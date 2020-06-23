«Игроки «Сочи» пожелали продолжать в том же духе». Пропустивший 10 голов вратарь Попов – у Урганта

Голкипер ростовской молодежки (которая, напомним, заменила основной состав, ушедший на карантин из-за эпидемии коронавируса) пообщался с Иваном Ургантом в рамках «пандемийной» рубрики «Встреча на безопасном расстоянии». Телеведущий задавал вопросы из московской студии, футболист отвечал по видеосвязи из Ростова-на-Дону.

- Денис, как вы поживаете, и как изменилась ваша жизнь с момента финального свистка матча «Сочи» - «Ростов»? – спросил Ургант.

- В первую очередь почувствовал популярность. До матча у меня в инстаграме было 350 подписчиков, а сейчас их уже около 40 тысяч.

- Как вы настраивались на этот матч? Что ребята говорили друг другу, когда выходили на поле, и чего ожидали от этой встречи?

- Во-первых, мы друг друга поддерживали. Без этого никак. Желали друг другу удачи, чтобы все проявили себя на таком высоком уровне. Естественно, все волновались. Хотели выйти и доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами такой большой опыт игры в РПЛ.

- Не только в РПЛ, но и… в местах лишения свободы (Ургант намекнул на форварда «Сочи» Александра Кокорина, который оформил хет-трик. – прим. ред.). Было страшно хоть немного? Все-таки против вас вышли взрослые, состоявшиеся игроки.

- Страха не было, было волнение. Я не вижу смысла бояться своего любимого дела, того, чем ты занимаешься.

- Кто-то вас поздравлял после матча из знаменитых людей?

- Да, конечно. Мне написало много вратарей премьер-лиги. Еще Василий Уткин, Дмитрий Губерниев.