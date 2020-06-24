Зачем РПЛ президент, который не способен восстановить справедливость?

С интересом прочитал тезисы выступления на ТВ президента РПЛ Сергея Прядкина. Оказывается, чемпионатом России рулят местные органы Роспотребнадзора. А сам президент откровенным признанием неспособности повлиять на ситуацию по сути намекнул, что не соответствует занимаемой должности и по идее должен подать в отставку.

Ну вот все мы и дождались официальных комментариев премьер-лиги по поводу тройных стандартов в первом же туре после возобновления чемпионата страны.

Как и следовало ожидать, неперенос игры в Сочи, перенос игры в Краснодаре, игра в Уфе, несмотря на положительный тест на вирус у представителя хозяев – никак не противоречат регламенту, а значит, ничего отменять и никого наказывать у РПЛ нет абсолютно никаких оснований.

Это даже не смешно. Это диагноз. Будем впредь знать, что порой бывают соревнования, которые проводятся по трем противоречащим друг другу правилам. РПЛ есть смысл запатентовать сие изобретение.

Больше всего мне понравилась аргументация Прядкина. Вы знаете, кто у нас решает судьбу клубов, кому играть можно, а кому – нет? Не РПЛ. Не РФС. И даже не пресловутый регламент. Все отдано на откуп Роспотребнадзору! По словам главы РПЛ, именно он определяет, кого казнить, а кого миловать. Оказывается, в Уфе местный Роспотребнадзор, несмотря на случай вируса в команде хозяев, дал добро на матч с «Тамбовом», а в Сочи тот же местный Роспотребнадзор основной состав «Ростова» к игре не допустил, отправив его скопом на карантин.

Я даже как-то стесняюсь спросить, а если бы эти матчи проводились соответственно в Тамбове и Ростове, все уверены, что решения – подчеркиваю! – местных органов Роспотребнадзора были бы точно такими же? Что-то лично я сильно сомневаюсь. По крайней мере в отношении клуба из Уфы на сто процентов!

Вообще я уже устал поражаться миролюбию и покладистости РПЛ. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в сердцах охарактеризовал наш национальный футбольный турнир как чемпионат водокачки, а Прядкин даже глазом не повел. Дескать, это эмоции тренера, который имеет право на свою точку зрения.

Да, право на свое мнение в демократической стране имеет каждый гражданин. Но в нормальной, уважающей себя организации никому не дозволено нарушать корпоративную этику! Если у нас чемпионат водокачки, что в нем делает «Ростов»? Может, ему где-нибудь еще поискать чемпионат не водокачки? Или организовать свой чемпионат не водокачки? Вы можете представить, чтоб тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Монреаль Канадиенс» назвали регулярный чемпионат НХЛ первенством водонапорной башни или пожарной каланчи? Я – нет.

Ну а апофеозом беспомощности президента и его лиги – по сути самострелом! – выглядит открывающая Америку констатация: мол, не должно быть такого, чтобы взрослые профессионалы играли против мальчишек, и что это несправедливо.

Выдающееся открытие функционера, достойное быть увековеченным в граните!

Ну да, кто бы спорил: вода - мокрая, а лед - холодный. Но неужели вы, Сергей Геннадьевич, не понимаете, что вы и поставлены на эту высокую должность, чтобы не допускать подобного?! Это прямая ваша ответственность и обязанность! Что это, как не публичное признание профессиональной несостоятельности руководителя? Если вы не в силах восстановить и поддерживать в вверенном вам хозяйстве справедливость, не пора ли задуматься об отставке?