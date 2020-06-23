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Самой белой команде АПЛ стало стыдно за «белые жизни». Обзор еврофутбола
23 июня 11:23
автор: Иван Сергеев

Самой белой команде АПЛ стало стыдно за «белые жизни». Обзор еврофутбола

30-й тур английского футбольного чемпионата завершился разгромной победой «Ман Сити» и грандиозным скандалом.

Все матчи возобновившейся премьер-лиги проходят под девизом Black Lives Matter (»Черные жизни важны») в знак солидарности с борьбой за равноправие в США, развернувшейся после циничного убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Не стала, разумеется, исключением и встреча на «Этихаде», перед началом которой, по заведенной недавно традиции, все футболисты опустились на одно колено (этот антирасистский ритуал когда-то придумал игрок в американский футбол Колин Каперник). При этом на игровой форме обеих команд вместо фамилий красовался тот самый лозунг.

И тут над домашней ареной «Сити» пролетел легкомоторный самолет, к хвосту которого был прикреплен баннер с другим слоганом: White Lives Matter Burnley («Белые жизни важны, «Бернли»). Описав в воздухе несколько кругов, »кукурузник» скрылся в неизвестном направлении. Премьер-лига восприняла эту акцию как провокацию. А гостям пришлось приносить извинения, ведь скандальный баннер бросил тень на «Бернли». Выяснилось, что в клубе знали о готовящейся акции, но все же не смогли ее предотвратить.

Теперь болельщиков, устроивших провокацию, ждет пожизненное отстранение от посещения футбольных мероприятий на территории Великобритании. Возможно, им также придется заплатить денежный штраф. Клуб официально открестился от идей, которые пропогандирует нетолерантная часть его фанатов. Защитник «Бернли» Бен Ми после игры заявил, что «ему стыдно за этих людей, которым пора научиться жить в обществе XXI века, где нет места дискриминации по цвету кожи, религии, сексуальной ориентации или любому другому признаку».

В то же время многие отмечают, что в заявке «Бернли» на матч с «Ман Сити» не оказалось... ни одного темнокожего футболиста. А на сезон их было заявлено лишь двое - Али Койки и Аарон Леннон, и оба 30 июня покинут команду. Разумеется, это рождает некоторые подозрения относительно философии клуба из графства Ланкашир.

Заявка «Бернли» на матч с «Ман Сити»

Сам матч завершился ожидаемым разгромом гостей - 5:0. В эпоху Пепа Гвардиолы «Ман Сити» одержал уже 17-ю победу в АПЛ с перевесом в пять и более мячей. Это на восемь больше, чем у любой другой команды за тот же временной период. Впрочем, шансов на защиту прошлогоднего титула у «горожан» нет. Они лишь отсрочили неминуемое чемпионство «Ливерпуля», который за день до этого завершил нулевой ничьей дерби с «Эвертоном». Перевес команды Юргена Клоппа после 30 туров составляет 20 очков. Красным осталось одержать две победы в восьми матчах, чтобы, независимо от результатов соперников, вернуть себе титул, который «Ливерпуль» ждет с 1990 года.

АПЛ. 30-й тур
«Ман Сити» - «Бернли» - 5:0 (3:0)
Голы: Фоден, 22 - 1:0. Марез, 43 - 2:0. Марез, 45 - с пенальти - 3:0. Сильва, 51, - 4:0.

Турнирная таблица АПЛ

В Италии первую победу после выхода из карантина одержал «Ювентус». До этого туринцы дважды сыграли 0:0 в полуфинале (с «Миланом») и финале (с «Наполи») Кубка Италии, упустив трофей в серии послематчевых пенальти. На этот раз команда Маурицио Сарри легко расправилась на выезде с «Болоньей» (2:0). Победный мяч записал на свой счет Криштиану Роналду, реализовавший 11-метровый. Он стал самым результативным португальцем в истории серии А, обойдя на один гол (43 против 42) Руя Кошту. Ну а одноклубник Роналду Пауло Дибала исполнил настоящий шедевр.

Впрочем, в Италии 27-й тур только начал разгон. «Юве» оторвался от «Лацио» на 4 очка, но римляне имеют матч в запасе - 24 июня в гостях против «Аталанты». А самую крупную на Апеннинах победу после карантина одержал «Милан» (4:1 над «Лечче»). Тремя голевыми передачами отметился турецкий полузащитник гостей Хакан Чалханоглу.

Серия А. 27-й тур

«Болонья» - «Ювентус» - 0:2 (0:2)
Голы: Роналду, 23 - с пенальти - 0:1. Дибала, 36 - 0:2.

«Лечче» - «Милан» - 1:4 (0:1)
Голы: Кастильехо, 26 - 0:1. Манкозу, 54 - с пенальти - 1:1. Бонавентура, 55 - 1:2. Ребич, 57 - 1:3. Леау, 72 - 1:4.

Турнирная таблица серии А

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