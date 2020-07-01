Андрей Пятницкий: У «Спартака» нет своего почерка. Не видно, чего хочет Тедеско

- Перед 25-м туром «Спартак» почти все называли фаворитом дерби. Вас удивило поражение команды Доменико Тедеско?

- Я тоже отдавал предпочтение красно-белым. Но настрой у ЦСКА оказался выше. А это в дерби часто играе решающее значение.

- Это возвращение Виктора Гончаренко так повлияло на армейцев?

- Возможно. Но футболистам и самим себе было что доказывать - после разгромного поражения от «Зенита» и невзрачной игры с «Динамо». Если ЦСКА опять уступил, то окончательно вогнал бы себя в психологическую яму. До перерыва красно-синие действовали очень грамотно. Гол получился во многом случайным, но сопернику они почти ничего не позволили сделать. А во втором тайме закрепили результат.

- Теперь в психологическую яму может попасть «Спартак»?

- Посмотрим. Команде в дерби не хватало дисквалифицированного Алекса Крала. Это я понимаю. Но почему тренеры держали на поле Александра Соболева, который совершенно не попал в игру?! Надо было его менять. А Тедеско делал совершенно другие замены, которые игру не усилили.

- Большинство экспертов критикуют Зелимхана Бакаева.

- Разумеется, он сыграл не в свою силу. Но футболист не может весь сезон провести без спадов. Это нормально. Суду по своей карьере. К сожалению, в дерби у «Спартака» не нашлось лидера, который мог бы повести команду вперед. Бакаев к этой роли пока не готов, наверное. Вот Роман Зобнин пытался вдохновлять партнеров личным примером. Но в итоге сам же и подвел своим удаоением.