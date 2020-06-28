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«Талалаев может спасти «Крылья» от вылета, Гончаренко не сбежит второй раз из ЦСКА». Мнение Гаджиева
28 июня 14:45
автор: Юлия Григорьевская

«Талалаев может спасти «Крылья» от вылета, Гончаренко не сбежит второй раз из ЦСКА». Мнение Гаджиева

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал «Советскому спорту» последние события в футбольных клубах РПЛ.

- «Крылья Советов» намерены расторгнуть контракт с главным тренером Миодрагом Божовичем. Ожидаемо?
- Неожиданностью эта новость точно не стала. Такое часто происходит в командах из нижней половины таблицы. По последней игре с «Зенитом» я бы не сказал, что самарцы выглядели плохо. А вот в предыдущем матче с «Ахматом» игры не было. Создавалось впечатление, что »Крылья» не готовы к возобновлению сезона, второй тайм очень плохой был.

- Так, может, Божович выправил ситуацию? Разве логично увольнять его не после «Ахмата», а после «Зенита»?
- Это всегда спорный момент. За Божовичем большой опыт. У него получалось в России со многими командами. Но тренерская профессия такова, что ты всегда должен быть готов к увольнению. Даже в ситуации, которая вроде бы не располагает к отставке... Уверен, нынешнее решение, если оно будет принято, обдумывалось руководством заранее. И созрело не сейчас. Допускаю, что разногласия возникли еще в прошлом сезоне. Божовичу дали шанс исправить ситуацию, а результата-то нет. Команда замыкает турнирную таблицу. И одной из причин я считаю слишком большую текучку футболистов в «Крыльях». За два года в Самаре, по сути, сменились три состава. О какой стабильности может идти речь?

- А зимой еще и ушел в с «Спартак» лучший бомбардир команды Александр Соболев...
- Это да. Забивной форвард – штучный товар. Но даже потеря Соболева не была бы критичной, если бы на других позициях игроков не меняли как перчатки. Однако за период работы Андрея Тихонова и потом Божовича, повторюсь, в Самаре было три команды. Я не знаю, почему так происходило. Надо интересоваться в клубе. Но в таких условиях тренеру сложно чего-то добиться.

- Говорят, Божовича сменит Андрей Талалаев. Он в состоянии спасти команду от вылета?
- Ну а почему нет? Сейчас разрывы внизу таблицы миниммальные. Любое набраное очко меняет диспозицию. А играть осталось шесть туров. Это достаточная дистанция для того, чтобы уйти с последнего места. Мы знаем массу примеров, когда отыгрывались гораздо более внушительные отставания. К тому же, у прямых конкурентов «Крыльев» тоже хватает проблем.

- »Оренбургу» могут засчитать второе подряд техническое поражение...
- Вот именно. Ситуация с коронавирусом существенно влияет на турнирный расклад. Команд из лидирующей группы это тоже касается. Уверен, в «Краснодаре» не рады, что заработали три очка за матч с «Оренбургом» без игры. Уж лучше получить практику и победить на футбольном поле. Теперь у команды могут возникнуть сложности с соперниками, которые находятся в тонусе.

Гаджи Гажиев

- ЦСКА объявил о том, что Виктор Гончаренко возобновил работу главным тренером. Правильный шаг?
- Такое уже было в истории ЦСКА. И это, безусловно, личное решение Евгения Гинера. Он вообще, очень выдержанный человек. Можно вспомнить, как когда-то Гинер возвращал Валерия Газзаева после короткого отпуска. Потом был взлет ЦСКА и главные достижения в истории клуба... И срыв Гончаренко после «Зенита» тоже объясним. Находиться в ситуации, когда ты должен выигрывать матчи и набирать больше очков, а у тебя не получается, тяжело. Давление большое. Но в любом случае, судьбу Гончаренко решал не он сам, а именно Гинер. Так просто тренер из ЦСКА при действующем контракте уйти не может.

- А если ЦСКА в ближайший вторник потерпит разгромное поражение от «Спартака»? Вдруг Гончаренко опять сорвется, как после фиаско с «Зенитом»?
- Исключено. Думаю, все точки над i Гинер с Гончаренко расставил. До конца сезона тренер доработает. Это же не детский сад. Ну, проиграет ЦСКА «Спартаку» - и что? А кто не проигрывает? В позапрошлом розыгрыше Кубка Англии «Ман Сити» уступил «Уигану» из третьего дивизиона. И ничего - Хосеп Гвардиола никуда не убежал.

Гончаренко повторил «финт» Аленичева, Божович «улучшает» свой же рекорд по увольнениям

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