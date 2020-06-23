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«Уголовка – не в лес по грибы сходить. Нас кошмарят». Хуслютдинов – о задержаниях фанатов «Спартака»
23 июня 19:17
автор: Юлия Григорьевская

«Уголовка – не в лес по грибы сходить. Нас кошмарят». Хуслютдинов – о задержаниях фанатов «Спартака»

Один из самых авторитетных болельщиков красно-белых Амир Хуслютдинов по прозвищу Профессор с трудом подбирал приличные слова, комментируя события, последовавшие за матчем 23-го тура РПЛ в Туле.

Напомним, что полиция задержала и продолжает задерживать десятки фанатов «Спартака», которые при помощи баннеров, кричалок и пиротехники в минувшую пятницу проводили автобус с любимой командой на субботнюю гостевую игру против «Арсенала». Акция длилась несколько минут в районе «Открытие Арены» в Тушине. На нарушителей заводятся уголовные дела по статье «хулиганство». Домой их отпускают под подписку о невыезде и угрожая реальными сроками до 7 лет…

- Что вы обо всем этом думаете? – вопрос Амиру «Профессору» Хуслютдинову.
- Если говорить с юридической точки зрения, вроде бы ребята дорогу перекрыли. Но это точно не уголовная статья! Я думаю, сейчас просто кошмарят фанатское сообщество. Так это называется.

- Почему подобное происходит именно с болельщиками «Спартака»? Ведь другим командам тоже устраивают проводы на матчи.
- У «Спартака» самый яркий и мощный движ в стране. Если это сделать в Волгограде или Липецке, то никто не заметит. А любая новость со «Спартаком» всегда в топах.

- Клуб выпустил обращение с просьбой не заводить уголовные дела. Это возымеет какое-то действие?
- Вряд ли. Моральной поддержки ребятам уже достаточно. А МВД по подсказке клубов работать не будет.

- Есть ли среди задержанных ваши друзья или знакомые?
- Там, в основном, молодежь – ребята 25 - 30 лет. А мне 54 года. Они мне в дети годятся. Но многих я, конечно, знаю, потому что некоторые люди более-менее известные. Все это печально, потому что уголовное дело – это не в лес по грибы сходить. Возможны обыски, идет давление на родственников… У нас иногда преступников отпускают, а здесь… Приличных слов у меня нет. Ладно, там сутки дали бы или штраф, но уголовка! Это перебор. Думаю, кто-то из начальства приказал, хотя точной информацией я не владею.

Амир «Профессор» Хуслютдинов

- Будут ли болельщики «Спартака» устраивать какие-то акции в поддержку задержанных ребят?
- Естественно, что-то будет. Но пока, насколько я понимаю, нет общей взвешенной позиции. Вернее она есть, но что именно будет предпринято, не решили. Своих, в любом случае, надо защищать. А тут ребята фактически ничего не нарушили. Если придираться, всегда можно что-то придумать. Но о совести забывать нельзя.

- Считаете, будут реальные уголовные дела?
- Насколько я понимаю, они уже заведены. Но грамотные юристы должны развалить это дело. Надеюсь, будет переквалификация. А если бы было административное дело, вы бы даже не звонили.

- Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что футболисты готовы взять на себя все штрафы, которые выпишут болельщикам. Как к этому относитесь?
- Красивая позиция, потому что болельщики хотели поддержать парней, которые после долгого перерыва выезжали на матч, настроить их на победный лад. Футболистам приятно, когда за них болеют. Там если и будут штрафы, то копеечные. Но в принципе это достойная позиция «Спартака».

- Один из фан-клубов ЦСКА выступил в поддержку задержанных. Удивились такому жесту?
- Здесь тот случай, когда возможна солидарность. Если щемят по таким надуманным делам болельщиков ЦСКА, мы их тоже поддерживаем. Хотя это наши жесткие антагонисты. Но есть вещи, которые объединяют. И тут уже не важно, какой клуб ты представляешь. Это даже не болельщицкая солидарность, а общечеловеческая. Беда объединяет. А это реально беда. Это молодые люди. У кого-то родители, у кого-то семьи. И как они сейчас переживают? А ведь повод реально ничтожный…

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«Уголовка – не в лес по грибы сходить. Нас кошмарят». Хуслютдинов – о задержаниях фанатов «Спартака»
«Уголовка – не в лес по грибы сходить. Нас кошмарят». Хуслютдинов – о задержаниях фанатов «Спартака»
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