Против «Реала» сыграл 15-летний аргентинец, которого называют «новым Месси». Обзор еврофутбола

В 2011 году его не взяли в академию «Барсы», так как ему было меньше 10 и он жил далеко за пределами Каталонии. «Мальорка» подписала с ним 8-летний юниорский контракт в 2014-м - и за первые четыре сезона аргентинец «настрелял» 230 голов в 108 матчах! Понятно, что речь идет о детских соревнованиях, но показатели Ромеро (который действует на позиции «под нападающими») впечатляют.

Любопытно, что дебют Ромеро в примере состоялся в день 33-летия Месси. А на свет он появился в тот год (2004-й), когда Месси провел свой первый взрослый матч за «Барселону». Разумеется, Лео был и остается главным кумиром вундеркинда из «Мальорки», родившегося в Мексике и ребенком переехавшего с семьей в Испанию. Теоретически Ромеро имеет право выступать сразу за три сборные, но он уже сыграл за Аргентину на чемпионате Южной Америки U-15 (серебро, 2 гола в 6 матчах), а весной этого года был вызван в команду U-17 на крупный турнир, отмененный из-за пандемии.

Ромеро вышел на замену за 10 минут до конца матча «Реал» - «Мальорка», когда табло уже показывало итоговый счет - 2:0. Свой отрезок Лука отыграл очень активно. Парень напомнил молодого Лионеля Месси не только прической, сутулостью и левоногостью, но и стремлением в любой ситуации пуститься в дриблинг на высокой скорости. Статус соперника его нисколько не смущал. Он смело шел в обводку и отбор против звезд «Реала» и отметился парочкой неплохих передач и заработанным на себе фолом.

...Что касается матча на стадионе имени Альфредо Ди Стефано, где во время пандемии принимает соперников «Реал», то команда Зинедина Зидана одержала четвертую подряд победу после выхода из карантина. Голом-красавцем прямым ударом со штрафного отметился капитан мадридцев Серхио Рамос.

Ramos free kick goal for Real Madrid vs Real Mallorca 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xkgjj25Lkc — SportMargin (@SportMargin) June 24, 2020

Ветеран отличился 8-й раз в нынешнем чемпионате Испании. Это рекордный показатель среди защитников, начиная с сезона-2006/07, когда девять мячей за «Расинг» забил Эсекиэль Гарай, впоследствии защищавший цвета «Зенита». «Реал» снова обошел «Барсу» в таблице. Команды имеют поровну очков, но мадридцы лидируют благодаря преимуществу в личных встречах. Впереди - 7 туров. И более легкий календарь делает команду Зидана фаворитом чемпионской гонки.

Из других матчей выделим вторую подряд сухую победу «Сельты» - теперь в гостях над «Реалом Сосьедад» (1:0). Единственный мяч гостей с пенальти забил Яго Аспас. А их нападающий Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте и успел получить желтую карточку. «Сельта» существенно (на 7 очков) отдалилась от зоны вылет - и может вздохнуть спокойно. А вот Смолову успокаиваться рано, иначе галисийцы не будут выкупать у «Локомотива» его контракт.

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Реал» - «Мальорка» - 2:0 (1:0)

Голы: Винисиус, 19 - 1:0. Рамос, 56 - 2:0.

«Реал Сосьедад» - «Сельта» - 0:1 (0:1)

Гол: Аспас, 45 - с пенальти.

Турнирная таблица примеры



В Италии очередным результативным матчем порадовала своих поклонников «Аталанта». Причем бергамцы одержали сверхволевую победу (3:2 после 0:2) над самим «Лацио», пытающимся навязать борьбу за скудетто «Ювентусу». 77 забитых мячей - повторение клубного рекорда в серии А, установленного «Аталантой»... в прошлом сезоне. И этот показатель будет существенно улучшен, ведь в чемпионате Италии осталось провести... 11 туров.

Из трех голов в ворота «Лацио» самый красивый, безуслоно, забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, зарядивший под самую перекладину из-за пределов штрафной.

Goal of the night



Ruslan Malinovskyi for Atalanta pic.twitter.com/lqMmerYVkV — emmakelz (@EmmaKelz) June 24, 2020

Счет стал 2:2, и римляне психологически надломились, позволив хозяевам в концовке вырвать победу. По сумасшедшему сцеарию прошел и матч в Милане между «Интером» и «Сассуоло». Команда Антонио Конте уступала 0:1, на 81-й минуте позволила сопернику сделать счет 2:2, вышла вперед на 86-й минуте, а на 89-й равновесие было вновь восстановлено... Любопытно, что это второй случай при Конте, когда «Интер» пропускает три мяча в матче серии А, и предыдущий раз это тоже произошло в игре с «Сассуоло» (в первом круге черно-синие победили 4:3). Впрочем, концовка этого сезона уже не представляет для миланцев большого интереса. Из зоны Лиги чемпионов они не выпадут и в гонке за скудетто участия не примут.

Чемпионат Италии. 27-й тур

«Аталанта» - «Лацио» - 3:2 (1:2)

Голы: Де Рон, 5 - в свои ворота - 0:1. Милинкович-Савич, 11 - 0:2. Гозенс, 38 - 1:2. Милиновский, 66 - 2:2. Паломино, 80 - 3:2.

«Интер» - «Сассуоло» - 3:3 (2:1)

Голы: Капуто, 4 - 0:1. Лукаку, 41 - 1:1. Бираги, 45 - 2:1. Берарди, 81 - с пенальти - 2:2. Валеро, 86 - 3:2. Маньяни, 89 - 3:3.

Турнирная таблица серии А

В Англии «Ливерпуль» вплотную приблизился к досрочному оформлению чемпионского титула, который болельщики легендарного клуба ждут с 1990 года. После невразумительного дерби с «Эвертоном» (0:0) команда Юргена Клоппа снова почувствовала вкус голов, разгромив «Кристал Пэлас» (4:0). Мохамед Салах отличился в шестом домашнем матче подряд, а всего на «Энфилде» в этом сезоне египтянин поражал ворота соперников 15 раз. Ни у одного другого футболиста АПЛ-2019/20 нет даже десяти домашних голов... С учетом всех турниров «красные» наколотили уже 100 мячей. Трехзначный рубеж покоряется им третий сезон кряду, хотя до этого подобное им не удавалось с 1987 года.

Также выделим персональное достижение форварда «МЮ» Антони Марсьяля, который в матче с «Шеффилдом» (3:0) оформил свой первый в карьере хет-трик. Для манкунианцев этот хет-трик стал первым с сезона-2012/13, когда командой еще руководил сэр Алекс Фергюсон. Тогда три мяча в ворота «Астон Виллы» отгрузил Робин ван Перси.

Чемпионат Англии. 31-й тур

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» - 4:0 (2:0)

Голы: Александер-Арнолд, 23 - 1:0. Салах, 44 - 2:0. Фабиньо, 55 - 3:0. Мане, 69 - 4:0.

«МЮ» - «Шеффилд Юнайтед» - 3:0 (2:0)

Голы: Марсьяль, 7 - 1:0. Марсьяль, 44 - 2:0. Марсьяль - 74 - 3:0.

Турнирная таблица АПЛ