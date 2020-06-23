Прядкин заговорил. И объяснил все про коронавирус в «Ростове», «Динамо» и «Уфе»

О СВОЕМ МОЛЧАНИИ

- Премьер-лигу упрекают в том, что мы якобы самоустранились от проблем. На самом деле, это не так. Не считаю, что я молчал. Перед рестартом сезона мы дали пресс-конференцию, на которой в течение полутора часов отвечали на все вопросы. Рассказали о колоссальной подготовительной работе, проделанной совместно с РФС и Роспотребнадзором. И уже тогда предупреждали, что могут возникнуть оргвопросы, которые придется решать в оперативном режиме. Хочу заметить: медицинский протокол был поддержан всеми клубами. Никто ничего ни от кого не скрывал. Понятно, что в любой работе есть недостатки. И в нашей – тоже. Сейчас мы дорабатываем модель, чтобы эти недочеты минимизировать.

О МАТЧЕ «СОЧИ» - «РОСТОВ», В КОТОРОМ ЗА ГОСТЕЙ СЫГРАЛИ ЮНИОРЫ

- Главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал премьер-лигу первенством водокачки. Я понимаю его чувства. Он всегда славился эмоциональными высказываниями. Карпин болеет за дело и имеет право на свою точку зрения. Но хочу заметить: «Ростов» был ознакомлен со всеми пунктами медицинского протокола. А там было четко прописано, что в условиях пандемии нельзя считать заражение коронавирусом форс-мажором. В этой части упреки в наш адрес беспочвенны. И РФС вместе с контролирующими органами подтвердили правоту лиги. Еще раз подчеркиваю: мы говорим о регламенте, одобренном всеми клубами перед рестартом. Он отличается от того, что действовал с начала сезона. И в следующем чемпионате, кстати, надо быть готовым к тому, что заражение коронавирусом не будет считаться форс-мажором. Все меры предосторожности для клубов в регламенте были оговорены. Конечно, неправильно, когда против команды профессионалов выходят играть мальчишки. Но вы же видели, с какой самоотдачей они играли. Это запомнится. В любом случае, никакие пункты регламента нарушены не были.

О МАТЧЕ «КРАСНОДАР» - «ДИНАМО», КОТОРЫЙ ПЕРЕНЕСЛИ НА 19 ИЮЛЯ

- В регламенте есть опция о договоренности соперников о переносе игры. При этом в календаре имеется только одно окно – 19 июля, день кубковых полуфиналов. «Сочи» этот день не устроил, поэтому матч с «Ростовом» прошел 19 июня. «Краснодар» пошел навстречу динамовцам. Этот вопрос рассмотрело бюро исполкома РФС. Тогда же было решено, что если переносы понадобятся командам, участвующим в Кубке России, то этот турнир может быть доигран позже, до 3 августа.

О МАТЧЕ «УФА» - «ТАМБОВ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ НЕСМОТРЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА COVID-19 У ИГРОКА ХОЗЯЕВ

- В рекомендациях федерального Роспотребнадзора, которые были доведены до сведения всех клубов, сказано, что каждая команда подчиняется требованиям местного контролирующего органа. В случае выявления подозрительного результата анализа именно региональный Роспотребнадзор определяет порядок действий. В «Уфе» сомнительный тест был сдан накануне игры с «Тамбовом». Футболист был тут же изолирован. А результаты повторного анализа стали известны уже после матча. Но Роспотребнадзор не запретил команде выйти на поле. Все нормы были соблюдены, ничего не нарушено. Для «Ростова» местный контролирующий орган определил другой порядок действий. Поэтому там всей команде пришлось сразу сесть на карантин.

О НАРУШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ПРОТОКОЛА БОЛЕЛЬЩИКАМИ

- Да, в 23-м туре были прецеденты. Выявлено довольно много нарушений. Все недочеты в контроле клубами выполнения регламента на своих стадионах рассмотрит КДК. Понятно, что болельщики соскучились по футболу, им хочется делать фотографии с игроками, общаться, обниматься после голов. Но это не отменяет обязательного соблюдения всех правил. Никто ничего смягчать не собирается. Изменения могут коснуться только последствий заражения одного или нескольких футболистов для всей команды. Чтобы сдавшим отрицательные тесты, но при этом не входящим в контактную группу, не надо было уходить в самоизоляцию. Вопрос точного определения «контактной группы» сейчас и обсуждается лигой с Роспотребнадзором. Надеемся, все согласуем на этой неделе.