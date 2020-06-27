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Идет охота на «Спартак», идет охота... Теперь задержали Профессора. Кто следующий? Джикия? Федун?
27 июня 16:28
автор: Иван Сергеев

Идет охота на «Спартак», идет охота... Теперь задержали Профессора. Кто следующий? Джикия? Федун?

Полицейский прессинг в отношении болельщиков красно-белых усиливается. Перед матчем 24-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа» якобы за нарушение общественного порядка были задержаны два авторитетных фаната команды хозяев - Миша Департамент и Амир Профессор Хуслютдинов.

Как пишут некоторые фанатские паблики, поводом для задержания Хуслютдинова стали его высказывания в интервью «Советскому спорту», в котором он поддержал своих красно-белых собратьев, оказавшихся фигурантами уголовного дела за организацию проводов любимой команды на матч 23-го тура в Тулу. Напомним, накануне матча «Арсенал» - «Спартак» группа спартаковских болельщиков - в основном, молодежь - устроила файер-шоу рядом с «Открытие Ареной», откуда автобус с футболистами отправился на первый после рестарта чемпионата выезд. От файеров, кричалок и баннеров никто, разумеется, не пострадал. Зато игроки получили мощный заряд положительных эмоций, которые наверняка помогли команде на следующий день добиться яркой гостевой победы над очень неудобным соперником.

Казалось бы, на этом безобидная история окончена. Всё файер-шоу продолжалось считанные минуты: как только автобус «Спартака» уехал, фанаты разошлись по домам. Кто-то, правда, потом встречал команду в Туле. Но полноценный выезд болельщики красно-белых организовать физически не могли: во время пандемии на матчах РПЛ гостевые сектора пока закрыты... Тем удивительнее, что полиция решила в буквальном смысле «зачистить» ряды организаторов «тушинских проводов». В течение нескольких дней были задержаны и допрошены более 70 фанатов «Спартака», многие из которых к инциденту, вызвавшему столь нервную реакцию МВД, отношения не имели. По словам «фигурантов дела», домой их отпускали под подписку о невыезде, угрожая реальными сроками (говорят, до 5 лет).

В материале «Советского спорта» от 23 июня была подробна описана предыстория нынешнего противостояния. Серьезные проблемы у спартаковских фанатов с полицией начались после прошлогоднего матча в Санкт-Петербурге, на котором гостевая трибуна устроила обструкцию Артему Дзюбе. С тех пор задержания и обыски для представителей фан-группировок столичного клуба стали обыденным явлением. И сейчас мы наблюдаем всего лишь очередной виток «охоты», истинные причины которой покрыты мраком. Такое ощущение, что кто-то сверху дал отмашку «мочить спартачей». Но кто?..

Сверхпредвзятое отношение к болельщикам именно «Спартака» заставило солидаризироваться с ними даже таких непримиримых врагов красно-белых, как фанаты ЦСКА. Призывы «остановить произвол» за последнюю неделю опубликовали и поклонники многих других клубов РПЛ. Проблемой заинтересовались правозащитные организации.

Тем не менее, сколько бы собаки ни лаяли, «антиспартаковский караван» продолжает движение вперед. Очередной эпизод мы увидели сегодня. Если поводом для задержания Хуслютдинова действительно стало интервью «Советскому спорту», остается развести руки и вытаращить глаза. Как правило, корректный в высказываниях Профессор и на сей раз палку не перегнул. Да, поддержал своих, заявив, что «на уголовную статью» акция в Тушине (в которой он сам, кстати, не участвовал) и близко не тянет. Но ничьих чувств, как это принято сейчас говорить, он вроде бы не оскорбил. Так в чем же дело? Какие к взрослому, адекватному человеку, не жгущему файеры и не бьющему никому морду, могут быть претензии?

Амир Профессор Хуслютдинов

Или теперь любое слово в пользу «Спартака» и его болельщиков воспринимается как соучастие в преступлении? Ну, тогда следующим надо вести на допрос капитана красно-белых Георгия Джикию. Он после матча в Туле открыто призвал полицию всех отпустить и выразил готовность из своего кармана оплатить все административные штрафы.

А можно зайти дальше - и арестовать Леонида Федуна. Вице-президент «Лукойла» и хозяин «Спартака» тоже считает неправомерными действия в отношении болельщиков своего клуба. Более того, он задался вопросом, не является ли происходящее спланированной акцией.

Правда, даже Федуна никто не слушает. Фанатов красно-белых продолжают прессовать, штрафовать, отлучать от футбола (как заводящего Валерия Амиго Бевза после того самого матча в 2019-м с «Зенитом»). Вот только конечная цель остается непонятной. Чего все-таки добиваются «охотники»?

Не зря же «Спартак» называют народной командой. Как бы не нарваться в ответ на «народный бунт». Бессмысленный и беспощадный.

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Идет охота на «Спартак», идет охота... Теперь задержали Профессора. Кто следующий? Джикия? Федун?
Идет охота на «Спартак», идет охота... Теперь задержали Профессора. Кто следующий? Джикия? Федун?
Полицейский прессинг в отношении болельщиков красно-белых усиливается. Перед матчем 24-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа» якобы за нарушение общественного порядка были задержаны два авторитетных фаната команды хозяев - Миша Департамент и Амир Профессор Хуслютдинов.
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