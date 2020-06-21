НХЛ наступает на те же грабли, что российский футбол?

Не знаю, чем завершится смешная и одновременно грустная эпопея вокруг переноса матча в Краснодаре и непереноса в Сочи, но что можно утверждать наверняка: боссы РПЛ сами загнали себя в угол. В одной лиге не может быть двух разных правил, устанавливаемых по воле конкретного руководителя конкретного клуба. Согласились в Краснодаре отложить матч с «Динамо» - перенесли на следующий месяц. Отказались в Сочи войти в положение «Ростова» - бросаем под танки 17-летних пацанов, превращая весь чемпионат – на ваше усмотрение! - в дешевый цирк или постыдный фарс.

Остается теперь разве что дождаться протеста от «Ростова» в РПЛ, РФС, УЕФА, ФИФА. Или в конце концов – в ЕСПЧ, пока еще не приняли поправки в Конституцию РФ о приоритете внутренних законов над международными. В любом случае - какие могут быть основания не удовлетворить протест «Ростова»? Хотелось бы услышать хотя бы одну причину отказа! Ну, в самом деле – где это видано, чтобы один чемпионат проводился по двум исключающим друг друга правилам?!

А всего и надо-то было заранее предусмотреть подобную ситуацию и четко прописать ее разрешение в регламенте. Иначе говоря, поставить запятую между трех слов – играть нельзя переносить. Только и всего! Ушла команда на карантин, играем все равно хоть ветеранами, хоть мальчиками – если, конечно, лига сама себя не уважает. Либо не играем, а заодно прописываем, что будем делать, когда, например, во второй половине июля переносить матчи будет некуда.

И еще: я что-то пропустил или на самом деле за допущенные массовые заражения никто ни в «Сочи», ни в «Динамо» не наказан? В частности, на сколько матчей дисквалифицирован Хорен Байрамян? Который, как утверждают СМИ, и принес заразу в стан южан после отлучки домой? Как я понимаю, незаконной.

Или все забыли, как берлинская «Герта» мгновенно отстранила абсолютно здорового Саломона Калу от тренировок за то, что в первый день занятий легионер в раздевалке всего лишь пренебрег соблюдением социальной дистанции, а также поздоровался за руку с несколькими партнерами. Скандал разгорелся на всю Германию. Ивуарийцу пришлось даже извиняться и чистить все свои соцсети от сомнительного видео. Не потому ли немецкий чемпионат протекает без особых эксцессов? Все просто: умные и ответственные люди обо всем договариваются на берегу.