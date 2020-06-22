Фланги «Спартака», «новый Халк» и вратарь-школьник. Символическая сборная 23-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ

Денис ПОПОВ («Ростов»)

17-летний вратарь ростовской молодежки, которую выставили на матч с «Сочи» из-за эпидемии коронавируса в основной команде, пропустил 10 мячей, но при этом совершил рекордные в истории РПЛ 15 сейвов один краше другого (некоторые источники указывают 17) и отразил пенальти от Антона Заболотного. А ведь еще за сутки до игры Попов со своими товарищами по команде не догадывались, что им предстоит дебютировать в премьер-лиге.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Николай РАССКАЗОВ («Спартак»)

Контратакующая тактика, которую Доменико Тедеско выбрал на гостевой матч с «Арсеналом», требовала максимальной активности от фланговых игроков. И 22-летний Рассказов отутюжил правую бровку как надо. В заслугу за старания Николай получил редчайший для себя гол головой после навеса Айртона.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Бранислав ИВАНОВИЧ («Зенит»)

Многоопытный серб, который, возможно, по окончании этого сезона покинет Россию, в самом дебюте распечатал ворота Игоря Акинфеева, положив начало разгрому ЦСКА. 36-летний ветеран выполнил огромный объем работы без единого сбоя. С таким Ивановичем контракт надо продлевать.

Ведран ЧОРЛУКА («Локомотив»)

Хорват постарался сразу показать товар лицом новому главному тренеру «Локо» Марко Николичу. Нельзя сказать, что «Оренбург» сильно напрягал оборону москвичей, но Чорлука успевал еще и к атакам подключаться. Образцовая игра в недавнем прошлом самого высокооплачиваемого легионера РПЛ.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

АЙРТОН («Спартак»)

Сделал голевую передачу Рассказову после классного маневра у штрафной «Арсенала» и избежал свойственных ему ляпов при оборонительных действиях.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Вильмар БАРРИОС («Зенит»)

Став нижней вершиной «ромба», который Сергей Семак выставил в центре поля против ЦСКА, блестяще справлялся с подстраховкой партнеров по полузащите (Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Малком), постоянно убегавших в атаку. Совершил семь отборов, не допустил ни одной потери при 84-процентной точности передач.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)

Взорвал неспешное течение матча с «Тамбовом» роскошным ударом в девятку. Мог оформить дубль во втором тайме, но пенальти, который Алексей уже готовился исполнить, был отменен после видеопросмотра.

Шестой мяч Алексея Миранчука в текущем сезоне Тинькофф РПЛ



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АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

МАЛКОМ («Зенит»)

Сместился с привычного правого фланга на позицию «под нападающими» и провел самый качественный в зенитовской карьере матч. Да, бразилец запорол несколько перспективных атак, однако и забил дважды. В некоторых эпизодах Малком своим напором напоминал Халка.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ («Рубин»)

Главный творец гостевой волевой победы казанцев в Екатеринбурге. Сначала забил сам – ударом в падении через себя после навеса с углового, затем помог отличиться Солтмураду Бакаеву.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА («Зенит»)

Голами и передачами лучший снайпер и ассистент РПЛ-2019/20 не отметился, но его доминирование в штрафной ЦСКА впечатлило. При этом Дзюба совершил 6 удачных обводок! Просто зверский футбол от Артема.

Владимир ИЛЬИН («Ахмат»)

Наконец, смог отличиться после перехода из «Урала». Причем сразу дважды – в матче с «Крыльями» (4:2). Это второй дубль Ильина в РПЛ. Предыдущий был в сезоне-2017/18, когда он дважды забил в ворота «СКА-Хабаровска».

СБОРНАЯ 23-го ТУРА РПЛ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»:

Попов - Рассказов - Иванович, Чорлука - Айртон - Барриос - Миранчук, Малком, Кварацхелия - Дзюба, Ильин

Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»