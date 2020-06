Против «Реала» сыграл 15-летний аргентинец, которого называют «новым Месси». Обзор еврофутбола

Ромеро вышел на замену за 10 минут до конца матча «Реал» - «Мальорка», когда табло уже показывало итоговый счет - 2:0. Свой отрезок Лука отыграл очень активно. Парень напомнил молодого Лионеля Месси не только прической, сутулостью и левоногостью, но и стремлением в любой ситуации пуститься в дриблинг на высокой скорости. Статус соперника его нисколько не смущал. Он смело шел в обводку и отбор против звезд «Реала» и отметился парочкой неплохих передач и заработанным на себе фолом.

Luka Romero beats the 81-year-old record and is now the youngest La Liga player ever at the age of 15 years 7 months and 6 days! pic.twitter.com/Tk1MQlDUiZ