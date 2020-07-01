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Владимир Пономарев: Победа ЦСКА над «Спартаком» – заслуга игроков. Гончаренко тут вообще ни при чем
01 июля 13:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Денис Тырин/ПФК ЦСКА

Владимир Пономарев: Победа ЦСКА над «Спартаком» – заслуга игроков. Гончаренко тут вообще ни при чем

Ветеран армейцев, бронзовый призер ЧМ-1966 признался «Советскому спорту», что не слишком впечатлен уровнем футбола в дерби ЦСКА - «Спартак» (2:0).

- В предыдудщем туре обе команды выглядели безобразно, но сейчас ЦСКА сыграл дружно, не ожидал такого. Все ребята бились друг за друга, отрабатывали на полную катушку. Большой контраст с играми против «Зенита» и «Динамо». И это еще надо учитывать, что главный тренер валял дурака. Виктор Гончаренко бросил команду, уехал в Белоруссию, никому ничего не сказав... Обиделся что ли? А на кого обижаться? Только на самого себя.
После такой выходки тренера команда могла рассыпаться. Но Гончаренко вернулся и продолжит работу как ни в чем не бывало. Нонсенс!

- Некоторые источники утверждали, что решение вернуть Гончаренко команде навязали сверху - из офиса «ВЭБа»...
- Читал. Вроде бы Максим Орешкин так решил. Но я этого точно не знаю. Позвоню в ЦСКА, выясню. Но для меня было бы странно, если такой вопрос в принципе могли решать в обход Евгения Ленноровича Гинера.

- После дерби звучали такие высказывания: нужно всем, кто гнобил Гончаренко за отъезд, извиниться перед тренером…
- Ну да... Глупость какая… Гончаренко тут вообще ни при чем! Это сама команда собралась на «Спартак». Победа - заслуга игроков. При этом все знают: ты играешь так, как тебе позволяет противник. А «Спартак» в совершенно плачевном состоянии. В дерби он напомнил мне ЦСКА образца матча с «Зенитом», когда питерцы победили 4:0. Просто счет не такой крупный. А так - то же самое. «Спартак» абсолютно никакой. Каждый играет за себя.

- Что скажете про автора дубля Николу Влашича?
- Он и в предыдущем матче с «Динамо» очень хорошо себя проявил – один, можно сказать, сражался. Все остальные только присутствовали на поле. В дерби у него уже была серьезная поддержка. Ребята собрались.

- Тем не менее, победный мяч стал следствием грубой ошибки вратаря «Спартака» Александра Максименко. А если бы он не пропустил тот удар Влашича? Может, тогда и победы ЦСКА не было бы?
- Соглашусь, тогда вполне могли бы закончить 0:0. Игра-то не острая была. Особо никто не рисковал. Уровень футбола не самый высокий. А что касается Максименко, то пускать такие «бабочки» вратарь высшей лиги не имеет права.

- Роман Зобнин заслужил красную карточку?
- Абсолютно! На ровном месте оставил команду в меньшинстве. Да много в дерби было таких безответственных мментов. Когда футболисты зарабатывали совершенно не нужные штрафные, хватали глупые предупреждения. Ты ж подумай головой, когда напрыгиваешь на соперника, как на козла!

- Теперь ЦСКА воспрянет духом?
- Пока непонятно. Это очень сложно вновь так же дружно сыграть, как против «Спартака». А игровые проблемы никуда не исчезли. Давайте дождемся следующего матча - против «Ахмата».

Андрей Пятницкий: У «Спартака» нет своего почерка. Не видно, чего хочет Тедеско

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