Фланги «Спартака», «новый Халк» и вратарь-школьник. Символическая сборная 23-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ
Денис ПОПОВ («Ростов»)
17-летний вратарь ростовской молодежки, которую выставили на матч с «Сочи» из-за эпидемии коронавируса в основной команде, пропустил 10 мячей, но при этом совершил рекордные в истории РПЛ 15 сейвов один краше другого (некоторые источники указывают 17) и отразил пенальти от Антона Заболотного. А ведь еще за сутки до игры Попов со своими товарищами по команде не догадывались, что им предстоит дебютировать в премьер-лиге.
ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК
Николай РАССКАЗОВ («Спартак»)
Контратакующая тактика, которую Доменико Тедеско выбрал на гостевой матч с «Арсеналом», требовала максимальной активности от фланговых игроков. И 22-летний Рассказов отутюжил правую бровку как надо. В заслугу за старания Николай получил редчайший для себя гол головой после навеса Айртона.
⚽ Гол Николая Рассказова в ворота «Арсенала»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 20, 2020
📺 #АрсеналСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Бранислав ИВАНОВИЧ («Зенит»)
Многоопытный серб, который, возможно, по окончании этого сезона покинет Россию, в самом дебюте распечатал ворота Игоря Акинфеева, положив начало разгрому ЦСКА. 36-летний ветеран выполнил огромный объем работы без единого сбоя. С таким Ивановичем контракт надо продлевать.
📹 Гол Бранислава Ивановича после розыгрыша углового— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 20, 2020
📺 #ЦСКАЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/NnRoUghZeO
Ведран ЧОРЛУКА («Локомотив»)
Хорват постарался сразу показать товар лицом новому главному тренеру «Локо» Марко Николичу. Нельзя сказать, что «Оренбург» сильно напрягал оборону москвичей, но Чорлука успевал еще и к атакам подключаться. Образцовая игра в недавнем прошлом самого высокооплачиваемого легионера РПЛ.
ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК
АЙРТОН («Спартак»)
Сделал голевую передачу Рассказову после классного маневра у штрафной «Арсенала» и избежал свойственных ему ляпов при оборонительных действиях.
ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
Вильмар БАРРИОС («Зенит»)
Став нижней вершиной «ромба», который Сергей Семак выставил в центре поля против ЦСКА, блестяще справлялся с подстраховкой партнеров по полузащите (Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Малком), постоянно убегавших в атаку. Совершил семь отборов, не допустил ни одной потери при 84-процентной точности передач.
ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)
Взорвал неспешное течение матча с «Тамбовом» роскошным ударом в девятку. Мог оформить дубль во втором тайме, но пенальти, который Алексей уже готовился исполнить, был отменен после видеопросмотра.
Шестой мяч Алексея Миранчука в текущем сезоне Тинькофф РПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 21, 2020
📺 Смотрите #ЛокоОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
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АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
МАЛКОМ («Зенит»)
Сместился с привычного правого фланга на позицию «под нападающими» и провел самый качественный в зенитовской карьере матч. Да, бразилец запорол несколько перспективных атак, однако и забил дважды. В некоторых эпизодах Малком своим напором напоминал Халка.
✌️ Дубль Малкома— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 20, 2020
📺 #ЦСКАЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
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ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ («Рубин»)
Главный творец гостевой волевой победы казанцев в Екатеринбурге. Сначала забил сам – ударом в падении через себя после навеса с углового, затем помог отличиться Солтмураду Бакаеву.
Хвича Кварацхелия забивает свой третий гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 20, 2020
📺 #УралРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
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НАПАДАЮЩИЕ
Артем ДЗЮБА («Зенит»)
Голами и передачами лучший снайпер и ассистент РПЛ-2019/20 не отметился, но его доминирование в штрафной ЦСКА впечатлило. При этом Дзюба совершил 6 удачных обводок! Просто зверский футбол от Артема.
Владимир ИЛЬИН («Ахмат»)
Наконец, смог отличиться после перехода из «Урала». Причем сразу дважды – в матче с «Крыльями» (4:2). Это второй дубль Ильина в РПЛ. Предыдущий был в сезоне-2017/18, когда он дважды забил в ворота «СКА-Хабаровска».
🔥 Дубль Владимира Ильина!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 19, 2020
📺 #КрыльяАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!»https://t.co/9sfcFoCvvR
СБОРНАЯ 23-го ТУРА РПЛ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»:
Попов - Рассказов - Иванович, Чорлука - Айртон - Барриос - Миранчук, Малком, Кварацхелия - Дзюба, Ильин
Жертвоприношение в Сочи, «добро и зло» Федуна, «не тот дед» в Черкизове. Чем запомнится 23-й тур
Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»