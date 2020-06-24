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Григорий Иванов: О «Зените» и «Спартаке» не думаем. Нам еще «Химки» победить надо
24 июня 20:12
автор: Юлия Григорьевская

Григорий Иванов: О «Зените» и «Спартаке» не думаем. Нам еще «Химки» победить надо

Президент «Урала» прокомментировал «Советскому спорту» выход екатеринбургской команды в полуфинал Кубка России.

- Легко ли команде далась победа в четвертьфинале над «Шинником»?
- Сыграли грамотно и ничего не дали создать сопернику. Полностью переиграли «Шинник». Я доволен. Мы очень хотели победить. Придавали Кубку огромное значение.

- В ФНЛ сезон досрочно завершен. Это дает преимущество командам РПЛ во встречах с представителями второго по рангу дивизиона?
- Знаете, это футбол, матч всегда начинается при счете 0:0. Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов работал в «Урале», для него это была принципиальная игра. Ярославцы настроились дать бой. Но «Урал» оказался классом повыше. Мы были сильнее. А «Шиннику» – успехов в следующем сезоне.

- Уже ощущаете приближение финала? Для «Урала» он станет третьим за четыре сезона...
- Подождите говорить о финале. У нас будет еще один матч. Мы в непростом положении. Ни у кого не будет столько игр, сколько у нас. Из-за проблем с газоном в марте матч с «Шинником» пришлось проводить только сейчас. С учетом предстоящего полуфинала против «Химок» получится, что «Урал» сыграет десять раз до 22 июля. Сумасшедший календарь. Но мы попробуем выйти в финал.

- »Химки», как и «Шинник», представляет ФНЛ. У соперника не будет игровой практики...
- Пока о «Химках» не думаем. Переключаемся на премьер-лигу. Впереди много ответственных матч. А кубковый полуфинал только через три недели.

- Кому будете симпатизировать в полуфинале «Зенит» - «Спартак». В последние годы «Урал» удачно играет с красно-белыми.
- Пусть «Зенит» и «Спартак» разбираются между собой. А нам, повторюсь, думать о финале рано. Надо еще «Химки» победить. Для них же это тоже ключевой момент сезона. Команда может второй раз в истории выйти в финал. В Кубке вообще нельзя ничего прогнозировать. Команды рассудит игра.

Кубок России. 1/4 финала

«Шинник» - «Урал» - 0:2 (0:1)
Голы: Бавин, 16 - 0:1. Августиняк, 80 - 0:2.

Полуфиналы пройдут 18 и 19 июля: «Зенит» - «Спартак», «Химки» - «Урал».

Финал состоится 25 июля в Екатеринбурге.

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