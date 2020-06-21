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«Слышал скандирования во славу Семина, но про меня – ничего плохого». Николич – после победы «Локо»
21 июня 21:16

«Слышал скандирования во славу Семина, но про меня – ничего плохого». Николич – после победы «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от своего первого официального матча в России.

- Первый тайм наша команда сыграла хорошо, - заявил 40-летний сербский специалист после победы над «Оренбургом» (1:0). - Мы контролировали мяч, создавали моменты, хорошо прессинговали. Второй тайм получился скомканным из-за удалений. Сначала мы играли в меньшинстве, потом составы уравнялись, в концовке уже у «Локомотива» было численное преимущество... Один пенальти отменили, второй мы не забили... Как бы то ни было, набраны три очка. Я доволен результатом. Надеюсь, болельщикам тоже понравилось.

- В матчах РПЛ сейчас разрешены пять замен. Но вы сделали только одну, да и ту в компенсированное время...
- Я никогда не меняю игроков ради замены. Исхожу из конкретной ситуации. Игра складывалась так, что вносить корректировки не требовалось. Но это не значит, что замен не будет в дальнейшем. К тому же, сейчас мы ограничены в ротации. Некоторые футболисты продолжают восстанавливаться.

- Первый пенальти, отмененный после видеоповтора, собирался исполнять Алексей Миранчук, второй пошел бить Эдер. Почему?
- Мы назначили на игру двух пенальтистов. Миранчук и Эдер между собой решали, кто подойдет к мячу. Получилось не слишком удачно, но этот промах Эдера ничего не решил... Я, кстати, после матча сказал, что в тот момент у меня чуть не остановилось сердце. Это была шутка. Думаю, в следующей игре у нас будет один пенальтист.

- Как реагировали на кричалки в поддержку Юрия Семина и против нынешнего руководства «Локомотива»?
- Слышал, конечно. Но такое отношение болельщиков к Семину объяснимо. Я уже говорил, что сам считаю его легендой клуба. Он работал здесь до меня 20 лет. Конечно, его любят. И было бы странно, если бы болельщки не высказывали свою позицию. Для меня это точно не проблема. Главное - чтобы фанаты поддерживали команду. А этого можно добиться хорошими результатами. Это наша цель.

- Некоторые зрители после 20-й минуты покинули стадион...
- Мне не показалось, что между клубом и болельщиками есть такие уж большие проблемы. В мой адрес негатива я не услышал. Была хорошая атмосфера. А на то, чтобы тебя приняли, полюбили, нужно время. И победы. Первую мы сегодня одержали.

- Почему вы выпустили Жоау Мариу в атаке в паре с Эдером?
- На мой взгляд, позиция второго нападающего идеально подходит Мариу. Также он способен играть «восьмерку», вингера. Это очень универсальный футболист.

- Вы приобняли Даниэля Мишкича после удаления. О чем говорили с игроком «Оренбурга»?
- Я тренировал Мишкича в «Олимпии». Мы обсудили эпизод с применением видеоповтора. Там же была неоднозначная ситуация. Пенальти отменили, а последующую карточку Мишкича - нет. Но это новые правила. Все было честно. В «Оренбурге» я знаю и Рикарду Алвеша. Тоже по «Олимпии». Было приятно увидиться.

- Кто заменит удаленного Рифата Жемалетдинова в следующем туре?
- У меня есть идея, но не хочу раскрывать карты. Что касается Антона Миранчука, то он трениуется только с середины недели. Пока на сто процентов Антон не готов. Но в дальнейшем он должен очень помочь «Локомотиву». Равно как Джефферсон Фарфан, Лука Джорджевич и Станислав Магкеев.

Три удаления, отмененный и незабитый пенальти. Николич начал в «Локомотиве» с победы (видео)

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