Видео всех голов 26-го тура РПЛ

Судейский заговор или отсутствие Зобнина. На что пожалуется «Спартак» на этот раз?

Автор «Советского спорта» предвкушает важные события семи матчей очередного тура премьер-лиги. Восьмой – между «Рубином» и «Оренбургом» – видимо, будет отменен или перенесен.