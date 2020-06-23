«У одного сотрудника – подозрение на заражение. Карантина в «Уфе» сейчас нет»

- В СМИ ходит много домыслов о заражении коронавирусной инфекцией футболистов «Уфы». Имела ли право команда играть с «Тамбовом» в минувшее воскресенье в рамках 23-го тура РПЛ?

- Безусловно, этот матч сыгран в полном соответствии с законами России и регламентом РФС, которые не были нарушены. Подозрение на заражение и подтвержденное заражение - это разные вещи. По одному работнику клуба у нас действительно возникли сомнения в субботу вечером. Нам вовремя стало об этом известно, поскольку мы очень внимательно следим за состоянием здоровья своих сотрудников вне зависимости от того, находятся они в распоряжении клуба или имеют выходной. Постоянно проводим тесты на коронавирус.

- Но в субботу вы не подтвердили эту информацию.

- В моих словах не было ни слова неправды. РФС не та организация, которая основывает свое решение на слухах или неподтвержденной информации. А в прессе муссировалось именно это. На тот момент сообщения о том, что кто-то из наших футболистов заболел, были не более чем слухами.

- 23 июня «Уфа» выступила с официальным сообщением о том, что у одного из футболистов подозрение на коронавирус. Значит, теперь все игроки уйдут на карантин?

- Нет. На сегодняшний день у нас есть основания считать, что, действительно, один сотрудник клуба может быть заражен коронавирусной инфекцией. Но так как профилактические меры в отношении него были приняты вовремя, никакой опасности ни для наших футболистов, ни для соперников команды он не представляет. Более того, уже после того, как появились подозрения, остальные сотрудники клуба неоднократно прошли тестирование - и все анализы дали отрицательные результаты. Соответственно, никаких нарушений в наших действиях нет, и команда может дальше тренироваться и играть.

- Сотрудник, в отношении которого появились подозрения, на карантине?

- Да. Он ушел на карантин сразу же, как только был выявлен первый сомнительный результат теста на коронавирус.

- Это аргентинский нападающий Андрес Вомбергар?

- Согласно законам Российской Федерации о персональных данных, если человек не желает называть свои диагнозы, то имеет на это право. В данном случае это и происходит. Это законное требование. Кроме того, есть такое понятие, как врачебная тайна, согласно которой медицинские работники не имеют права раскрывать диагнозы. И мы не будем этого делать.