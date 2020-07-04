Обеспечит ли Кокорин чемпионский матч «Зениту»? Интриги 26-го тура РПЛ

Кокорин в семи матчах за «Сочи» отметился семью голами и двумя результативными передачами. Интересно, если сегодня он забьет в ворота «Локо», станет ли «Зенит» брать компенсацию за участие Александра в следующем туре? По данным СМИ, чтобы использовать своего лидера в матче против питерцев 8 июля на «Газпром Арене» сочинцы, в соответствии с арендным соглашением, должны будут заплатить от 25 до 40 миллионов рублей. Но ведь эта игра вполне может потерять для хозяев турнирный смысл. Неужели самый богатый клуб России и в ранге чемпиона-2019/20 пойдет на принцип?

Получается, судьба досрочного питерского чемпионства, в том числе, зависит от принадлежащего «Зениту» Александра Кокорина , который с блеском проводит концовку сезона-2019/20 в аренде в «Сочи». Благодаря последним успехам южане не только практически обезопасили себя от вылета, но и вплотную приблизились к потенциально еврокубковой шестой строчке (отставание от «Спартака» - три очка). Так что с мотивацией у сочинцев проблем не будет. А жизнь «Локо» осложнит отсутствие получившего в прошлом туре красную карточку основного правого защитника команды Владислава Игнатьева и повреждение вратаря Гилерме в той же игре.

Чтобы намеченная на 5 июля встреча «Краснодара» и «Зенита» стала потенциально чемпионской для питерцев, 4 июля «Сочи» должен не проиграть в Москве «Локомотиву». В этом случае отрыв «Зенита» от преследователей составит 10-11 очков. Значит, в случае воскресной победы над «быками» (именно победы - ничьей будет мало) команда Сергея Семака досрочно, за 4 тура до финиша, обеспечит себе второе подряд, шестое всего в России и седьмое с учетом советского периода золото национального первенства.

Уровень игры форварда «Зенита» Артема Дзюбы после возобновления сезона не упал в сравнении с весной и осенью. 31-летний нападающий продолжает рвать и метать, сея панику в оборонительных порядках соперников. Одна беда - Дзюба никак не может отличиться с игры. В позапрошлом туре он оформил дубль с 11-метровой отметки, в прошлом - отда полтора голевых паса.

По голам и передачам Дзюба лидер РПЛ (15+10). Но для полного счастья ему очень нужно снова почувствовать вкус полноценного взятия ворот (пенальти - это, согласитесь, не совсем то). Что ж, Краснодар - отличное место для того, чтобы прервать затянувшееся ожидание. «Быки» - одна из любимых команд Дзюбы, им он забил 11 мячей в 17 матчах премьер-лиги. Более того, в последних трех очных поединках Артем огорчал краснодарский клуб четырежды. А его визит на берега Кубани в прошлом сезоне ознаменовался дублем и победным голом на 95-й минуте!

Тот матч, завервшившийся со счетом 3:2 в пользу «Зенита», называлась многими экспертами одной из лучших по качеству футболу в истории чемпионатов России. Хотелось бы увидеть такое же шоу и в воскресенье.

Дзюба против «Краснодара»

РПЛ: 17 матчей, 11 голов, 3 голевые передачи

Кубок России: 2 матча, 1 гол

ВСПОМНИТ ЛИ ФЕДУН О VAR ПОСЛЕ «ТАМБОВА»?

Матч на «Открытие Арене» 4 июля пройдет без системы видеоповторов, так как в рамках одного игрового дня ее можно использовать только на четырех стадионах, а в субботу состоятся сразу пять встреч. Почему «пятым личшним» стал именно матч «Спартак» - «Тамбов»? По словам главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, приоритет отдается играм с участием претендентов на путевки в Лигу чемпионов, а поединок «Динамо» - «Арсенал» получил VAR из-за отсутствия этой системы на матче динамовцев в предыдущем туре.

В общем, боссу «Спартака» Леониду Федуну теперь точно не придется критиковать работу видеоассистентов, как он это любит. Но не возникнет ли в субботней игре эпизодов, для правильной оценки которых как раз и не хватит VAR? И что тогда, интересно, заговорит Федун?

Добавим, что красно-белые после дерби с ЦСКА (0:2) на два матча лишились своего ведущего полузащитника Романа Зобнина (его дисквалифицировали за удар локтем Ивана Облякова, этот фол как раз после видеопросмотра был оценен прямой красной карточкой). Зато в их стартовый состав вернется Алекс Крал. И брать три очка «Спартаку» необходимо. Многие говорят, что путь команды Доменико Тедеско в Лигу Европы теперь лежит исключительно через Кубок Росси, но это ошибочное мнение. Если Кубок возьмет «Зенит», то шестая строчка таблицы РПЛ тоже станет еврокубковой. Так что спартаковцам есть за что бороться в премьер-лиге.

КАК ОТРЕАГИРУЕТ «АРСЕНАЛ» НА ОТСТАВКУ ЧЕРЕВЧЕНКО?

Пятое поражение подряд стоило Игорю Черевченко должности главного тренера. В сегодняшнем матче против «Динамо» действиями туляков будет руководить Сергей Подпалый. Но встряхнет ли команду тренерская рокировка?

На примере «Крыльев Советов», которые после замены Миодрага Божовича на Андрея Талалаева в прошлом туре чуть не победили в Москве «Локо» (1:1), мы увидели, как это работает. Но гарантий такого же всплеска в игре «Арсенала», конечно, нет. Тем более что Подпалый, в отличие от Талалаева - фигура временная, и футболисты это понимают. А из кризиса красно-желтым, тем не менее, надо срочно выбираться. Иначе так недолго через тур-другой опуститься в зону вылета. Тогда даже экстренное назначение Юрия Семина (того сразу стали сватать на место Черевченко) не спасет.

ПОЖАЛЕЮТ ЛИ «ОРЕНБУРГ» КАЗАНЦЫ?

Пока ни в одном из посткарантинных туров РПЛ не было сыграно восемь полноценных матчей. Всему виной - коронавирус, накрывший несколько команд. В 23-м туре «Ростов» выставил молодежку против «Сочи», а «Динамо» перенесло игру с «Краснодаром». В 24-м и 25-м туре технические поражения за неявку получил «Оренбург», обогатив легкими тремя очками все тот же «Краснодар» и «Урал».

На воскресенье у оренбуржцев запланирована встреча в Казани с «Рубином». И гости, по-прежнему не преодолевшие последствия пандемии, обратились к сопернику с просьбой перенести игру на 19 июля. Если казанцы не пойдут навстречу, то «Оренбург» получит третий кряду «технарь». Понятно, что в таком «режиме» подняться с последнего места нереально.

Другое дело, будет ли это последнее место означать вылет в ФНЛ? Напомним, пока ни «Ротор», ни «Химки» не заявились на следующий сезон премьер-лиги из-за неопределенности с финансированием. Так что, не исключено, никто из РПЛ-2019/20 в итоге не вылетит.

Расписание 26-го тура

Турнирная таблица