - перенесли на следующий месяц. Отказались в Сочи войти в положение «Ростова» - бросаем под танки 17-летних пацанов, превращая весь чемпионат – на ваше усмотрение! - в дешевый цирк или постыдный фарс.
Остается теперь разве что дождаться протеста от «Ростова» в РПЛ, РФС, УЕФА, ФИФА. Или в конце концов – в ЕСПЧ, пока еще не приняли поправки в Конституцию РФ о приоритете внутренних законов над международными. В любом случае - какие могут быть основания не удовлетворить протест «Ростова»? Хотелось бы услышать хотя бы одну причину отказа! Ну, в самом деле – где это видано, чтобы один чемпионат проводился по двум исключающим друг друга правилам?!
А всего и надо-то было заранее предусмотреть подобную ситуацию и четко прописать ее разрешение в регламенте. Иначе говоря, поставить запятую между трех слов – играть нельзя переносить. Только и всего! Ушла команда на карантин, играем все равно хоть ветеранами, хоть мальчиками – если, конечно, лига сама себя не уважает. Либо не играем, а заодно прописываем, что будем делать, когда, например, во второй половине июля переносить матчи будет некуда.
И еще: я что-то пропустил или на самом деле за допущенные массовые заражения никто ни в «Сочи», ни в «Динамо» не наказан? В частности, на сколько матчей дисквалифицирован Хорен Байрамян? Который, как утверждают СМИ, и принес заразу в стан южан после отлучки домой? Как я понимаю, незаконной.
Или все забыли, как берлинская «Герта» мгновенно отстранила абсолютно здорового Саломона Калу от тренировок за то, что в первый день занятий легионер в раздевалке всего лишь пренебрег соблюдением социальной дистанции, а также поздоровался за руку с несколькими партнерами. Скандал разгорелся на всю Германию. Ивуарийцу пришлось даже извиняться и чистить все свои соцсети от сомнительного видео. Не потому ли немецкий чемпионат протекает без особых эксцессов? Все просто: умные и ответственные люди обо всем договариваются на берегу.
Сравнивая разницу в подходах к проведению матчей в условиях пандемии в РПЛ и бундеслиге, вызывает вопросы позиция НХЛ и руководителей «Тампы». В пятницу лига официально объявила, что после остановки 12 марта сезона взято 200 тестов среди игроков – 11 дали положительный результат: шесть – в «Оттаве», три – в «Колорадо», по одному – в «Питтсбурге» и «Бостоне». Вроде все тихо и спокойно. Все идет по плану перехода от фазы 2 к фазе 3, которая предусматривает командные тренировки с 10 июля.
Однако в тот же день чуть ранее прорезается инсайд, что в «Тампе» сразу пятеро заболевших – три игрока и два сотрудника клуба, а потому, возможно, тренировочный центр будет закрыт на карантин. Через несколько часов «Лайтнинг» на своем официальном сайте подтвердили эту шокирующую информацию, добавив:
«Тренировочный центр команды будет временно закрыт, пока мы не сможем обеспечить безопасность для игроков и обслуживающего персонала. Со значительным ростом заболеваний в городе Тампа, округе Хиллсборо и штате Флорида мы просим всех в районе залива, особенно молодежь, помочь замедлить распространение пандемии, скрупулезно следуя рекомендациям властей – надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки».
В итоге стадион закрыли для ледовых занятий до 6 июля. А среди подхвативших инфекцию вполне может оказаться основной вратарь «молний» Андрей Василевский, который вместе с Михаилом Сергачевым приступил к тренировкам малыми группами фазы 2. Сам российский защитник публично уже всех успокил, что абсолютно здоров – корона его миновала.
Зато стала ясна истинная причина, почему лидер «Торонто» Остон Метьюз задержался в своем доме в Аризоне, не приступив к фазе 2 в тренировочном центре клуба в Канаде. Увы, вирус. К счастью, вместе с ним живший и тренировавшийся датский вратарь «Лифс» Фредерик Андерсен инфекцию не зацепил.
В общем, налицо сразу три повода поставить рестарт сезона НХЛ под сомнение, что уже сделали многие объективные североамериканские наблюдатели.
1) Пандемия в США отнюдь не идет на убыль. Массовые протесты-погромы по всей стране вызвали новый серьезный скачок инфицированных. Таковых, к примеру, 20 июня зафиксировали более 34 тысяч человек. Хотя еще 8 июня было менее 19 тысяч, а максимум достигнут 24 апреля – 44600 заболевших.
Во Флориде после некоторых послаблений вновь до лучших времен повесили замки на двери баров и ресторанов. Не случайно слезное обращение руководства «Лайтинг» к вирусным диссидентам все-таки соблюдать простейшие правила предосторожности. При этом всем игрокам «Тампы», которые еще не прибыли в город, рекомендовано воздержаться от возвращения из-за сложной эпидемиологической ситуации в штате.
2) Коллективная ответственность. Вроде бы НХЛ заявляла, что при выявлении инфицированных намерена действовать точечно. Отстранять конкретного игрока, а не сажать всю команду на карантин, тем более закрывать стадион. Тем не менее именно это случилось в Тампе. Понятно, пока время терпит. Центр не работает до 6 июля, а тренировочные лагеря планируют открыть 10 апреля.
Но возникает резонный вопрос: что будет, если нечто подобное произойдет во время доигровки сезона, которая пройдет в двух городах-хабах? Стадион, где играет команда с заболевшими игроками и персоналом, тоже закроют на двухнедельный карантин?
3) НХЛ замалчивает положение с заболеваемостью в командах. Так, до сих пор лига не прокомментировала вспышку вируса в Тампе со скоропостижным закрытием на две недели стадиона. Не подтвердила НХЛ и положительный тест Метьюза. Все это вызывает логичные подозрения, что лиге есть что скрывать, а ситуация в реальности намного хуже, чем все мы можем представить.