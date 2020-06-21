Три удаления, отмененный и незабитый пенальти. Николич начал в «Локомотиве» с победы (видео)

Когда Роспотребнадзор разрешил пускать на стадионы болельщиков в количестве до 10 процентов от вместимости арен, возникли опасения, что руководству «Локо» в лице Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова придется несладко: слишком велико недовольство фанатов расставанием с Семиным. Однако ничего оскорбительного себе трибуны не позволили, скандируя: «Только Семин Юрий Палыч». А после традиционной благодарности медикам на 20-й минуте многие из зрителей покинули южную трибуну, предварительно развернув баннер: «Не того деда убрали».

Как и ожидалось, Николич не стал с первой игры устраивать каких-то революций, выпустив состав, на который опирался Семин. Разве что Антон Миранчук начал встречу на скамейке запасных. А так, мы увидели привычную расстановку 4-2-3-1 со всеми лидерами «Локо», которые к перерыву в сезоне добыли команде второе место в РПЛ.

На «РЖД Арене» встретились две команды, лишившиеся главных тренеров и сильнее других изменившиеся в период паузы. Напомним, «Локомотив» не стал продлевать контракт с Юрием Семиным и отпустил основного защитника Бенедикта Хеведеса , оренбуржцы расстались к Константином Емельяновым и своим лучшим бомбардиром Джордже Деспотовичем . Хозяев на поле вывел серб Николич, гостей – заявленный всего за два дня до игры Константин Парамонов , хотя фактическим главным тренером «Оренбурга» стал Ильшат Айткулов , не имеющий необходимой лицензии.

КРЫХОВЯК БЬЕТ, МИРАНЧУК ЗАБИВАЕТ

Москвичи с первых минут продемонстрировали высокий уровень физической готовности – задали хороший темп и уверенно его удерживали. Гости оборонялись низким блоком большими силами, но за соперниками периодически не поспевали, позволяя создавать опасность у своих ворот. Дважды в первом тайме мог забивать Эдер, но сначала чемпион Евро-2016 не дотянулся до мяча, а затем не попал головой в створ с 10 метров.

В обоих случаях остроту создавал Алексей Миранчук. Он вообще был самым креативным в составе «Локо», правда, в условиях невероятной плотности в центре ему приходилось тяжко. Такую оборону надо разбивать за счет быстрого передвижения мяча, но красно-зеленым в позиционных атаках заметно не хватало скорости. Не потому, что игроки медленно двигались, а потому, что плохо открывались, и у футболистов с мячом был минимум времени и вариантов для продолжения атаки.

И все же команде Николича удалось найти слабое место в оборонительных редутах соперника – в опорной зоне, за которую отвечали Даниэль Мишкич и Федор Черных. Беда в том, что оба они атакующие футболисты со слабым отбором и умением выбрать позицию. Дважды Гжегож Крыховяк находил возможность пробить из их зоны ответственности (всего за первый тайм поляк пробил четырежды), а незадолго до перерыва отлично сыграл на подборе Миранчук, технично уложив мяч в ближний верхний угол.

Шестой мяч Алексея Миранчука в текущем сезоне Тинькофф РПЛ



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По такой игре после перерыва у «Оренбурга», скорее всего, не было бы ни единого шанса, но надежду гостям подарил Рифат Жемалетдинов, за считанные секунды до окончания первого тайма в рядовой борьбе наступивший на ногу Виталию Шахову. Желтая карточка стала для игрока второй, и «Локо» остался в меньшинстве.

НИКОЛИЧ В РОЛИ ЗРИТЕЛЯ

Шахова в перерыве заменили на Джоэля Фамейе, и тут надо сделать короткое отступление. Дело в том, что Шахов, будучи защитником, в первые 45 минут играл… единственного центрфорварда, в то время как Черных отрабатывал в центре полузащиты. Удивительная рокировка. С выходом Фамейе гости морально перестроились и на некоторое время прижали железнодорожников к штрафной. Гилерме пришлось вытаскивать из-под перекладины «мертвый мяч» после удара головой Мамаду Силлы...

Вот только фантазии гостям не хватало. Ничего, кроме подач с флангов, они придумать не смогли. Так что «Локо» выждал немного, отодвинул игру от своих ворот и обложил штрафную Андрея Климовича стандартами. Один из них привел к сутолоке у ворот, которая едва не завершилась для «Оренбурга» катастрофой. Мишкич нарушил правила на Крыховяке, получил вторую желтую и заработал пенальти. Арбитр Станислав Васильев, посмотрев повтор, 11-метровый отметил (Мурило чуть ранее сам нарушил правила), однако все равно уравнял составы. Не очень, правда, понятно, почему Мишкич отправился в раздевалку. Разве происходившее после фола Мурило имело юридическую силу? Ждем разъяснения специалистов.

Без двух футболистов места на поле стало еще больше, и преимущество получал тот, кто лучше готов физически. Но Николич наотрез отказался делать замены, чтобы освежить игру (единственную серб совершил уже в компенсированное время). В результате оренбуржцы пусть и не наседали на штрафную Гилерме, но регулярно устраивали забеги по флангам и тревожили вратаря дальними ударами. Хотя лучший момент все же имел Мариу, убежавший один на один с центра поля. Португалец обыграл Климовича, но в борьбе с Андреем Малых попал в перекладину. А спустя минуту защитник заработал еще одну желтую и оставил «Оренбург» вдевятером...

«Локо» в большинстве все-таки удержал минимальное преимущество, едва не пропустив в самой концовке. Гол гостей, убежавших «два в ноль», отменили из-за очевидного офсайда. Но этого мало - еще раз пересмотрев VAR, Васильев увидел, что эта почти голевая контратака началась с фола в штрафной «Оренбурга». Вот вам еще один пенальти. Но теперь - не забитый Эдером. Португалец запустил мяч в небеса...

В общем, официальный дебют Николича в «Локо» получился веселым. Как и весь 23-й тур, который будет доигран 19 июля матчем «Краснодар» - «Динамо». Перенос этой игры и неудачи «Ростова» и ЦСКА позволили железнодорожникам укрепить свое второе место. Может, теперь болельщики начнут потихоньку поворачиваться лицом к команде?

РПЛ. 23-й тур

«Локомотив» – «Оренбург» – 1:0 (1:0)

Гол: Ал. Миранчук, 38.

Нереализованный пенальти: Эдер, 90+4 (мимо).

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Мурило, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу (Идову, 90+5), Эдер.

«Оренбург»: Климович, Аюпов (Чуканов, 82), Радакович, Сиваков, Малых, Мишкич, Черных (Липовой, 62), Зотов, Алвеш, Силла, Шахов (Фамейе, 46).

Предупреждения: Жемалетдинов, 19. Мишкич, 41. Мурило, 52. Малых, 57. Силла, 63. Фамейе, 70. Аюпов, 71. Баринов, 79. Зотов, 80. Чуканов, 90+3.

Удаления: Жемалетдинов, 45+4 (2 жк). Мишкин, 58 (2 жк). Малых, 84 (2 жк).

Судья: Васильев (Ижевск).

Фото: Константин Рыбин/РПЛ