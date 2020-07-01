«Зобнин мог выпросить такой пенальти только в первенстве водокачки». Хусаинов – о судействе в дерби

– Как оцените эпизод с падением спартаковца Романа Зобнина в начале первого тайма?

– Он двигался параллельно линии штрафной и в момент обводки немного отпустил от себя мяч. Хердур Магнуссон стоял в опоре. Акцентированных телодвижений с целью сбить с ритма или как-то зацепить, у исландца не было. Зобнин прекрасно сакцентировал свое падение. На первенстве водокачки это прошло бы, но не здесь. Он сам искал контракт с защитником, поэтому это не пенальти.

Для судьи это довольно простой эпизод. Алексей Еськов прекрасно в нем разобрался. Меня больше беспокоит, что судьи VAR все равно остановили игру, чтобы посмотреть повтор. Это очередной раз подтверждает низкое качество судейского образования в современном российском футболе.

Сергей Хусаинов

– За VAR отвечал один из самых авторитетных наших арбитров Сергей Карасев.

– А вы вспомните, какие в прошлом сезоне он давал пенальти, за которые потом извинялся Александр Егоров! А три очка-то уже ушли… В этом и проблема. Одни судят сегодня, другие сидят в комнате VAR. Завтра они меняются местами, но качество их судейских знаний и навыков не соответствует требованиям, которые предъявляет профессиональный футбол высокого уровня. К сожалению.

Хотел бы еще отметить, что Зобнин должен был в том эпизоде получить предупреждение, потому что пытался апеллировать к арбитру, выпрашивая пенальти. В международных матчах более строгие судьи могли показать желтую карточку за симуляцию.

Однажды украинский коллега рассказал мне такой забавный случай. Он еще в советские времена работал администратором в «Гурии», судил двусторонку. Нападающий входит в штрафную, падает без контакта с защитником, смотрит на судью и говорит: «Пенальти, да?» Тот отвечает: «Вставай, ничего не было». А тот с таким жалобным видом: «Ну, дай хоть угловой!» Это я к тому, что игроки не только профессиональные футболисты, но и актеры.

– В начале второго тайма было еще одно падение Зобнина в штрафной ЦСКА…

– Это футбол, стыки. Касание Магнуссоном спартаковца имело место, но оно не было агрессивным и не создало помеху для соперника. Столкнулись, ничего страшного. Бывает, два футболиста выпрыгивают за мячом и ударяются друг о друга головами. Кто виноват? Никто не виноват, это игра. Так и тут.

– Красная карточка Зобнину по делу?

– Абсолютно. Показали ее только после просмотра VAR, потому что арбитр оказался спиной к эпизоду. Такое тоже бывает. Помните, как в полуфинале Кубка кубков «Спартак» проиграл «Антверпену» в гостях, а Виктор Онопко был удален за фол, который совершил Андрей Иванов? Арбитр не видел происходящего в штрафной, потому что мяч был на половине поля соперника, и он смотрел за игрой, но доверился ассистенту, который видел, как ударили нападающего Алекса Чернятински. Онопко получил красную, а москвичи – решающий пенальти в свои ворота…

Возвращаясь к нашему эпизоду, надо сказать: раньше судейские бригады лучше понимали друг друга. «Старики» нас учили – если у тебя за спиной что-то произошло, и ассистент делает отмашку флагом, ты подбегаешь к нему только с одним вопросом: «Что – желтая или красная?» Не надо выяснять, ущипнул он там кого или схватил за трусы. А здесь лайнсмены не подсказали, и пришлось вмешиваться VAR.

– В чем конкретная вина Зобнина?

– Это неспортивное поведение. К футболу эпизод никакого отношения не имеет.

– Перед ударом Зобнина Иван Обляков подтолкнул спартаковца...

– И что? Даже желтую Облякову выписать не за что. Тут скорее надо говорить о психологии Зобнина. В НХЛ был такой нападающий Морис Ришар. Его спросили: «Как вам удается не так часто попадать на скамью штрафников, при том, что вас довольно часто жестко встречают?» А он говорит: «Я же прекрасно понимаю, что если сразу после силового приема отвечу, судья меня удалит. А у меня впереди еще четыре матча». Вот чего добился Зобнин? Он же пропустит теперь не менее трех туров! Хорошо, если успеет отсидеться к полуфиналу Кубка России с «Зенитом».

– Еще один эпизод – желтая Магнуссону на том же Зобнине.

– Момент довольно случайный: оба меняли траекторию движения. Умысла у Магнуссона не было, но по факту его действия стали помехой сопернику с нарушением правил. Так что желтая совершенно справедливая.

– Как в целом оценили ли бы работу Еськова?

– Он контролировал игру, за исключением эпизода в начале, когда Магнуссон обнял оппонента. Еськов зафиксировал нарушение, но это был не футбольный прием, а борцовский, поэтому надо было предъявить желтую. В остальном, учитывая амбициозность команд и ситуацию, в которой они оказались, мне судейство понравилось. Еськов не зависел от околофутбольных дел и судил то, что было на поле. Это еще раз подтвердило, что когда надо, наши арбитры могут судить хорошо. Но нужно делать это в каждом матче.