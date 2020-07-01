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Андрей Пятницкий: У «Спартака» нет своего почерка. Не видно, чего хочет Тедеско
01 июля 11:30
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Александр Ступников/ФК "Спартак"

Андрей Пятницкий: У «Спартака» нет своего почерка. Не видно, чего хочет Тедеско

5-кратный чемпион России в составе красно-белых поделился с «Советским спортом» впечатлениями от игры команды в дерби с ЦСКА (0:2).

- Перед 25-м туром «Спартак» почти все называли фаворитом дерби. Вас удивило поражение команды Доменико Тедеско?
- Я тоже отдавал предпочтение красно-белым. Но настрой у ЦСКА оказался выше. А это в дерби часто играе решающее значение.

- Это возвращение Виктора Гончаренко так повлияло на армейцев?
- Возможно. Но футболистам и самим себе было что доказывать - после разгромного поражения от «Зенита» и невзрачной игры с «Динамо». Если ЦСКА опять уступил, то окончательно вогнал бы себя в психологическую яму. До перерыва красно-синие действовали очень грамотно. Гол получился во многом случайным, но сопернику они почти ничего не позволили сделать. А во втором тайме закрепили результат.

- Теперь в психологическую яму может попасть «Спартак»?
- Посмотрим. Команде в дерби не хватало дисквалифицированного Алекса Крала. Это я понимаю. Но почему тренеры держали на поле Александра Соболева, который совершенно не попал в игру?! Надо было его менять. А Тедеско делал совершенно другие замены, которые игру не усилили.

- Большинство экспертов критикуют Зелимхана Бакаева.
- Разумеется, он сыграл не в свою силу. Но футболист не может весь сезон провести без спадов. Это нормально. Суду по своей карьере. К сожалению, в дерби у «Спартака» не нашлось лидера, который мог бы повести команду вперед. Бакаев к этой роли пока не готов, наверное. Вот Роман Зобнин пытался вдохновлять партнеров личным примером. Но в итоге сам же и подвел своим удаоением.

Андрей Пятницкий

- Что это было?
- Эмоции. Рома старался, но видя, что у команды не получается, не выдержал, отмахнулся. Хотя я знаю его как игрока терпеливого, интеллигентного. Эта вспышка говорит об игре всего «Спартака». Возможно, судья, учитывая все обстоятельства, мог ограничиться желтой карточкой. Но формально Зобнин повод для красной дал. Тут не на кого жаловаться.

- В чем главная проблема нынешнего «Спартака», который то восхищает, как в Туле, то разочаровывает, как сейчас?
- Тедеско не нащупал состава и игры, которую он хочет. Если он чего-то вообще хочет... Столько уже времени прошло, а я не вижу, в чем заключается его стиль. Нет у «Спартака» своего почерка. А при таком подходе какая может быть стабильность? Два-три матча красно-белые отыграют, потом проваливаются. Это не футбол для решения больших задач.

- Надо усиливаться?
- На самом деле, по меркам РПЛ, у «Спартака» глубокий состав. По заявке команда превосходит тот же ЦСКА. Но потенциал не используется в полной мере. Это вопрос к тренеру.

- Кто был лучшим игроком дерби?
- Никола Влашич. Не только потому, что забил два гола. Хорват был заряжен, нацелен. Он бьет по воротам из самых сложных положений. Такая смелость в конечном итоге вознаграждается.

«Когда тренеры не жмут друг другу руку – это нормально». Тедеско – после поражения от ЦСКА

источник: «Советский спорт»
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