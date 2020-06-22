Гончаренко ожидаемо психанул, а «Ростову» нечего пенять на Ротенберга. Итоги 23-го тура с Ловчевым

В 23-м туре забито очень много мячей – 33! Даже без перенесенного матча «Краснодар» - «Динамо» установлен рекорд сезона-2019/20. Обычно после летней паузы результативность низкая, а тут команды как с цепи сорвались. Видно, что сильно соскучились по игре. При этом физических кондиций не хватает. В концовках это сказывается…

Поздравляю любителей футбола с возобновлением чемпионата России. Уверен, несмотря на все трудности в «Ростове», «Динамо» и, как говорят, «Уфе», мы доведем этот сезон до конца. И это правильно. С самого начала к этому призывал. Возвращением футбола нам показывают, что жизнь в стране потихоньку нормализуется. А его социальную функцию никто не отменял.

Понимаю Виктора Гончаренко, который после поражения от «Зенита» психанул и, как пишут, подал в отставку. Когда ты все время на нервах и на жилах, это тяжело. Не располагая финансами, в ЦСКА берут средненьких игроков (к звездам можно отнести только Николу Влашича, Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева), а требования по-прежнему высокие, надо быть где-то в тройке.

От первой топовой после рестарта игры были большие ожидания, но завершилось все очевидным разгромом, и Гончаренко не выдержал. Такое бывает. Помню, Валерий Газзаев в 1993 году написал заявление сразу после динамовских 0:6 от «Айнтрахта». Однако самое главное не в сиюминутных эмоциях, а в том, что Гончаренко после нескольких лет работы в ЦСКА понял, что перспектив усилить состав нет, даже несмотря на смену собственника.

В субботу игра армейцев, особенно в обороне, была ужасной. Когда Виктор Васин при втором голе в ворота Акинфеева махал ногой и не мог попасть по мячу, на это было больно смотреть. Удивительно, как Федор Чалов не забил с нескольких метров. Все это наверняка тоже вывело Гончаренко из себя. Он все-таки не ремесленник, которому важно, только чтобы ему платили. Он искренне переживает…

«Зенит» очередной раз показал, что сильнее всех в России. Перед паузой питерцы разгромили «Урал» (7:1), и субботняя игра словно стала продолжением той. Сергей Семак молодец, но сложно оценивать его работу, если учесть, что у него под рукой самые сильные футболисты страны на всех позициях, кроме, возможно, вратарской, и самая мощная скамейка запасных. Когда стало видно, что Игоря Смольникова надо менять, тут же нашли Вячеслава Караваева с российским паспортом.

В этом матче понравилась тройка атакующих игроков гостей Артем Дзюба – Сердар Азмун – Малком. Они очень здорово дополняют друг друга. Бразилец – дриблер, иногда даже передерживает мяч. Иранец – это скорость, а Дзюба – столб, через которого идет вся игра.

«СОЧИ» – «РОСТОВ» – 10:1

НУ И ЧТО, ЧТО РЕБЯТАМ ПО 17 - 19 ЛЕТ?

В истории с заболевшими в «Ростове» и «Динамо» все очень просто – клубы сами виноваты, что их игроки подцепили коронавирус. Мой друг Александр Градский четыре месяца не выходит из квартиры в центре Москвы, а я три месяца сижу за городом, и даже на рынок или в магазин ни разу не выезжал. Потому что я человек взрослый и ответственный. А в Ростове Хорен Байрамян поехал к родителям, которые больны. Как это могло произойти в сегодняшней ситуации?

А теперь виноваты РФС, РПЛ и «Сочи». Почему? Все ведь вместе принимали решение о продолжении чемпионата и сразу определились, что, если кто-то заболеет, команда сядет на карантин. Генсек РФС Александр Алаев объяснял, что матч в этой ситуации состоится только с согласия соперников. Да, РПЛ могла прописать в регламенте, что лига будет решать все такие вопросы, но мы же понимаем, что такой пандемии у нас никогда не было… Была договоренность клубов, за которую голосовали, в том числе, и в «Ростове». Можно говорить, что Борис Ротенберг плохой, а Сергей Галицкий, пошедший на встречу, хороший, но причина проста – у каждого свои интересы.

Что до самого матча, то кто-то говорит полную ерунду о том, что «Сочи» должен был забить пару мячей и на этом остановиться. Сочинцам надо было играть, как и в любом другом матче – с полной выкладкой. Вот все кричат, какой хороший мальчик Денис Попов, взявший пенальти, но позвольте – по его воротам было столько ударов, что он неминуемо совершил бы много сейвов. Ну и что, что ребятам по 17-19 лет? Да в 17 лет Эдуард Стрельцов уже играл в сборной СССР! А в «Ростове» никто не оставил никакого впечатления. Кто из них в будущем выйдет в основе клуба? Для чего держится эта команда?

«АРСЕНАЛ» – «СПАРТАК» – 2:3

ПОНЯТНО, КАКОЙ ФУТБОЛ СТАВИТ ТЕДЕСКО

«Спартак» в Туле играл очень рационально и сделал работу качественно. Это та игра, которую ставит команде Доменико Тедеско. И не надо говорить про две последние минуты с голами «Арсенала». У хозяев уже не было никаких шансов. Я определял на ТВ лучшего футболиста встречи и выбрал Георгия Джикию. Он действовал вообще безошибочно.

У «Спартака» оказались лучше исполнители. Не сказать, что Александр Соболев очень ловкий, но как же здорово он отправил в буфет двоих защитников, когда открыл счет. А какой великолепный пас внешней стороной стопы на Эсекиэля Понсе вырезал Джордан Ларссон! Просто захватывающе красиво. У туляков ни одного такого действия не было.

Очень разочаровало судейство Евгения Турбина, оно было односторонним. В первом тайме он дал москвичам четыре желтые карточки и, скажем так, не все по делу. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу туляков. А вот пенальти в концовке я бы не назвал надуманным. Андрей Ещенко ногой попал в лицо Гии Григалаве. Говорят, тот опустил низко голову. А что, если бы он лежал на газоне, его можно было ударить по голове?

«ЛОКОМОТИВ» – «ОРЕНБУРГ» – 1:0

«БАГАЖ СЕМИНА» ДОКАТИТ ДО КОНЦА СЕЗОНА

Обратил внимание, что после рестарта сезона судьи стали гораздо чаще показывать карточки. Не только в РПЛ, в Европе та же тенденция. Не понимаю, чем это вызвано. Отсюда много удалений. В Черкизове мы увидели сразу три…

«Локо» был сильнее. Но ничего нового в игре команды мы не увидели – строгие действия в обороне, впереди надежда на малейший шанс. Это логично. Марко Николич только приехал. Даже тренировки сначала проводили бывшие помощники Юрия Семина. Этот сезон команда будет доигрывать на старом багаже. И то, что «Локо» не развалился, - тоже заслуга Юрия Палыча. Он заложил прочный фундамент.

У «Оренбурга» убойный календарь в концовке, но откровенным аутсайдером на фоне конкурентов я его не вижу. С учетом того, что «Химки», видимо, не войдут в РПЛ, вылетит только одна команда, и сейчас сложно угадать, кто именно вытащит «волчий билет». У «Оренбурга» боевая, неуступчивая команда, с хорошим движением.