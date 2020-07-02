Максименко виноват. Но Дасаев и Черчесов допускали более крутые ляпы

Победу хозяева оформили уже на 4-й минуте. Леонид Буряк пробил со штрафного метров с 22-х, а Дасаев нелепо пропустил катящийся ему в руки мяч между ног. Последний матч в сезоне завершился победой чемпиона над вице- и экс-чемпионом 2:0 (второй гол тоже забил Буряк).

Не верьте голосу за кадром. Это был не чемпионский матч киевлян. Они вышли на поле Республиканского стадиона, досрочно завоевав золотые медали. А «Спартак» сложил чемпионские полномочия и стал вторым. Но игра была принципиальной, иначе в промозглую осеннюю погоду (всего 2 градуса выше нуля и дождь перед стартовым свистком) на трибунах не собрались бы 100 тысяч зрителей.

Увы, промахи голкиперов всегда в фокусе, такова незавидная участь стражей ворот. «Советский спорт» предлагает подборку ляпов известных в прошлом вратарей в важных матчах.

Эта ошибка не помешала 23-летнему Дасаеву получить приз журнала «Огонек» для лучшего вратаря года, который теперь носит имя Льва Яшина. В 1980-м спартаковский голкипер еще был на пути к признанию, его критиковали, но тренер красно-белых Константин Бесков в него верил и не распекал за многочисленные ошибки. К тому времени в активе Дасаева была победа над сборной Бразилии (2:1) на «Маракане», а в пассиве Олимпиада-80 в Москве (только бронза).

ДВЕ КИЕВСКИЕ «БАБОЧКИ» ЧЕРЧЕСОВА

15 апреля 1989 года. Киев. 7-й тур. «Динамо» К – «Спартак» - 1:4

Это был первый матч «Спартака» с киевским «Динамо» под руководством Олега Романцева. На трибунах Республиканского те же 100 тысяч, а на поле безраздельное преимущество гостей. К 72-й минуте 4:0 в их пользу благодаря дублю Сергея Родионова, а также голам Валерия Шмарова и Александра Мостового. Зрители массово повалили со стадиона, многие из них не увидели гол престижа Геннадий Литовченко. После короткого розыгрыша штрафного полузащитник киевлян нанес плотный удар. Мяч летел в руки Станислава Черчесова, но расслабившийся вратарь ухитрился запустить его в ворота.

У автора гола едва не отстегнулась нога, его увели за поле для оказания медицинской помощи.

22 октября в Лужниках «Спартак» еще раз обыграл киевлян (2:1) и за тур до окончания сезона оформил чемпионство. Золотой гол забил со штрафного Шмаров. А начался матч с результативной ошибки Черчесова, промахнувшегося по мячу и позволившему Олегу Протасову открыть счет. Кое-кто попытался переложить вину на защитника Олега Базулева.

Вот сюжет об этом матче от популярного комментатора Евгения Майорова в программе «Футбольное обозрение».

По горячим следам Черчесов признал ошибку, чего никогда не делал его предтеча Дасаев. К счастью для «Спартака», вратарский ляп полевые игроки исправили.

А Станислав Саламович по итогам сезона-1989 был удостоен первого для себя трофея от «Огонька». Так что даже лучшие вратари не застрахованы от ошибок.

ГЛУШАКОВ В РОЛИ ВЛАШИЧА

29 октября 2016 года. Москва. 12 тур. «Спартак» - ЦСКА - 3:1

На 19-й минуте капитан красно-белых Денис Глушаков жахнул из-за штрафной по воротам армейцев. Капитан ЦСКА решил отбить низко летевший мяч руками, но тот скользнул по перчаткам и оказался в сетке. Вратаря дезориентировал отскок мяча от газона. Гол напомнил мяч от Влашича в свежее дерби . Только Глушаков пробил в правый от голкипера угол, а хорват – в левый.

В итоге «Спартак» выиграл 3:1 и по весне отпраздновал чемпионство.

Теперь презентуем пару вратарских ляпов на высшем уровне

ПЛАТИНИ ЗАГИПНОТИЗИРОВАЛ АРКОНАДУ…

27 июня 1984 года. Финал Евро. Париж. Франция – Испания – 2:0

Мало кто сомневался в победе хозяев. Только вот никто не ожидал такой курьезной развязки. На 57-й минуте чешский рефери Войтех Христов назначил штрафной в ворота испанцев. Капитан французов блистательный Мишель Платини пробил тихо и в угол вратаря. Однако капитан Красной Фурии Луис Арконада вроде бы поймал мяч, но потом умудрился запустить его за ленточку. Видно, попал под гипноз неистового лидера трехцветных, для которого этот гол стал 9-м (!) на турнире. По горячим следам вратарский ляп объясняли каким-то крученым ударом. Так ли это – убедитесь сами, посмотрев видео.

…А ОМАМ-БИЙК - ПУМПИДО

8 июня 1990. Чемпионат мира. Милан. Аргентина – Камерун – 0:1

Матч открытия ЧМ-1990 между действующим чемпионом мира сборной Аргентины и темной лошадкой Камеруном. На 67-й минуте «неукротимые львы», оставшись в меньшинстве, забили единственный в игре гол. Франсуа Омам-Бийк в высоком прыжке пробил головой прямо во вратаря, однако Нери Пумпидо не смог парировать мяч, который от его ноги зашел в ворота.

Это поражение не помешало действующим чемпионам мира добраться до финала, где они сложили полномочия, уступив 0:1 сборной Западной Германии. А команда Камеруна под руководством Валерия Непомнящего вышла из группы, подарив в заключительном матче победу сборной СССР (0:4).

Кстати, потом в воротах аргентинцев геройствовал Серхио Гойкочеа, заменивший по ходу турнира получившего травму Пумпидо.