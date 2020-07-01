Глушаков все ближе к «Спартаку». А Семин – к «Арсеналу»?

Впрочем, в привычной роли опорника Глушаков сыграл очень дисциплинированно, несколько раз здорово пошел в отбор, вовремя подстраховывал партнеров. В первую очередь он был настроен на сохранение мяча, делая передачи ближайшему адресату. Вероятно, Шалимов специально ограничил его функционал, учитывая, что в выходные ветеран отбегал 90 против «Сочи»...

Другое дело, что Игорь Шалимов использует в «Ахмате» не ту же схему, что Доменико Тедеско - в «Спартаке». И в Туле анализ спартаковских перспектив Глушакова подпортили два ранних гола гостей. Поведя 2:0, грозненцы отошли глубоко в оборону, поэтому Денису нечасто доводилось оказываться с мячом за центральным кругом. А применительно к «Спартаку» больше интересовала атакующая часть его игры.

На фоне провала «Спартака» в дерби с ЦСКА могла закрасться и такая мысль: а почему бы красно-белым не вернуть Глушакова по окончании этого сезона? Сам Денис весной признался, что не исключает возможности когда-нибудь снова надеть спартаковскую форму. Теперь этот, казалось бы, фантастический вариант уже не представлялся чем-то невероятным.

«Арсенал» подошел к матчу с серией из четырех поражений, а вот лидер гостей Денис Глушаков мог забить в четвертом туре кряду. Экс-капитан «Спартака» перед уходом на карантин огорчил «Динамо», после - отличился во встречах с «Крыльями Советов» (4:2) и «Сочи» (1:1). Против самарцев Глушаков и вовсе выдал сольный спектакль, поучаствовав во всех четырех голевых комбинациях «Ахмата». Поэтому в Туле многие ждали продолжения.

В целом, Глушаков провел добротный матч. Странно, что ему не доверили пробить пенальти на 22-й минуте. Тогда бы наверняка он повторил персональный рекорд 2008 и 2009 годов, когда на стыке двух чемпионатов ему удалось забить за «Локомотив» в четырех турах кряду. Мог бы в нынешнем состоянии он стать основным опорником у Тедеско? Пока делать выводы рано. Все-таки Алекс Крал, которого так не хватало «Спартаку» в дерби, выполняет сумасшедший объем работы в более широкой зоне. Глушаков в «Ахмате» бегает намного меньше. Устроит ли это Тедеско? Вряд ли...

ГРОЗНЕНСКИЙ БЛИЦКРИГ

Кстати, в Туле «Ахмат» не мог выставить сразу троих игроков основы – капитана Ризвана Уциева (он выбыл до конца сезона), центрального полузащитника Антона Швеца, вингера Бернарда Беришу и форварда Владимира Ильина. Однако гости, как уже говорилось, забили к середине первого тайма дважды. Сначала Олег Иванов легко ушел от оппонента на своей половине поля и забросил мяч вперед Андресу Понсе, который дождался забегания Евгения Харина и выкатил мяч тому в свободную зону.

А спустя всего несколько минут все тот же Понсе вновь отозвался на длинную передачу со своей половины поля, среагировал на кикс от защитника и был не по правилам отодвинут Максимом Беляевым. Одисе Роши с «точки» уверенно развел Юрия Лодыгина и мяч по разным углам. Как тут не вспомнить, что и со «Спартаком» туляки получили 0:2 к середине первого тайма.

ЧЕРЕВЧЕНКО СЧИТАЕТ ОЧКИ ДО ЗОНЫ ВЫЛЕТА

После перерыва картина не изменилась. Хозяева, хотя и старались идти вперед большими силами, выглядели какими-то отчаявшимися. Игорь Черевченко попытался взбодрить команду заменами. Не помогло - без Сергея Ткачева комбинационная игра у «Арсенала» развалилась окончательно. Трио Иванов – Глушаков – Исмаэл продолжало контролировать центр поля. Более того, провал в этой зоне привел к третьему голу «Ахмата».

Единственное, чего добился Черевченко, - это усталости соперников, вылившейся в серию нарушений, по итогам которой Глушаков и Иванов заработали по предупреждению. Впрочем, это было уже не важно. «Мяч престижа» от Евгения Луценко в компенсированное время ничего не изменил. «Ахмат» после перерыва в чемпионате набрал 7 очков и взлетел с 16-го места на 13-е. От идущего девятым «Арсенала» грозненцев отделяет... очко. Да и до «Спартака» Глушакову теперь совсем близко. Осталось всего пять очков.

Кстати, в следующем туре «Ахмат» сыграет с ЦСКА. Вот и посмотрим, насколько лучше или хуже Глушаков будет смотреться на фоне красно-синих в сравнении со своей бывшей командой, которая накануне уступила армейцам в дерби. Ну а «Арсеналу» пора напрячься. Пять поражений кряду - это не шутки. Так недолго и в ФНЛ загреметь. Не все же надеяться на технические поражения «Оренбурга», который никак не может выйти из карантина.

Не исключено, спасать «Арсенал» от катастрофы позовут... Юрия Семина, который засиделся без работы. Руководство тульского клуба провело предварительные переговоры с потенциальным сменщиком Черевченко.

РПЛ. 25-й тур

«Арсенал» – «Ахмат» – 1:3 (0:2)

Голы: Харин, 15 – 0:1. Роши, 22 – с пенальти – 0:2. Роши, 88 – 0:3. Луценко, 90+2 (1:3).

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, А. Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 72), Ткачев (К. Кангва, 64), Чаушич (Горбанетко, 57), Э. Кангва (Ковалев, 57), Костадинов, Лесовой (Ломовицкий, 72), Луценко.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосавац, Исмаэл, Глушаков, Иванов, Роши (Раванелли, 79), Харин, (Митришев, 83), А. Понсе (Визеу, 70).

«Тамбов» - «Зенит» - 1:2 (0:1)

Голы: Азмун, 43 - 0:1. Чуперка, 88 - с пенальти - 1:1. Ригони, 90+1 - 1:2.

Турнирная таблица