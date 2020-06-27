Даже Акинфеев не поддержал Гончаренко после «Зенита». Похоже, с ЦСКА все ясно

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев очень редко дает интервью. Большие – тем более. Потому его недавнюю полуторачасовую беседу с бывшим коллегой Дмитрием Сычевым, экс-форвардом сборной России, а ныне видеоблогером, можно считать своеобразным рекордом.

Лидер армейцев обсудил за это время почти все возможные темы. О чем только ни рассказал: о первых перчатках; о том, как бабушка спасла его, мальчишку, в метро от спартаковских фанатов; о своих воспоминаниях о крупнейших турнирах сборной – Евро-2008, ЧМ-2014 и, конечно, ЧМ-2018; о предыдущих тренерах – Валерии Газзаеве и Леониде Слуцким, которые многое сделали для успехов ЦСКА; о тренерской чехарде в клубе времен Зико и Артура Жорже; о том, почему не уехал играть в лондонский «Арсенал».

Поделился вратарь красно-синих и своими впечатлениями от разгрома, который москвичам в 23-м туре учинил «Зенит» в прошлую субботу (0:4), заявив, что не повод это для того, чтобы резать себе вены. Мол, все бывает, жизнь продолжается. Успокоил тем самым своих почитателей. А то горячая голова в лице блогера Василия Уткина успела сообщить всему свету, что Акинфеев так расстроился поражению от «Зенита», что задумался о завершении своей прекрасной карьеры.

Сказал 34-летний ветеран ЦСКА несколько добрых слов о помощнике нынешнего главного тренера Сергее Овчинникове, который готовит команду к дерби с «Динамо» в виду отсутствия в ней Виктора Гончаренко, убежавшего после питерской катастрофы на родину в Белоруссию. А о самом Гончаренко, чья дальнейшая судьба в качестве наставника команды покрыта тайной и, очевидно, повисла на волоске, не проронил ни слова.

Не находите странным, что в такой ответственный для клуба момент, когда ЦСКА необходима поддержка, капитан команды решается на интервью, не будучи сильно публичной личностью, но не упоминает в нем о главной на сегодня для всех армейских фанатов теме? Где ответы на важные вопросы:

Что случилось с Гончаренко после матча с «Зенитом»?

Действительно ли он на эмоциях или в здравом рассудке написал заявление об уходе?

Правда ли, что потерял контакт с рядом игроков и сообщил им сразу после игры о том, что покидает ЦСКА?

Поддерживает ли тренера коллектив и Акинфеев, в частности?

Ничего этого мы не услышали. Акинфеев, вероятно, изначально договорился с Сычевым о том, чтобы тему Гончаренко не поднимать. В противном случае Дмитрия несомненно заинтересовали бы подобные вопросы. Потому что это главный на сегодня армейский ребус. Не может интервьюер, опытный или не очень, не захотеть об этом спросить.

Можно, конечно, предположить, что Акинфеев принципиально не обсуждает своих тренеров. Но это не так. Два года назад в своем интервью он раздавал Гончаренко комплименты.

«Это личность, тренер. При нем все команды играли в хороший футбол. ЦСКА – не исключение. Не скажу, что Гончаренко супержесткий, но он требовательный. Для команды это большое подспорье. Я сам такой человек – не люблю расхлябанности. Виктор Михайлович не станет смотреть на имена – Акинфеев, Игнашевич или кто-то другой. Любому напихает, если заслужил».

В 2018-м Игорь не постеснялся сказать такие слова о своем нынешнем наставнике. Вряд ли это было желанием угодить тренеру. Акинфеев повидал на своем игровом веку многих специалистов и покруче Михалыча. Его месту в основе не угрожают отношения с тренером – он для ЦСКА икона, и, как сам признался в интервью, не имел за свою жизнь агента, потому что агентом для него выступает его босс – Евгений Гинер. Может позволить себе, если что, даже покритиковать тренера.

Следовательно, Акинфеев был искренен в своих оценках работы Гончаренко. В этом можно не сомневаться. Но почему сегодня, когда такая же поддержка была бы ой как кстати для 43-летнего белорусского специалиста, капитан ЦСКА промолчал?

Разочаровался в нем? Не исключено. Ведь два года назад, когда были произнесены хвалебные эпитеты в адрес Виктора Михайловича, ЦСКА второй раз кряду взял серебро. Потом были два безмедальных сезона, а в нынешнем команда начала медленно, но уверенно скатываться вниз. Ветеран клуба, максималист не имеет права на это спокойно реагировать.

Можно предположить, что Акинфеев просто не хочет вмешиваться в сегодняшнюю ситуацию, пока окончательное решение по тренеру не созрело у руководства клуба. По некоторым данным, Гинер сразу после матча с «Зенитом» отставку Гончаренко не принял и выступал за то, чтобы тот доработал с командой остаток сезона-2019/20. Однако скорого возвращения в Москву белорусского тренера не случилось, более того, он не выходил на связь весь последующий после матча с питерцами день. А следом выяснилось, что после приезда в российскую столицу 24 июня Гончаренко обязан отправиться на 14-дневный карантин – как любой человек, прибывший в период пандемии из-за рубежа. И, таким образом, не сможет при всем желании руководить командой до 8 июля.

Гинер, весной продливший контракт с тренером на следующий сезон, теперь сомневается в целесообразности возвращения Гончаренко в команду. По информации Metaratings.ru, Евгений Леннорович не уверен, нужен ли ему на тренерском мостике человек, который в тяжелый для клуба момент по ходу сезона способен бросить коллектив и уехать в другую страну. Еще и в разгар эпидемии. Да и чем теперь объяснять команде и общественности затянувшуюся до неприличия паузу? Нервным срывом? После первого матча, когда проиграна битва, но еще не война? Очевидно же, что доверие к тренеру после его побега и его авторитет невосполнимо утеряны.

Сюда можно добавить тот факт, что в последних 19 официальных играх под руководством Гончаренко красно-синие одержали всего четыре победы. А это говорит не просто о временном кризисе – это процесс, который длится с осени 2019 года. Матч же с «Зенитом» просто наглядно показал, что, несмотря на длительную паузу в чемпионате, никакой работы над ошибками ЦСКА Гончаренко не сделал. Акинфеев, привыкший к победам за свою карьеру, покривит душою, если на этом фоне начнет повторять в адрес своего тренера фразы двухлетней давности. Даю голову на отсечение, что именно по этой причине он и промолчал. Иначе бы не поскупился хотя бы на пару слов в защиту своего наставника. Как безоговорочный лидер и армейский капитан.

Нет, с Гончаренко у ЦСКА больше не срастется. Перерыв в работе с командой, который тренер устроил себе сам по собственному желанию, позволил критично посмотреть на многие моменты его предыдущей деятельности. Он на эмоциях убежал, клуб на эмоциях попытался его сразу вернуть. А когда все страсти улеглись, то наступило ощущение, как бывает, когда просыпаешься после долгой разлуки в постели с женщиной, которую когда-то сильно любил, а потом в момент ее отсутствия посмотрел на все спокойным трезвым взглядом и задался вопросом: Боже, что она тут до сих пор делает?