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«Когда тренеры не жмут друг другу руку – это нормально». Тедеско – после поражения от ЦСКА
01 июля 00:13
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Александр Ступников/ФК "Спартак"

«Когда тренеры не жмут друг другу руку – это нормально». Тедеско – после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги главного российского футбольного дерби.

- Первый тайм начали хорошо, - заявил Тедеско после поражения от ЦСКА со счетом 0:2. - Моментов у нас было больше. Но армейцы один раз пробили в створ - и забили... Во втором тайме мы изменили схему, стали играть в четыре защитника, и это начало приносить плоды. Но тут красную карточку схватил Роман Зобнин... В меньшинстве переломить игру не всегда возможно. Сегодня «Спартаку» это не удалось.

- Зелимхан Бакаев был малоэффективен. Значит ли это, что командный результат зависит всецело от уровня его игры?
- Возможно, у Зелимхана и не все получалось. Так бывает. У ЦСКА всю игру сделал Влашич. А если бы у него не пошло, то чего добился бы наш соперник? Бакаев молод, ему есть, куда расти. И для «Спартака» это, безусловно, важный футболист. Я бы посоветовал ему быть не таким самокритичным. Порой он принимает неудачи слишком близко к сердцу.

- Почему после матча вы демонстративно не пошли жать руку Виктору Гончаренко?
- В этом не было никакой демонстрации. И почему я должен всегда первый идти? Если бы это была женщина – тогда да. Я бы вел себя по-джентльменски. А так... Я не понимаю вопрос.

- Многие видят в этом ваш конфликт с Гончаренко, который в марте после кубкового четвертьфинала отмахнулся от вас, когда вы протянули руку.
- Почему вас это так волнует? Эта тема искусственно раздута СМИ. Это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руку. Это нормально. Никакой проблемы здесь нет. После игры я первым делом пошел к своим игрокам. Потом - к трибунам. Надо было поблагодарить болельщиков.

- Согласны, что Зобнин своим удалением подвел команду?
- Зобнин – очень спокойный человек. Я не знаю, что должно было случиться, чтобы он потерял контроль над собой. Думаю, в игре были какие-то причины для его отмашки. Я еще не говорил с Романом на эту тему. Но понятно, что он не просто так сорвался.

- Удивил ли вас ЦСКА тем, что отказался от высокого прессинга и сыграл намного прагматичнее, чем обычно?
- Нет, не удивил. ЦСКА сегодня оборонялся, по большому счету, один в один. Тем не менее, мы находили решения для выхода на оперативный простор, когда Зобнин и Бакаев смещались на фланг. Но надо отдать должное сопернику: в обороне армейцы не допустили практически ни одной ошибки.

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«Когда тренеры не жмут друг другу руку – это нормально». Тедеско – после поражения от ЦСКА
«Когда тренеры не жмут друг другу руку – это нормально». Тедеско – после поражения от ЦСКА
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