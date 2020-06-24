Вагнер Лав – в «Кайрате» вместо ЦСКА, Прядкин ответил на главные вопросы, у Джоковича – коронавирус

- Понятно, что нынешний Вагнер – не тот, что был 5-10 лет назад, - считает бывший гендиректор «Жетысу» и «Актобе» Дмитрий Васильев . – Против «Кайрата» сзади буду играть плотно и сложно прогнозировать, удастся ли ему демонстрировать свои лучшие качества. С другой стороны, с годами Лав потерял только скорость. Техника, видение поля, дриблинг, умение отдать пас по-прежнему при нем. А мы все же говорим о чемпионате Казахстана. Для игравшего в том же «Кайрате» Андрея Аршавина скорость была гораздо более важна, но он все равно заблистал. Так что у Лава есть все шансы стать полноценной звездой не только на бумаге, но и на деле.

Условия соглашения не разглашаются. Но вроде речь идет о контракте до конца декабря. Что ждет Вагнера в Алма-Ате, помимо новых впечатлений и, очевидно, неплохих денег, сказать сложно. Хотя можно почти не сомневаться – встретят бразильца со всеми почестями, любовь и внимание болельщиков ему обеспечены. А уж насколько он поможет команде в борьбе за титул – зависит только от него.

Мы ждали Вагнера в ЦСКА. По слухам, ему делал предложение «Рубин». Но экс-армеец хоть и оказался по эту сторону Атлантики, но не в России, а в соседнем Казахстане: вчера нападающий подтвердил контракт с «Кайратом» . Причина банальна – там предложили больше денег. «Новый вызов в моей жизни, в моей карьере. Я счастлив, очень рад и сделаю все, чтобы помочь своей новой команде с решением поставленных на сезон задач», - рассказ 36-летний игрок в коротком видео, опубликованном в инстаграме. «Казахстан! Никогда бы не подумала, но жизнь всегда нас удивляет», - добавила супруга Вагнера Лене Пирес.

Глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин стал гостем программы «Футбол России» и ответил на ряд актуальных вопросов. Один из главных – история с матчами «Сочи» - «Ростов» (от переноса отказались, играла ростовская молодежка, итог – 10:1) и «Краснодар – «Динамо» (матч перенесли на 19 июля).

- Хочу заметить: «Ростов» был ознакомлен со всеми пунктами медицинского протокола. И там было четко прописано, что в условиях пандемии нельзя считать заражение коронавирусом форс-мажором. В этой части упреки в наш адрес беспочвенны, - отметил Прядкин. – Что касается самого матча, никакие пункты регламента нарушены не были. А если сравнивать эту историю с переносом встречи «Краснодар – «Динамо», то в том же регламенте есть опция договоренности соперников. В календаре у нас есть только одно окно – 19 июля, день кубковых полуфиналов. «Сочи» этот день не устроил – и встреча с «Ростовом» прошла, как было запланировано. А «Краснодар» пошел динамовцам на встречу.

В общем, в РПЛ действуют «последовательно». Рассказал Прядкин и о матче «Уфа» - «Тамбов», который состоялся несмотря на подозрение на COVID-19 у одного из игроков хозяев.

- В «Уфе» сомнительный тест был сдан накануне игры. Футболист был тут же изолирован. А результаты повторного анализа стали известны уже после матча. Роспотребнадзор не запретил команде выйти на поле. Все нормы были соблюдены, ничего не нарушено, - заключил Прядкин.

НОВАК ПОДЦЕПИЛ КОРОНАВИРУС

Кому сейчас никак не отвертеться от упреков в своей адрес, так это Новаку Джоковичу. Первая ракетка мира, 17-кратный чемпион «Шлемов» отчудил с проведением товарищеских матчей в Белграде и Задаре, спровоцировав мини-вспышку эпидемии коронавируса. В результате пренебрежения любыми базовыми мерами безопасности на его турнирах заразу подцепили Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки с беременной женой, ряд тренеров, один маленький мальчик, а также – сам Новак с супругой. И это мы еще, видимо, не знаем обо всех случаях. Из положительного – Андрей Рублев, тоже игравший на таком турнире (в Хорватии), сдал отрицательный тест на вирус.

Обвинения в адрес Джоковича сыплются, как из рога изобилия. И, в общем, по делу. Хотя нельзя не признать, что виноваты все. Новак – в большей степени, как организатор турниров. Остальные – поскольку сами вели себя безответственно. Тот же Димитров, как пишет болгарская пресса, дважды отказался сдавать тесты в Задаре, когда уже чувствовал себя плохо! Сам Джокович, конечно, извинился.

- Все, что мы делали, исходило от чистого сердца, - рассказал серб. – Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям. Я рад, что эта идея всем пришлась по душе. Мы думали, что эпидемия ослабла и все необходимые правила были соблюдены. Но, к сожалению, вирус никуда не делся. Это наша новая реальность, с которой придется мириться и в которой мы должны учиться жить. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ПИШУТ ПИСЬМО ПУТИНУ

Где совсем все плохо, так это в нашей легкой атлетике. Причем – безо всякого коронавируса. Вчера, в день очередного телеобращения Владимира Путина, наши главные звезды отправили открытое письмо президенту страны. Суть проста – просьба помочь решить вопрос с выплатами штрафов ВФЛА (общая сумма которых составляет 10 миллионов долларов, из них 5 миллионов надо погасить до 1 июля). В противном случае наши атлеты могут лишиться последней возможности выступать на турнирах – даже в нейтральном статусе. Подписали письмо Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова.

«Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся. Надеемся на ваше участие и понимание», - говорится в письме.

Не совсем понятно, зачем тревожить главу государства такими вопросами – тем более, в настоящий момент. В ВФЛА сменилось руководство, считается, что работа идет. Но опасения наших чемпионов объяснимы. Как ни крути, они правы в главном – за целых пять лет кризис, накрывший нашу легкую атлетику, только усугубился. Несмотря на все перемены в структуре самой ВФЛА. И ни конца, ни края этому кризису пока не видно.