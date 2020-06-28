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Божовича погубили агенты, а Мамаев хорошо натренировался в тюрьме. Итоги 24-го тура с Ловчевым
28 июня 19:49
автор: Евгений Ловчев
автор фото: Вячеслав Евдокимов

Божовича погубили агенты, а Мамаев хорошо натренировался в тюрьме. Итоги 24-го тура с Ловчевым

Постоянный автор «Советского спорта», известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев – о главных событиях очередного тура премьер-лиги.

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1
МАЛКОМ НАЧИНАЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ ВЛОЖЕННЫЕ МИЛЛИОНЫ

Оба 11-метровых, с которых забил «Зенит», были назначены по делу. Особенно удивили действия только что вышедшего у гостей Антона Терехова, завалившего в штрафной Алексея Сутормина. Мне еще Андрей Старостин говорил: «Вот человек стоит спиной к воротам, им никак не угрожает. Ты зачем его в спину толкаешь? Ты понимаешь, что тем самым за него играешь?» Вот эту ошибку Терехов в том эпизоде и допустил.

В Питере, как и во всем 24-м туре в целом, часто использовали VAR. И я не понимаю людей, которые высказывают недвольство. Что, лучше без повторов? А все потерянное время судья все равно добавляет к основному. Сегодня могут и шесть, и десять минут компенсировать. Это не проблема. Зато с VAR меньше результативных ошибок, как ни крути.

Очередной сильный матч у «Зенита» провел Малком. Он забил красивый мяч (жаль, его не засчитали), поучаствовал в двух атаках, завершившихся назначением пенальти. Бразилец начинает оправдывать потраченные на него 40 миллионов евро. И Сергей Семак нашел удобную для него позицию. Теперь у питерцев не два нападающих, а, по сути, трое - Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком. Их взаимопонимание улучшается с каждым матчем.

Фото: Вячеслав Евдокимов

«Крылья Советов» спустя два дня после игры отправили в отставку Миодрага Божовича. Ничего сенсационного. Но я считаю, что проблема самарцев не в тренерах, а в том, что главными в клубе стали агенты, навязывающие своих игроков. Божович просто стал заложником ситуации. Тем не менее, я рад, что «Крылья» теперь будет тренировать Андрей Талалаев, которого давно и хорошо знаю. Это очень интересный специалист. Но и он не старик Хоттабыч. Не надо ждать, что придет придет Талалаев - и «Крылья» сразу взлетят с последнего места. Там очень сложная ситуация.

«ДИНАМО» - ЦСКА - 0:0
ГОНЧАРЕНКО ПОКАЗАЛ ИГРОКАМ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ

То, что Виктор Гончаренко увидел в субботу с трибуны, могло понравиться ему, только если он и раньше требовал от ЦСКА настолько «сухую» игру. Но ведь это не так. Гончаренкопытается привить команде атакующий футбол. И его заслуга в том, что молодых армейцев начали вызывать в сборную России. Однако в этом году баланс исчез. Игорь Акинфеев бесится, когда у его ворот в каждом матче создаются убойные моменты. Все это и привело к срыву Гончаренко, который после предыдущего тура написал заявление об уходе и укатил в Белоруссию...

Сейчас он вернулся к работе - и я, если честно, не сомневался, что так и будет. Евгений Гинер не любитель махать шашками. Он всегда умел терпеть. Неслучайно у него в большого тренера вырос Леонид Слуцкого, который поначалу не раз давал поводы для увольнения. Гинер умеет работать на перспективу. Раз он весной продлил контракт с Гончаренко, значит, верит в будущее ЦСКА при этом тренере. Ну а побег Виктора в Белоруссию... За эту неделю он отдохнул, эмоционально разгрузился. Временным уходом он показал футболистам свое отношение к происходящему. Теперь команда должна «отреагировать» более качественной игрой.

В субботу бросалось в глаза, что «Динамо» даже без трех заболевших игроков укомплектовано лучше ЦСКА. Такой классный нападающий, как Николай Комличенко, вышел только на замену. Видимо, Кирилл Новиков планирует постепенно вводить его в основу. Не удивлюсь, если через пару-тройку туров динамовцы догонят армейцев в таблице.

«СПАРТАК» - «УФА» - 0:0
ТЕДЕСКО УГАДАЛ С ЗАМЕНАМИ

Фото: Александр Ступников

Красно-белые не разочаровали. Было интересно, как команда Доменико Тедеско будет действовать против эшелонированной обороны - и она нашла противоядие футболу «Уфы» за счет длинных передач. А в концовке хозяева должны были забивать. Немного не повезло.

Впрочем, оба потенциальных гола «Спартака» не были засчитаны верно. Самюэль Жиго был в активном офсайде, загораживая обзор Александру Беленову. Второй удар Александра Соболева больше похож на гол, но скорее мяч все-таки не пересек ленточку. Даже после того, как Беленов прижал его к груди.

С заменами Тедеско тоже угадал. После Тулы казалось, что Соболев должен выйти в основе, но немец схитрил: подождал, пока защитники «Уфы» устанут, и только потом выпустил свежего нападающего, который, как я уже сказал, мог забивать дважды. Понравился Джордан Ларссон – у шведа хорошая скорость, есть дриблинг, удар. Неплохо смотрелись молодые защитники «Спартака» Павел Маслов и Илья Гапонов.

Во вторник красно-белых ждет дерби с ЦСКА. На такие матчи давать прогнозы невозможно. Не имеет никакого значения, как команды играли до этого. Но если брать за основу исключительно футбол, то «Спартак», конечно, смотрится предпочтительнее.

«РУБИН» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2
СЕМИНСКИЙ БАГАЖ РАБОТАЕТ

Фото: Александр Погребняк/ФК «Локомотив»

Перед туром я прогнозировал, что «Локомотив» победит и не пропустит. Так и получилось. Гости быстро открыли счет и оказались в своей привычной среде, когда соперник вынужден атаковать большими силами. Порадовал молодой Дмитрий Рыбчинский. Парень проявил боевитость, но вряд ли такой настрой - всецело заслуга Марко Николича. Пока «Локо» играет на багаже Юрия Семина, который любого футболиста мог приучить бороться.

Был момент, когда Рыбчинский руками, зубами вцепился на фланге в оппонента. Это показатель «локомотивского» характера. Ну а об увереной игре Алексея Миранчука можно лишний раз и не напоминать. Он безусловный лидер команды.

«Рубин» смотрелся тоже неплохо. Видно, что с приходом Леонида Слуцкого команда встрепенулась. По завершении сезона казанцы наверняка укрепятся – говорят, Олега Шатова подпишут. Правда, насколько я знаю, очень больших денег в »Рубине» все-таки не будет.

«РОСТОВ» - «АРСЕНАЛ» - 2:1
ЭТО И ЕСТЬ УРОВЕНЬ МАМАЕВА

Зная характер Валерия Карпина, понимал, что ростовчане на этот матч выйдут заведенными. После всего того, что произошло в Сочи... Павел Мамаев отметил свое второе появление в РПЛ с момента выхода из колонии вторым же голом. Наверное, тренировался в тюрьме в хороших условиях. Шутка, конечно. Это очередное подтверждение тому, что Мамаев - классный игрок. Как и Александр Кокорин, который сейчас приносит много пользы «Сочи».

Фото: Артем Гусев/ФК «Ростов»

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