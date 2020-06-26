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Анзор Кавазашвили: «Оренбург» правильно не пошел по пути «Ростова». 0:10 отпугнут любого спонсора
26 июня 21:51
автор: Юлия Григорьевская

Анзор Кавазашвили: «Оренбург» правильно не пошел по пути «Ростова». 0:10 отпугнут любого спонсора

Знаменитый в прошлом вратарь сборной СССР, футбольный функционер с огромным стажем высказался о новых неурядицах премьер-лиги, связанных с коронавирусом.

- «Оренбург» отказался проводить домашний матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара» молодежным составом, пока основа сидит на карантине после обнаружения СOVID-19 у шести футболистов. Видимо, команде засчитают техническое поражение. Вам не кажется это странным, когда за два неполных тура одна и та же проблема решается четырьмя разными методами? «Ростов» сыграл с «Сочи» молодежкой, матч «Краснодар» - «Динамо» перенесли на месяц, а «Уфа», несмотря на положительный тест, провела встречу с «Тамбовом», ссылаясь на разрешение местного Роспотребнадзора…
- Вопрос очень сложный. Если продолжится такая чехарда, чемпионат придется останавливать. Сейчас все зависит от РФС. Нужны незамедлительные, решительные действия, чтобы все окончательно упорядочить. Разнобой недопустим.
Взять ту же игру «Сочи» - «Ростов». Конечно, надо было волевым решением ее переносить. А если какая-то команда не может преодолеть последствия эпидемии, то надо ее снимать с турнира. Но только на этот сезон, не лишать же ростовчан прописки в РПЛ! А заставлять играть против мужиков детьми – это ни в какие ворота не лезет. И потом еще хвастаться, что забили столько мячей. Давайте тогда 17-летнему вратарю Денису Попову звание Героя России дадим, что он рекорд по сейвам установил… Это же все несерьезно. Мы же не в игрушки играем, а проводим главный футбольный турнир страны. Надо зрителя уважать.
Видимо, в исполкоме не хватает людей, которые сами играли в футбол. Отсюда непонимание прописных истин – и такие вот ситуации.

- Если сейчас засчитают техническое поражение «Оренбургу», может, стоит аннулировать результат игры на «Фиште» и записать «Ростову» 0:3 вместо 1:10? Вдруг потом разность мячей станет решающей?
- Так тоже нельзя. Надо наказать тех людей, которые допустили проведение матча «Сочи» - «Ростов». А менять регламент задним числом – это не выход. Не нужно накладывать одно нарушение спортивного принципа на другое. Так мы далеко зайдем.

- РПЛ уже оперативно отменила норму, по которой за две неявки команда наказывается отстранением от участия в турнире. Эту поправку должен утвердить РФС.
- Вот это логично. В условиях пандемии надо было сразу это делать. Чтобы технические поражения не имели фатальных последствий для участников. Уж лучше 0:3 в таблице, чем выпускать на поле молодежь.

- Получается, в отношении матча «Оренбург» - «Краснодар» будет вынесено правильное решение?
- Получается, что так. Но непонятно, почему для этого нужно было сначала наделать кучу ошибок. Прекрасно понимаю «Оренбург». Ну, выпустили бы они под «Краснодар» мальчишек – получили бы 0:10 или 0:20. И что? Какой-нибудь спонсор или региональный руководитель это безобразие увидит, и закроет финансирование. Никому же не хочется так позориться. Так что правильно «Оренбург» не пошел по пути «Ростова». Молодцы.

Повторит ли Тедеско суперсерию Карреры? Интриги 24-го тура РПЛ

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