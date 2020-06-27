«Спартак» проиграл VAR со счетом 0:2 и не победил «Уфу» (видео)

Короче, атмосфера накалилась до предела. Многие опасались ответной реакции трибун на игре с «Уфой». Но ее не последовало. Болельщики (а их собралось около 4,5 тысяч) создали прекрасную футбольную атмосферу – пели и скандировали, не провоцируя правоохранителей оскорбительными кричалками.

Не помогло. 27 июня «прессинг» продолжился. Перед матчем с «Уфой» у «Открытие Арены» были задержаны видные представители спартаковского движения Михаил по прозвищу Департант и Амир Профессор Хуслютдинов . Последнему, по слухам, в том числе инкриминировали резкие высказывания в интервью «Советскому спорту» в поддержку фанатов, пострадавших после проводов команды в Тулу...

С возобновлением российского чемпионата почему-то с новой силой обострилось противостояние МВД и болельщиков «Спартака». Красочные поводы команды на матч предыдущего тура в Тулу обернулись для фанатов красно-белых массовыми задержаниями и заведением уголовных дел по статье «Хулиганство». «Натуральным произволом» происходящее назвали даже главные враги «спартачей» - фаны ЦСКА. Капитан команды Георгий Джикия выразил готовность оплатить все штрафы за наушения - лишь бы от людей отстали. А спартаковский босс Леонид Федун 26 июня написал открытое письмо в Министерство внутренниж дел...

Победа над «Арсеналом» (3:2) далась »Спартаку» большой ценой. Айртон и Джикия получили в Туле «лишние» желтые карточки. Эти потери наложились на травму Ильи Кутепова, в результате чего оборона хозяев приобрела совсем уж неузнаваемый вид. Позицию слева занял Андрей Ещенко, а в тройке центральных с Самюэлем Жиго вышли Илья Гапонов и Павел Маслов.

Сразу троим защитникам красно-белых из пяти было не более 22 лет. И делающая ставку на оборону команда Вадима Евсеева получила прекрасную возможность затерроризировать соперника контратаками. Такая манера игры против «Спартака» нередко приносила уфимцам пользу: в 11 предыдущих встречах они одержали пять побед при четырех поражениях и разнице мячей 14-13.

Ожидания, в целом, подтвердились. На первых минутах «Спартак» владел мячом, но почти без остроты. В отсутствие Джикии отдать первый пас было некому. Тем удивительнее, что Доменико Тедеско не выпустил с первых минут Александа Соболева, умеющего цепляться и за не самые качественные забросы вперед. Джордану Ларссону и Эсекиэлю Понсе пришлось в чужой штрафной туго.

Наиболее острые подходы к штрафной Александра Беленова создавались за счет быстрого выхода из обороны, а опасность до перерыва возникала только после стандартов. В одном случае Жиго, выпрыгивая, нарушил правила на Бояне Йокиче (момент завершился незасчитанным голом), в другом – вместо удара последовала скидка вдоль линии вратарской. Александр Максименко, в свою очередь, весь тайм загорал.

И СНОВА ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ

Во второй половине хозяева предпочитали вести большинство атак через правый фланг, где до чужой лицевой при помощи Романа Зобнина регулярно добирался Николай Рассказов. Но поскольку пролезть внутрь оборонительного периметра не удавалось, до игравшего ближе к левой бровке Зелимхана Бакаева мяч практически не доходил. После часа игры Бакаева заменил Наиль Умяров.

Отдельно хотелось бы отметить воспитанника красно-белых Гапонова. Он практически ничего не позволял оппонентам в зоне своей ответственности и здорово начинал атаки, не боясь делать проникающие передачи. Кроме того, именно Гапонов еще в первом тайме выдал роскошный пас на ход Ларссону, отправив шведа один на один (попытка перебросить Беленова завершилась ударом выше ворот).

Самый реальный шанс на гол у Ларссона. Надо было забивать. Но и Беленов все сделал шикарно. Смутил шведа. Спартак выглядит бодро, строго в обороне и интересно в атаке. Но по такой игре не хватает Соболева это факт. Забросы, забросы, забросы, а прыгает Ларссон. pic.twitter.com/UvecSKgy2u — Spartakovez (@Spartakovetz) June 27, 2020

После выхода на последние полчаса вместо Ларссона Александра Соболева хозяева с каждой минутой все больше прижимали соперника к их воротам. Пика это давление достигло в последнюю десятиминутку и завершилось чередой угловых. В конце концов, оборона уфимцев не выдержала. Умяров и Зобнин разыграли угловой. Последний подал в штрафную, и Соболев с линии вратарской переправил мяч в ворота. Однако перед этим мяч пролетел мимо Крала, и арбитры зафиксировали офсайд. Правда, видимо, у Жиго, принимавшего лишь опосредованное участие в этой атаке. Весьма неожиданное решение.

Затем еще один убойный удар Соболева Беленов прервал на самой ленточке. Настолько на грани, что VAR снова пришлось просматривать эпизод. Но все же «Спартаку» пришлось удовлетвориться лишь нулевой ничьей, опять потеряв очки на своем поле. В нынешнем сезоне москвичи одни из худших в РПЛ – в 12 матчах у них всего три победы и восемь (!) голов. В последний раз три очка на «Открытие арене» они набирали еще в начале ноября – 2:0 с «Крыльями Советов».

Уже во вторник подопечных Тедеско ожидает дерби с ЦСКА. В нем не примет участия Алекс Крал, получивший четвертое предупреждение в сезоне.

«Спартак» – «Уфа» – 0:0

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Гапонов, Рассказов, Крал, Ещенко (Голосов, 84), Зобнин (Маркитесов, 90+3), З. Бакаев (Умяров, 63), Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Карп, Йокич, Урунов (Гиоргобиани, 81), Фомин, Ан. Козлов (Голубев, 46), Агаларов (Бизяк, 46).

Предупреждения: Неделчару, 16. Маслов, 43. Табидзе, 44. Крал, 80.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).