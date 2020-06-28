Гончаренко повторил «финт» Аленичева, Божович «улучшает» свой же рекорд по увольнениям

На следующий день после нулевой ничьей с «Динамо» ЦСКА на своем сайте рапортовал о возвращении Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера. Собственно, белорусский специалист никуда официально и не уходил. Его отъезд на родину после фиаско в 23-м туре с «Зенитом» (0:4) клуб объяснил желанием специалиста поправить здоровье. Однако, по неофициальным и весьма правдоподобным данным, Гончаренко положил тогда на стол заявление об уходе. И последние дни его судьбу решал босс ЦСКА Евгений Гинер.

В итоге было принято решение продолжить сотрудничество - по крайней мере, до окончания чемпионата-2019/20. В Москву Гончаренко вернулся еще 24 июня. При этом ЦСКА оперативно выбил для 43-летнего специалиста персональное разрешение не проходить 14-дневный карантин, на который садятся все прибывающие из-за границы лица.

Субботний матч против «Динамо» (0:0) Гончаренко смотрел с трибуны, грубо нарушив медицинский протокол РПЛ - на нем не было маски и перчаток. В воскресенье он провел восстановительную тренировку команды. А уже во вторник, 30 июня, белоруса ждет проверка набравшим ход «Спартаком». Как бы с Виктором Михайловичем опять не случился «нервный срыв». Ведь Гинер вряд ли снова пойдет на попятную - и тогда бразды правления ЦСКА окончательно перейдут к Сергею Овчинникову, руководившему красно-синими в субботу.

Кстати, в РПЛ сравнительно недавно был похожий случай, когда тренер числился «неофициально уволенным» ровно один тур. Такой «финт» исполнил Дмитрий Аленичев в «Енисее»-2018/19. После 12-го тура он подал в отставку, в матче 13-го тура с «Анжи» (1:2) его место занял Александр Алексеев, а в 14-м туре Аленичев, как ни в чем не бывало, снова числился главным тренером. Успеха, впрочем, эти пертурбации не принесли. «Енисей» по итогам сезона отправился в ФНЛ, а Аленичев - в «творческий отпуск», продолжающийся до сих пор. Так что не факт, что воссоединение ЦСКА и Гончаренко - благо для армейского клуба, рискующего с нынешней игрой провалить концовку сезона и пролететь мимо еврокубков.

Тем временем в «Крыльях Советов» намерены в перерыве между 24-м и 25-м турами заменить Миодрага Божовича на Андрея Талалаева. Последний зимой покинул «Химки», которые уже с Сергеем Юраном добыли путевку в РПЛ-2020/21. Теперь Талалаев, скорее всего, возглавит клуб, стоящий... на вылет в ФНЛ.