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«Полная чушь». Сафонов – об инициативе Минспорта забирать у молодых игроков часть доходов за рубежом
29 июня 16:00
автор: Юлия Григорьевская

«Полная чушь». Сафонов – об инициативе Минспорта забирать у молодых игроков часть доходов за рубежом

Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов прокомментировал «Советскому спорту» законопроект, который предусматривает взимание с российских спортсменов не старше 23 лет компенсации в пользу подготовивших их школ при подписании контрактов с иностранными клубами.

Размеры компенсации будут отдельно устанавливаться национальными федерациями и лигами для каждого вида спорта. Что вы думаете о перспективах введения ведомством министра спорта РФ Олега Матыцина (на фото) такой нормы в футболе?
– Мне кажется, это полная чушь.

Почему?
– Все трансферные, контрактные вопросы должны решаться на уровне клубов. При чем тут сам футболист? Почему он должен отдавать часть своей зарплаты? У нас за границу сейчас и так почти никто не едет. А, если примут такой закон, поток вообще остановится.
Я не имею в виду топовых футболистов. Их в иностранных чемпионатах на пальцах одной руки можно пересчитать. Федор Смолов, Александр Головин… И всё. Денис Черышев не из России в Испанию попал. А в основной массе наши легионеры играют в Литве, Латвии, Белоруссии, восточноевропейских чемпионатах с низким коэффициентом. Там у них копеечные зарплаты. Вы хотите с них деньги собирать?
Но я уже ничему не удивляюсь. У нас вечно что-то оригинальное пытаются придумать. Регламент по агентской деятельности семь раз менялся! А что творится с регламентом премьер-лиги после возобновления сезона! Одним переносить матчи можно – другим нельзя. Одним засчитывают техническое поражение – другие должны выставлять на игры детей… Полный бардак.

Вернемся к инициативе Минспорта. Считаете, она действительно затормозит отъезд российских футболистов за рубеж?
Конечно. Я все понимаю: школам надо помогать. Но за это, повторюсь, должны отвечать клубы. И в ФИФА прописаны солидарные отчисления. Инструмент компенсации уже существует, зачем что-то новое придумывать, перекладывая издержки на игроков? Я, честно, не до конца понимаю, как все это может работать. Очень сырая инициатива.
Что, тренер, который получает 10-15 тысяч рублей в месяц, будет ждать, когда подготовленный игрок ему потом отстегнет со своего контракта? Так у наших легионеров в Восточной Европе зарплаты две-три тысячи долларов. На что они тогда жить будут, если с них еще возьмут какую-то компенсацию? Это звучит примерно как предложение срезать всей команде зарплату на 50 процентов во время пандемии. У кого-то миллионные контракты, а у кого-то – копеечные. Нельзя всех чесать под одну гребенку.

Алексей Сафонов

Лучше бы в нашем футболе тщательнее подходили к распределению тех самых солидарных выплат. У нас сейчас боятся, что кому-то недодадут транш за Головина от «Монако». Все школы, где он когда-то мимо проезжал, подают документы. Его столько людей, оказывается, воспитало… Бывает, за какого-нибудь футболиста десять тренеров получают звания заслуженных, а тому, кто реально игрока вырастил, говорят: куда ты лезешь? Вот здесь РФС надо навести порядок. И в подготовку детских тренеров нужно вкладываться. Уровень специалистов сильно упал.

Игрок может пройти обучение в школе, но быть отчисленным. Если закон примут, ему все равно придется платить компенсацию…
Я сталкивался с такими случаями. У меня был клиент, который оказался не нужен «Спартаку». Потом парень год играл в КФК, про него вообще все забыли. Но стоило найти ему интересный вариант с дублем «Рубина», как на него сразу нарисовали сумму 750 тысяч рублей. Хорошо, мы тогда заплатили. А ведь могло получиться, что футболист просто завязал бы.
Ситуации разные бывают… Но нам сейчас, наоборот, надо стимулировать отъезд игроков в зарубежные чемпионаты. А мы хотим закупорить последние лазейки. Самое же печальное, что удар придется по футболистам, о которых только специалисты знают, кто и где выступает. Кто в Чехию уехал, кто в Венгрию или Польшу. Они же там не жируют, можно сказать, выживают. И с них еще хотят что-то урвать?

«Вы же у ребятишек воруете!» Отец Головина не понимает, где деньги за подготовку его сына-футболиста

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«Полная чушь». Сафонов – об инициативе Минспорта забирать у молодых игроков часть доходов за рубежом
«Полная чушь». Сафонов – об инициативе Минспорта забирать у молодых игроков часть доходов за рубежом
Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов прокомментировал «Советскому спорту» законопроект, который предусматривает взимание с российских спортсменов не старше 23 лет компенсации в пользу подготовивших их школ при подписании контрактов с иностранными клубами.
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