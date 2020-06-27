И тогда Мауриньо врезал сопернику кулаком в лицо… Кто спровоцировал «Бернское побоище»

Состав команды на турнире в Швейцарии изобиловал звездами первой величины. Это вратарь Дьюла Грошич , полузащитники Йожеф Божик, Золтан Цибор и Шандор Хидегкути и, разумеется, дуэт суперфорвардов - Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш .

Сборная Венгрии считалась главным фаворитом ЧМ-1954. На последнем предвоенном мировом первенстве, проходившем во Франции, мадьяры уступили в финале итальянцам - 2:4. И после окончания Второй мировой золотая пора венгерского футбола продолжилась.

В Европе все боялись венгров. Однако у сборной Бразилии было другое мнение. Кудесники мяча пересекли океан с единственной целью – взять золото и исправить трагическое и досадное, на их взгляд, недоразумение, случившееся с ними в решающем матче ЧМ-1950. Тогда на родной «Маракане» бразильцы сенсационно уступили Уругваю.

В стане сборной Венгрии прекрасно отдавили себе отчет, насколько силен оппонент по четвертьфиналу. Встречу объективно лучшей команды Европы с сильнейшим представителем Южной Америки (даже двукратные чемпионы мира урунвайцы котировались ниже) называли досрочным финалом. Атмосфера накалилась еще до стартового свистка.

ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ

На 3-й минуте Хидегкути открыл счет. Еще через четыре минуты Кошич удвоил преимущество венгров. На 18-й минуте Нилтон Сантос сократил отставание бразильцев, реализовав пенальти… Начало получилось весьма бодрым.

Во втором тайме 11-метровый реализовали уже европейцы – отличился Михай Лантош. А когда на 65-й минуте Жулиньо снова вернул интригу, страсти накалились. Тут-то и началась драка, останавливать которую пришлось при помощи не только судьи, но и швейцарской полиции.

В результате английский арбитр Артур Эллис выгнал с поля зачинщиков потасовки Сантоса и Божика. Еще через несколько минут за грубый снос Кочиша был удален Умберто Тоцци. К тому времени венгр Йожеф Тот практически не принимал участия в игре, поскольку еще в начале второго тайма получил сильный удар по ногам и мог передвигаться с большим трудом (замены тогда не были разрешены). А на 88-й минуте Кочиш забил четвертый мяч и снял все вопросы о победителе.

ПУШКАШ УДАРИЛ БРАЗИЛЬЦА СИФОНОМ ПО ГОЛОВЕ

Матч закончился, но атмосфера еще больше накалилась. Похоже, бразильцам было трудно смириться с фиаско на втором подряд чемпионате мира. Сразу после финального свистка началось побоище. Спровоцировал его Мауриньо. Он протянул Кочишу руку, венгр подумал, что это знак примирения и решил ответить рукопожатием, но тут же получил удар кулаком в лицо.

Сборная Бразилии на ЧМ-1954. Третий слева - Мауриньо.

Как пел Владимир Высоцкий, «Тут вообще началось - не опишешь в словах»… В драке участвовали все, включая тренеров, запасных и медперсонал обеих команд. Схватка перекинулась в подтрибунное помещение, а затем в венгерскую раздевалку, куда бразильцы явились вооруженные бутсами и разбитыми бутылками.

В ход шли первые попадавшие под руку предметы. Например, Пушкаш, пропускавший матч из-за травмы, ударил по голове сифоном из-под газировки защитника бразильцев Жоао Пинейро. Получил сильный удар по голове и тренер сборной Венгрии Густав Шебеш, которому впоследствии наложили несколько швов. Швейцарской полиции с большим трудом удалось навести порядок.

«ТОЛЬКО КОММУНИСТ МОГ ПОТВОРСТВОВАТЬ ГРЯЗНОЙ ИГРЕ ВЕНГРОВ»

Возникает резонный вопрос: если бразильцы вылетели с турнира и отправлялись домой, то зачем венгры, вышедшие в полуфинал, пошли на риск получить серьезные увечья? Хорошо, что все обошлось…

Судья Эллис покидал стадион под скандирование болельщиков «Co-mu-ni-sta». В отель его увезли в полицейском автомобиле. После игры бразильцы пытались всю вину переложить на венгров, уверяя, что это Кочиш плюнул в лицо Мауриньо.

Бразильская пресса на следующий день назвала Эллиса «членом Йоркширского отделения компартии Великобритании, потому как только коммунист мог потворствовать грязной, грубой и жесткой игре венгров».

Несмотря на то, что все руководство ФИФА, в том числе члены дисциплинарного комитета, находились на трибунах и наблюдали происходящее своими глазами, никто из участников побоища не был наказан или дисквалифицирован…

ТРАГИЧЕСКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА «ВАНКДОРФ»

Венгры в полуфинале с большим трудом в добавочное время одолели еще одного претендента на победу в чемпионате Уругвай – 4:2. У уругвайцев из-за полученных в четвертьфинальном матче с Англией (4:2) травм не смогли выставить трех основных футболистов. Игра получилась жесткой, но красивой. И главное - обошлось без драк.

Казалось, путь к чемпионству венграм был открыт, оставалась лишь небольшая формальность – повторно победить сборную Германии, от которой в группе мадьярская команда не оставила камня на камне (8:3). Перед финалом почти никто не сомневался исходе. Кстати, матч прошел 4 июля на том же бернском стадионе «Ванкдорф», где венгры дрались с бразильцами…

Итог ошеломил весь футбольный мир. Уступая 0:2, немцы благодаря фантастической игре в воротах Тони Турека, не позволили фавориту развить преимущество, а сами забили трижды. Победный мяч Хельмута Рана состоялся на 86-й минуте. Тогда это казалось фантастикой. Но впоследствии правило Гари Линекера о том, что «в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», подтверждалось неоднократно.