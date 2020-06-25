«Такой гол мог забить только ван Бастен». 32 года – финалу Евро-1988, в котором сыграла сборная СССР

- В первом матче Евро вы сразу победили великолепную сборную Голландии. Все решил удар Василия Раца в дальний угол… - Первые матчи всегда непростые. Нужно войти в турнир, в определенный ритм. Игра с голландцами получилось очень сложной. Но главное – удалось победить.

- Вы и Сергей Гоцманов представляли минское «Динамо», Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Виктор Пасулько – «Спартак», Тенгиз Сулаквелидзе - Тбилиси, Иван Вишневский - Днепропетровск, Вячеслав Сукристов - «Жальгирис», Сергей Дмитриев - «Зенит», а вся остальная сборная - Киев. Не было внутри команды группировок по клубному принципу? - Да вы что, какие группировки? Атмосфера была замечательная. Мы давно друг друга знали. Основа этой сборной закладывалась на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

- Та советская команда под руководством Валерия Лобановского была потрясающей, возможно, одной из самых сильных в истории. Отбор на Евро прошла без проблем, обыграв французов на «Парк де Пренс» 2:0. Сами футболисты понимали, что способны бороться за медали? - На турнирах такого уровня слабых соперников не бывает в принципе. Но у нас никакого комплекса неполноценности не было, мы не сомневались, что кое-что тоже умеем. Ну и, конечно, чемпионат Европы, чемпионат мира – это две главные футбольные ярмарки. Здесь все хотят показать себя наилучшим образом, чтобы подписать хороший контракт. Так что настрой был самый боевой.

- Затем последовала тяжелейшая ничья с Ирландией. Теперь гол Олега Протасова на 75-й минуте позволил набрать очко.

- Да, матч был тяжелый. Ирландцы в первом туре обыграли Англию, у них была очень сильная команда. Ничья стала для нас приемлемым результатом.

- Говорят, Лобановский рассчитывал вывести команду на пик к концу группового турнира, поэтому в первых двух матчах ноги у игроков после нагрузок были «тяжелые». Это так?

- Уже не помню – были ли тяжелые ноги. Но если мы сумели вытащить ничью с ирландцами, значит, наше физическое состояние было не таким уж и плохим.

- Последний матч в группе: англичанам нужна только победа. Что говорил Лобановский на установке?

- Дословно – не помню. Но Лобановский никогда не показывал эмоций. Он практиковал индивидуальные беседы, умел найти подход к каждому.

- Что он сказал вам?

- Я играл на позиции опорного полузащитника. Моя задача во всех командах была одна и та же: держать центральную зону перед штрафной, чтобы у соперников не было свободных зон для проникновения в нашу оборону. Об этом и шла речь.

- На третьей минуте вам удалось забить англичанам гол, который всем запомнился. Вы выдержали гроссмейстерскую паузу, переложив мяч с ноги на ногу. Со скамейки уже начали кричать: «Да бей же!»

- Я этих возгласов не слышал. Уже потом мне сказали: да, тренеры кричали. Кстати, этот гол стал самым быстрым на том чемпионате.

- Но как удалось выдержать такую паузу в столь ответственный момент?

- Скажу так: это называется мастерство.

- Победа над англичанами получилась уверенной. Что стало слагаемыми успеха?

- Мы были очень хорошо готовы, команда бежала. Все получалось, было оптимальное сочетание опыта и молодости. А потенциал той команды стал, по-моему, очевиден всем еще в 1986-м в Мексике. Просто тогда его реализовать до конца не удалось. А в 1988-м все получилось.

«ПОЛУФИНАЛ С ИТАЛИЕЙ – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ИСТОРИИ»

- О чем просил Лобановский перед полуфиналом с Италией, в котором вы снова не оставили сопернику шансов?

- Прессинговать, лишить итальянцев мяча. Потому что с мячом они очень опасны. Так в результате и получилось.

- Сукристов, который так и не сыграл на турнире, рассказывал, что после победы над Италией Лобановский пришел в раздевалку в крайне возбужденном состоянии. И якобы поделился с футболистами байкой: «Сейчас Виалли спросил у Манчини: ты мяч в этой игре видел? Тот ответил, что не видел». Помните эту историю?

- Честно говоря, нет. Когда Сукристов это рассказывал, в 1995-м? Ну, все еще было свежо. Возможно, Лобановский что-то такое и говорил.

- Против итальянцев сборная показала образцовый прессинг. Многие считают тот полуфинал лучшим матчем в истории советского футбола. Согласны?

- Скажу так: одним из лучших. Были и другие яркие матчи.

- В полуфинале команда потеряла ведущего игрока обороны Олега Кузнецова. Он жестко подкатился под Джанлуку Виалли и получил вторую желтую карточку…

- Конечно, это была серьезная потеря перед финалом. Олег был защитником мирового уровня.

- В итоге Лобановский перевел вас в оборону в пару к Хидиятуллину.

- Это не стало проблемой для меня. Позиция центрального защитника максимально похожа на мою – опорника.

- Наверняка перед финалом основное внимание уделялось Марко ван Бастену и Руду Гуллиту. Можно ли было в те годы в принципе сдержать эту парочку?

- Ну, в первом же матче турнира нам это удалось. Однако в футболе нельзя ничего запрограммировать. Ван Бастен находился в своей максимальной готовности, у него получалось все, он забивал почти в каждом игре… Все помнят его потрясающий гол в финале, который вошел в историю. Многие считают это попадание за спину Ринату Дасаеву под перекладину курьезом. Но для ван Бастена это была закономерность. По мне, он был и остается идеалом нападающего.

- Когда Игорь Беланов не реализовал на 59-й минуте пенальти при счете 0:1, поняли: это всё?

- Ничего подобного. Матч длится 90 минут. Если не забили пенальти, что ж, теперь, уходить в раздевалку? Мы были профессионалами, привыкли бороться до конца. Но, к сожалению, в тот день соперник оказался сильнее.

- Что было после матча в раздевалке?

- Разочарование. В финале всегда поигрывать обидно. Банкет по случаю серебряных медалей? Не было никакого банкета. Собрались сами командой, немного отметили. Но без излишеств.

СОВЕТСКАЯ СБОРНАЯ НА ЕВРО-1988

Группа В

Голландия - СССР - 0:1 (0:0)

Гол: Рац, 53.

Голландия: ван Брекелен, Р. Куман, ван Тигелен, Райкард, ван Аэрле, Воутерс, Гуллит (к), Мюрен, ван'т Схип, Босман, Ваненбург (ван Бастен, 57).

СССР: Дасаев (к), Бессонов, Хидиятуллин, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Михайличенко, Литовченко, Заваров (Сулаквелидзе, 90), Протасов, Беланов (Алейников, 79).

12 июня 1988 года. Кельн. Стадион «Мюнгерсдорфер». 54 336 зрителей.

Ирландия - СССР - 1:1 (1:0)

Голы: Уилан, 40 - 1:0. Протасов, 75 - 1:1.

Ирландия: Боннер, Моррис, Хьютон, Маккарти, Моран, Уилан, Хоугтон, Олдридж, Степлтон (к) (Каскарино, 80), Гэлвин, Шиди.

СССР: Дасаев (к) (Чанов, 68), Сулаквелидзе (Гоцманов, 46), Хидиятуллин, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Алейников, Михайличенко, Заваров, Протасов, Беланов.

15 июня 1988 года. Ганновер. Стадион «Нидерзаксенштадион». 38 308 зрителей.

Англия - СССР - 1:3 (1:2)

Голы: Алейников, 3 - 0:1. Адамс, 15 - 1:1. Михайличенко, 26 - 1:2. Пасулько, 73 - 1:3.

Англия: Вудс, Стивенc, Сэнсом, Уотсон, Адамc, Робсон (к), Стивен, Линекер (Хейтли, 70), Барнс, Макмахон (Уэбб, 56), Ходдл.

СССР: Дасаев (к), Бессонов, Хидиятуллин, Кузнецов, Михайличенко, Рац, Алейников, Литовченко, Заваров (Гоцманов, 86), Протасов, Беланов (Пасулько, 45).

18 июня 1988 года. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Вальдштадион». 48 335 зрителей.

1/2 финала

Италия - СССР - 0:2 (0:0)

Голы: Литовченко, 61 - 0:1. Протасов, 63 - 0:2.

Италия: Дзенга, Барези, Бергоми (к), Ферри, Мальдини (Де Агостини, 65), Анчелотти, Де Наполи, Джаннини, Донадони, Манчини (Альтобелли, 46), Виалли.

СССР: Дасаев (к), Бессонов (Демьяненко, 35), Хидиятуллин, Кузнецов, Рац, Алейников, Литовченко, Заваров, Протасов, Михайличенко, Гоцманов.

22 июня 1988 года. Штутгарт. Стадион «Неккарштадион». 61 606 зрителей.

Финал

Голландия – СССР – 2:0 (1:0)

Голы: Гуллит, 32 - 1:0. Ван Бастен, 54 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Беланов, 59 - вратарь.

Голландия: ван Брекелен, ван Аэрле, Р. Куман, Райкард, Воутерс, ван Тигелен, Гуллит (к), Мюрен, Э. Куман, Ваненбург, ван Бастен.

СССР: Дасаев (к), Демьяненко, Хидиятуллин, Михайличенко, Литовченко, Гоцманов (Балтача, 69), Алейников, Заваров, Рац, Протасов (Пасулько, 72), Беланов.

Предупреждения: Демьяненко, Литовченко, Хидиятуллин, Ваутерс, ван Аэрле.

25 июня 1988 года. Мюнхен. Олимпийский стадион. 62 770 зрителей.