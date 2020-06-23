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Вот это будет номер, если фанатов «Спартака» за файеры посадят в тюрьму, а Ефремову дадут условное
23 июня 18:15
автор: Алексей Безъязычный

Вот это будет номер, если фанатов «Спартака» за файеры посадят в тюрьму, а Ефремову дадут условное

Правоохранительные органы устроили облаву на болельщиков самого популярного российского футбольного клуба. Это уже напоминает чей-то заказ. Вот только не понятно, чей.

Можно было бы предположить, что власти решили плотнее закрутить гайки в преддверии голосования за поправки в Конституцию. Но постойте: разве только красно-белые фанаты отличаются буйным нравом? Однако почему-то именно с ними полиция сейчас поступает максимально жестко.

Все началось еще прошлой осенью, когда до и после игры «Зенит» - «Спартак» были задержаны десятки поклонников столичной команды, приехавших в Санкт-Петербург. Их обвиняли в попытках устроить драку. Но больше всего досталось заводящему фанатской трибуны Андрею Бевзу, которого пост-фактум выдернули из Москвы на допрос, чтобы предъявить обвинение в организации массовых оскорбительных выкриков в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

В итоге Бевз получил, помимо административного штрафа (5 тысяч рублей), полтора года отлучения от посещения футбольных матчей. Клуб встал на защиту одного из лидеров своего фан-движения, но это ни к чему не привело: в январе суд отклонил апелляцию. По словам Бевза, полуторогодичная дисквалификация нанесла «серьезный урон его жизни».

Те события сплотили все фанатское движение России. В заключительном перед зимним перерывом туре РПЛ практически на всех стадионах можно было увидеть баннер «Фанат - не преступник». На правоохранительные органы, впрочем, эта акция впечатления не произвела. Фанат «Спартака» для них как был преступником, лишенным презумпции невиновности, так и остался.

Очередное доказательство мы получили в выходные, когда красно-белые возобновили сезон-2019/20 после карантина гостевым матчем с «Арсеналом». Как известно, на играх сейчас разрешается заполнять трибуны не более чем на 10 процентов от вместимости. При этом гостевые сектора остаюся закрытыми. Понимая, что организованно поддержать команду в Туле не получится, «спартачи» решили устроить автобусу с футболистами пышные проводы у «Открытие Арены».

Да, было частично перекрыто движение в Тушине. Да, использовалась пиротехника. Но вся акция продолжалась считанные минуты. Причем у полицейских, находившихся в машинах сопровождения, поведение фанатов нареканий не вызвало.

Тем удивительнее, что в скоре на «место преступления» прибыли сотрудники МВД, которые начали собирать «улики» (снимались даже отпечатки пальцев на дымовых шашках). Проводы «Спартака» состоялись в пятницу. А в субботу Следственное управление УВД по Северо-Западному округу рапортовало о... возбуждении уголовного дела по «признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)» и начале розысков «лиц, причастных к противоправному деянию».

Вскоре телеграм-каналы сообщили о первых задержанных. В том числе еще одного спартаковского заводящего - Алексея «Гитары». Клуб вновь выступил с призывом освободить фанатов. Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Асеналом» заявил, что «игроки готовы оплатить за болельщиков все штрафы, если они будут выписаны», но не понимает, каким образом «баннеры и файеры в почти безлюдном месте могут содержать признаки уголовно-наказуемого деяния».

И этого никто не понимает. Очевидно, «Спартаку» объявлена война, конца которой не видно. Ведь 23 июня после оперативно-разыскных мероприятий были задержаны еще 30 фанатов красно-белых, а общее число допрошенных достигло 70! По словам одного из них, «в полиции им предъявили нарушение правил дорожного движения и общественного порядка и нецензурную ругань». Домой отпускали под подписку о невыезде с угрозами, «что всем светят реальные сроки до 7 лет».

Так и хочется провести параллель с одним известным болельщиком «Спартака», который накануне снятия изоляции в Москве действительно перекрыл движение. И не в безлюдном месте, а в самом центре столицы. Причем находясь в состоянии алкогольного опьянения и став виновником смертельного ДТП, за которое ему, как многие говорят, могут присудить условное наказание.

А ведь это будет очень по-русски: Михаилу Ефремову убийство простить, а фанатов за файеры упечь за решетку...

Пока же, на фоне творящегося произвола со «Спартаком» солидаризируется (когда такое было?) даже ЦСКА. Объединение «Люди в черным» выступило с таким заявлением:

Прямо сейчас мы становимся свидетелями натурального полицейского произвола. Обычных парней красно-белых цветов подвергают УГОЛОВНОМУ (!) преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли.

Мы твердо убеждены, что акция наших оппонентов, даже по всей строгости закона, тянет максимум на административный штраф.

Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные – отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу. Мы обязаны придать это недоразумение максимальной огласке!

Фанат не преступник! Свободу ультрас!

Позже свой крик о помощи опубликовало спартаковское объединение «Фратрия».

В минувшие выходные «Спартак» провел первый матч после возобновления чемпионата России. Команду, отправлявшуюся в Тулу на автобусе, проводила группа красно-белых болельщиков, мотивируя спартаковцев на победу.

По факту этой акции правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении болельщиков. Несколько человек было задержано, и сейчас об их дальнейшей судьбе практически ничего не известно.

Объединение болельщиков «Фратрия» выражает глубокое возмущение деятельностью сотрудников полиции, превращающих мирную акцию поддержки своей команды в уголовное преступление!

Мы призываем все СМИ осветить эти действия полиции, а представителей власти немедленно остановить беззаконие и освободить всех несправедливо задержанных болельщиков.

Фанат – не преступник! Свободу ультрас!

«Советский спорт» не считает ультрас божьими одуванчиками. Фанаты действительно частенько нарушают нормы приличия. Но у любого действия должно быть адекватное противодействие. В данном случае оно точно неадекватно. Многократно! И есть ощущение: если сейчас не вмешаться власть имущим, дальше будет только хуже. За спартаковских болельщиков становится страшно.

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