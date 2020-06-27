Андрей Ещенко: Другой команде такой гол могли бы засчитать, но не «Спартаку»

- Каково было играть на левом фланге? Все-таки не родная для вас позиция.

- Ничего, что не родная. Мне объяснили, что и как делать, и я выполнил требования тренера. Все нормально.

- Как восприняли два эпизода в концовке, когда судьи после видеопросмотров не засчитывали взятие ворот «Уфы» после ударов Александра Соболева?

- Нужно выигрывать без пересматриваний. По поводу эпизода с офсайдом могу сказать: я не видел. А что касается момента, когда мяч мог пересечь линию ворот, то там все от ракурса зависит. Может, если бы это был не «Спартак», а другая команда, гол засчитали бы. Так что пусть решение будет на совести арбитров.

- Под другой командой имеете в виду «Зенит»?

- Я не знаю, почему вы подумали про ту команду, которая играла вчера (смеется).

- Кстати, «Зенит» в этом чемпионате уже вне конкуренции?

- Уже кто-то написал, что «Спартак» не займет первое место. Это важно. А проблемы других команд меня не волнуют.

- Каково ваше отношение к системе VAR?

- Лучше бы ее не было. Ведь судьи все равно принимают решения, как им хочется. Не смотрят с разных камер. А если не использовать все ракурсы, то какой в этих видеповторах смысл?