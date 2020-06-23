Движение вниз. Почему Гончаренко не смог построить новый ЦСКА

Неслучайно отставка пока не принята, руководство пытается связаться с тренером, чтобы уговорить его доиграть сезон. А там видно будет, что из этого получится. Не беда, что пресса раструбила о его побеге. Из этого всегда можно найти выход, ведь никаких официальных заявлений красно-синие не делали. Только объявили, что в период отсутствия Гончаренко готовить команду к матчу с «Динамо», который запланирован на 27 июня, будет один из помощников главного тренера Сергей Овчинников . При желании можно создать легенду о том, что срочно понадобилось отлучиться по личным вопросам, которые клуб не хотел озвучивать публично.

По некоторым данным, сделал он это не впервые. Весной, когда ЦСКА начал валиться перед остановкой чемпионата на коронавирусную паузу, Гончаренко уже посещали такие мысли, но эпидемия охладила горячую голову, а спустя небольшое время Евгений Гинер предложил тренеру продлить контракт на следующий сезон. Что говорит только об одном: Гончаренко устраивал клуб в нынешних условиях, а его босс при всех проблемах в игре ему доверяет.

У Виктора Гончаренко , совершенно очевидно, произошел эмоциональный срыв. После разгрома от «Зенита» (0:4) главный тренер ЦСКА спешно уехал в Белоруссию, на родину, где, как известно, и стены помогают. На вопрос о том, вернется ли он, нельзя ответить ни да, ни нет. По той причине, что никто 43-летнего специалиста из команды не выгонял. Это было его решение – написать заявление об отставке.

УХОДОМ ГРАНЕРО ВСЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ОБЪЯСНИТЬ

Сам Гончаренко в понедельник на связь не выходил. Потрясение, которое он, как и все болельщики ЦСКА, наверняка испытал от игры команды в первой после рестарта чемпионата встрече, еще очень сильное. Это ведь результат его деятельности отражался на табло армейской арены в субботу. Не мальчик, понимает, что это был не просто проигранный домашний матч, которых у каждого клуба в сезоне набирается как правило не один и не два. Это был показатель того, что вся его работа над ошибками в период подготовки к доигровке сезона оказалась никчемной.

ЦСКА предстал перед лидером РПЛ командой не просто ниже классом в связи с более бедным подбором исполнителей, а критически слабее во всех отношениях: постановке игры, тактике, настрое, функциональной готовности, управляемости. Не было ничего, что можно было занести в актив красно-синим.

На тренера сразу посыпался вал критики. Большей частью объективной. В основной она сводится к тому, что команда не выглядит коллективом, который знает, что хочет. Физически армейцы плохо готовы, оборона представляет проходной двор, кадровая политика, даже несмотря на скудную скамейку, многим не понятна, а реализация убойных голевых моментов продолжает оставаться на ужасно низком уровне.

Большинство из этих компонентов были проблемными и ранее. Удивила разве что физическая готовность команды. Когда тихоход Артем Дзюба убегает с центра от защитников ЦСКА с мячом, а те не в состоянии догнать великана, понимаешь, что с функционалкой что-то не так. Однако по одному матчу делать далеко идущих выводов нельзя. ЦСКА вышел из карантина позже «Зенита», как и остальные московские клубы.

В Питере власти просто раньше разрешили возобновить тренировки, а мэр столицы Сергей Собянин сделал это спустя недели полторы. Десять дней в состоянии цейтнота при подготовке к рестарту сезона – это много. Объективную оценку тому, как выглядит ЦСКА функционально на фоне соперников, могут дать только следующие матчи. С тем же «Динамо», так как это земляки, находились в равных с армейцами условиях.

Хотя ряд экспертов уже поспешил вынести приговор ЦСКА, утверждая, что проблемы с функциональным состоянием возникли после ухода из клуба тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Возможно, это и отразилось. Однако, когда испанец еще работал в команде – осенью 2019-го и весной 2020-го, игра красно-синих не сильно отличалась от той, что мы увидели 20 июня в матче против без пяти минут чемпиона России. Вспомните хотя бы еврокубковые позорные поражения от второсортных команд. Значит, одним уходом Гранеро армейские беды не объяснить.

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД

Защитники Гончаренко сегодня выдвигают в пользу тренера тот аргумент, что у ЦСКА серьезные кадровые проблемы. Тренеру приходится играть детским садом, а необходимого усиления клуб не может предоставить уже не первый год.

Однако если внимательно посмотреть на динамику работы белоруса у армейского штурвала, то она верно идет по нисходящей. В прошлом сезоне с теми же игроками, а среди них действительно много 20 - 22-летних ребят, результаты и сама игра не вызывали такой безнадеги. Казалось бы, перспективные молодые футболисты со временем должны были прибавлять. 22 года – а именно столько Ильзату Ахметову, Кристияну Бистровичу, Николе Влашичу, Константину Кучаеву, Ивану Облякову и Федору Чалову (полсостава) – прекрасный возраст. Уже точно не мальчики, в основе не первый сезон, прошли несколько групповых турниров еврокубков. Обстрелянные игроки. Совершенно ни к чему их продолжают именовать детским садом, это не так. И кем же еще играть прессинг, который так любит Гончаренко, если не 22-летними?

У Гончаренко действительно существовала проблема с атакой, так как Чалову в одиночку тяжело тащить команду. Но почему тот же Федор, которому прочили еще недавно карьеру в европейском клубе, как и Александру Головину, так сдал? Как сдали почти все из вышеперечисленной группы, за исключением, возможно, Влашича, хотя и хорват был ранее более эффективен. Это точно не проблема комплектования. Это ошибки тренера, которого, как полагаю, в свое время просто очень сильно переоценили.

Гончаренко создал себе реноме в белорусском БАТЭ, выйдя несколько раз в групповой этап Лиги чемпионов. В ЦСКА появился в чемпионском сезоне-2015/16 старшим тренером, помощником Леонида Слуцкого. После завоевания командой титула, ушел в «Уфу», захотев самостоятельности, а зимой 2016-го, когда Леонид Викторович покинул команду, возглавил красно-синих, завершив сезон на втором месте. Очевидно, на старом багаже, имея костяк, прошедший огонь и воду в лице братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума, удалось дотянуться до второй строчки и по итогам сезона-2017/18. А дальше костяк ушел, и больше Гончаренко в медалях не был.

Началось неуклонное движение вниз. С сезона-2018/19, когда он стал строить свой ЦСКА, процесс стал необратимым. Случались в этот период отдельные проблески в игре, которые заряжали болельщиков оптимизмом. Но это происходило по принципу – шаг вперед, два шага назад. Никакой стабильности, как игровой, так и в плане результатов, не было. Как не увидели мы за эти годы никакой тактической разнообразности в работе наставника ЦСКА.

Напротив, была необъяснимая упертость. Как, например, в случае с 17-летним Вадимом Карповым, который, очевидно, не готов играть центрального защитника в серьезном клубе, не имея к тому же для этого физических данных. Парень попросту не окреп, не стал мужиком. Однако Гончаренко продолжал раз за разом ставить его в основу. Не удивительно, что именно с ошибки Карпова и начался субботний разгром ЦСКА, когда мужик Бранислав Иванович элементарно продавил юношу на первых минутах.

Вслед за победами над «Реалом» (пусть и разобранным в тот период), спустя время следовали унизительные пощечины в Лиги Европы от болгар с венграми. В чемпионате страны все чаще команда стала выдавать провальные матчи, что называется, на ровном месте. Проиграла три последних матча главному сопернику - «Спартаку». В Кубке России так и вовсе уступила красно-белым, играя целый тайм в большинстве. Но тренер продолжал все это время гнуть свою, понятную только ему, тактическую линию, которая не приносила результат. Почему? Не исключаю, что в другой футбол Гончаренко просто не умеет играть.

ЛЕГЕНДА УМЕРЛА ПОСЛЕ МАТЧА С «ЗЕНИТОМ»

По сути, легенда о современном тренере для российского топ-клуба Гончаренко стала разрушаться вместе с уходом многолетних лидеров клуба, о которых уже было упомянуто выше. Матч с «Зенитом» просто стал квинтэссенцией процесса деградации ЦСКА под руководством белоруса. Особенно ужасна была игра в защите, которую Гончаренко выстроил своими руками от начала до конца. По наследству ему достался из основы лишь Марио Фернандес. А ведь раньше на этой линии держалась вся команда.

Увы, надо признать, что новый ЦСКА, готовый бросить вызов лидерам премьер-лиги, Гончаренко построить не сумел. Однако сегодня по-прежнему со стопроцентной уверенностью нельзя говорить о том, что его дни в команде сочтены. Были же какие-то доводы у клубных боссов, когда они переподписывали с тренером контракт на новый сезон. Это происходило на фоне провальной осенней еврокампании и весенней невразумительной игры в чемпионате. Однако тренер устоял, несмотря ни на что.

Совершил ли Гинер ошибку, заранее продлив контракт? И признает ли ее? Вернется ли Гончаренко, остыв от эмоций? Как знать. Но мне кажется, тренер не просто так убежал на родину после проигранного сражения, бросив свою армию – он осознал, что ЦСКА под его руководством не станет лучше. А потому правильнее уйти сейчас, под коронавирусный шумок, который спишет многие проблемы и ошибки. Чтобы не замарать окончательно свое подмоченное реноме.