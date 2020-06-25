Федуна – в президенты! Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла

Под угрозой матч 24-го тура «Оренбург» - «Краснодар». «Быки» уже пропустили игру 23-го тура против «Динамо», которая была перенесена на 19 июля. Второй матч подряд откладывать им просто некуда, так как больше окон в календаре не осталось, а сдвигать турнир не позволяет дедлайн: до 3 августа все лиги должны представить информацию о клубах, которые будут играть в еврокубках в новом сезоне.

Заявлять так вынуждают новости, появившиеся в четверг днем. Эпидемия накрыла очередной клуб РПЛ – на этот раз положительные тесты на COVID-19 сдали несколько игроков и сотрудников «Оренбурга». Глава РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что в настоящее время все зараженные изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время.

Это можно констатировать уже сейчас. Несмотря на то, что турнир пока продолжается, главные итоги рестарта вполне уместно подводить – ведь ни одна из поставленных целей, декларированных сторонниками возвращения игры, не была и не будет достигнута.

Как же прав был босс «Спартака» Леонид Федун , всю весну всячески отговаривавший наше футбольное сообщество от идеи доигровки сезона РПЛ! Все доводы против рестарта, которые приводил владелец красно-белых, точь-в-точь совпали с его прогнозом. И возобновление чемпионата России по футболу завершилось полным провалом.

Но это, вероятно, лишь полбеды. Накануне стало известно, что на базу в Баковку сел «Локомотив». В сообщении железнодорожников говорилось о том, что в Подмосковье команде будет безопаснее в плане организации тренировочного процесса. Настораживал только тот факт, что «Локо» и был соперником «Оренбурга» 21 июня. А потому невольно уже в среду возникали сомнения: не стала ли причиной изоляции команды Марко Николича коронавирусная угроза? И вот 25 июня всплыли подробности, что тесты у «Оренбурга» брали аккурат после возвращения команды с гостевого матча. То есть в контактной группе риска должны находиться все игроки основы «Локомотива». Они в ней, судя по всему, и находятся.

НИКАКОГО СПОРТИВНОГО ПРИНЦИПА

Что в итоге имеем. Не успел завершиться первый тур после возобновления чемпионата, а треть команд премьер-лиги столкнулись с проблемами из-за пандемии. В «Ростове» полсотни сидят на карантине, в «Динамо» - основной состав, «Уфа» проводила матч с «Тамбовом» в воскресенье, несмотря на случай заболевания в клубе, и неизвестно, как аукнется эта история всем участникам той игры. Теперь новые проблемы – в «Оренбурге» и «Локо», которые ставят для РПЛ неразрешимые задачи.

Очевидно, что переносить новую игру с участием «Краснодара» нельзя, и матч должен либо быть сыгран (опять выпускать полуосновной состав или вовсе детский сад?), либо оренбургской команде следует влепить техническое поражение. Так или иначе, но чемпионат пошел не по спортивному принципу. Согласитесь, что трудно назвать таковым турнир, в котором в одном из матчей команда вынуждена выставлять юношей против основы соперника, матчи другой, претендующей на путевку в Лигу чемпионов, упихиваются в кратчайшие сроки – три игры в неделю. Пока не ясно, каким составом выйдет играть «Динамо» 27 июня против ЦСКА. Но в любом случае, в нем не будет нескольких лидеров. А оба клуба бьются за Лигу Европы. У «Ростова», претендента на ЛЧ, в ближайших матчах минус пятеро заболевших игроков (у Ивелина Попова тест вроде бы не подтвердился) – они обязаны пройти лечение и последующий карантин.

УДАРЫ ПО ИМИДЖУ

А ведь когда РПЛ рвалась в бой, говорилось, напомним, о следующем. Вот цитата из комментария главы РФС Александра Дюкова после того, как исполком организации постановил, что российскому футболу в момент эпидемии быть. «Это решение очень важно для российского футбола. Во-первых, оно позволяет по спортивному принципу распределить места, определить призеров и участников будущего евросезона. Также доигровка позволит клубам выполнить свои обязательства перед спонсорами. Еще один аргумент — возобновление станет позитивным сигналом для общества о том, что нормальная жизнь возвращается».

Ничего себе позитивный сигнальчик. Глядя на РПЛ, можно не изучать статистику новых случаев заражений в стране. По нашим клубам видно, что эпидемия в полном разгаре. Сомнительно, что футболисты представляют категорию граждан, которые особенно подвержены заболеванию коронавирусом. Это, конечно же, не так. И вот на фоне чрезвычайных мер безопасности, предписанных командам, происходят не единичные, а массовые случаи заболевания.

РПЛ с РФС нанесли удар по имиджу не только нашего футбола, который ментально (как, впрочем, и большинство россиян) оказался не готов к строгому выполнению протокола по безопасности. В отличии от немцев, испанцев, англичан, итальянцев. Пусть и косвенно, это рикошетит по институтам власти в стране. Ведь согласовывали возвращение футбола его большие начальники на самом верху.

ТАК ЗА ЧТО БЬЕМСЯ?

А ведь тот же Федун изначально призывал не ввязываться в подобные авантюры, прекрасно понимая, что Россия не Германия. В ней невозможно добиться той дисциплины от участников процесса, которую мы видим сегодня в европейских чемпионатах. Да и сами матчи несут клубам сплошные убытки. Небольшое количество зрителей, которое разрешили запускать на трибуны, не спасают финансово участников чемпионата.

Так за что продолжаем биться, если имидж испорчен, спортивный принцип соблюсти не смогли, денег не заработаем, а риск заражения игроков, тренеров и болельщиков с каждым днем не становится меньше? Смысл в дальнейшей доигровке чемпионата в такой ситуации видится с трудом. Очевидно, что вместо завершения сезона-2019/20 надо было в конце июня начинать сезон новый, признав перед этим итоги прошедшего на момент остановки турнира. Тогда не возникали бы сегодня неразрешимые проблемы с переносами, благо до мая следующего года времени вагон. И спортивный принцип не пострадал бы.

Жаль, что не просчитали всех этих рисков наши большие футбольные руководители. Но почему-то же не только видел их Федун, но и кричал об этом на весь наш РПЛовский мир. Впору теперь созывать инициативную группу и выдвигать Леонида Арнольдовича в президенты. Футбольные, конечно. Не подумайте чего другого.