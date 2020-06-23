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«Игроки «Сочи» пожелали продолжать в том же духе». Пропустивший 10 голов вратарь Попов – у Урганта
23 июня 09:21
автор: Григорьевская Юлия

«Игроки «Сочи» пожелали продолжать в том же духе». Пропустивший 10 голов вратарь Попов – у Урганта

17-летний Денис Попов, признанный лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ «Сочи» - «Ростов», стал одним из героев популярного шоу «Вечерний Ургант».

Голкипер ростовской молодежки (которая, напомним, заменила основной состав, ушедший на карантин из-за эпидемии коронавируса) пообщался с Иваном Ургантом в рамках «пандемийной» рубрики «Встреча на безопасном расстоянии». Телеведущий задавал вопросы из московской студии, футболист отвечал по видеосвязи из Ростова-на-Дону.

- Денис, как вы поживаете, и как изменилась ваша жизнь с момента финального свистка матча «Сочи» - «Ростов»? – спросил Ургант.
- В первую очередь почувствовал популярность. До матча у меня в инстаграме было 350 подписчиков, а сейчас их уже около 40 тысяч.

- Как вы настраивались на этот матч? Что ребята говорили друг другу, когда выходили на поле, и чего ожидали от этой встречи?
- Во-первых, мы друг друга поддерживали. Без этого никак. Желали друг другу удачи, чтобы все проявили себя на таком высоком уровне. Естественно, все волновались. Хотели выйти и доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами такой большой опыт игры в РПЛ.

- Не только в РПЛ, но и… в местах лишения свободы (Ургант намекнул на форварда «Сочи» Александра Кокорина, который оформил хет-трик. – прим. ред.). Было страшно хоть немного? Все-таки против вас вышли взрослые, состоявшиеся игроки.
- Страха не было, было волнение. Я не вижу смысла бояться своего любимого дела, того, чем ты занимаешься.

- Кто-то вас поздравлял после матча из знаменитых людей?
- Да, конечно. Мне написало много вратарей премьер-лиги. Еще Василий Уткин, Дмитрий Губерниев.

- Понимаете, что теперь вы - главная знаменитость российского футбола? О вас пишут не только российские СМИ, но и зарубежные. Вы же установили рекорд РПЛ – 15 сейвов за матч!
- Да. Но вообще-то я стал обладателем не одного рекорда, а даже двух.

- Ну, второй рекорд – 10 пропущенных мяч – пусть останется на совести защитников. Расскажите, какие у вас кумиры и ориентиры в футболе? На кого из вратарей равняетесь?
- Я очень давно слежу за Давидом Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Он мой кумир. Стараюсь на него равняться.

- Он про вас наверняка тоже узнал, благодаря этому матчу.
- Я надеюсь на это.

- Говорят, у вас есть какой-то специальный план тренировок, как отбивать пенальти. Вы же не только 15 сейвов совершили, но и парировали 11-метровый от Антона Заболотного.
- Думаю, мне просто повезло в этом моменте. Заранее выбрал угол - и так совпало, что прыгнул туда, куда игрок пробил.

- Общались с кем-то из футболистов «Сочи» после матча?
- Да. Пару человек подошли, сказали, чтобы я продолжал в том же духе. Похвалили. Сказали, что у меня все получится. Спасибо им за поддержку. Для меня эти слова многое значат.

- Из десяти пропущенных мячей какой выделили бы?
- Сложно сказать. Я не пересматривал матч. И вообще, не слишком доволен своей игрой. Да, сделал 15 сейвов, но результат меня не удовлетворил. Все-таки десять пропустил.

- У вас вся жизнь впереди, чтобы улучшить этот результат. Если бы сейчас какой-нибудь клуб предложил вам контракт, куда хотели бы уйти?
- На данный момент я хочу играть за «Ростов» и защищать цвета этой команды.

Фланги «Спартака», «новый Халк» и вратарь-школьник. Символическая сборная 23-го тура РПЛ

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