Первый после Дзюбы. Луценко забил за «Арсенал» в четвертом матче подряд (видео)
Евгений Луценко продолжает погоню за лучшим бомбардиром РПЛ-2019/20 Артемом Дзюбой.
04.07.2020 19:14
Футбол
автор: Иван Сергеев
Видео всех голов 26-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
04.07.2020 19:05
Футбол
автор: Сергей Ващенко
Телега с навигатором – вот что такое наш футбол
О том, почему российский футбол превратился в зону повышенной турбулентности, – в полемической реплике нашего обозревателя.
04.07.2020 17:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Судейский заговор или отсутствие Зобнина. На что пожалуется «Спартак» на этот раз?
Автор «Советского спорта» предвкушает важные события семи матчей очередного тура премьер-лиги. Восьмой – между «Рубином» и «Оренбургом» – видимо, будет отменен или перенесен.
04.07.2020 15:39
Футбол
автор: Александр Федоровский
Обеспечит ли Кокорин чемпионский матч «Зениту»? Интриги 26-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
04.07.2020 10:34
Футбол
Хватит обсуждать 0:4 для Клоппа от Гвардиолы. Главное чудо английского футбола – «Вулверхэмптон»
Чемпионский коридор и фиаско «Ливерпуля» в логове «Ман Сити» – это, конечно, любопытно. Но самое интересное в АПЛ после карантина – то, что всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов находятся «волки». «Советский спорт» рассказывает об удивительной команде Нуну Эшпириту Санту.
03.07.2020 11:28
Футбол
автор: Артем Зибрак
Побег в Киев, письмо-покаяние и инфаркт в 50 лет. Вспоминаем легендарного Виктора Колотова
Сегодня, 3 июля, исполнился бы 71 год одному из лучших полузащитников советского футбола, 6-кратному чемпиону СССР, обладателю Кубка кубков и вице-чемпиону Европы.
03.07.2020 09:31
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Ливерпуль» разгромили в Манчестере, Месси задумался об уходе, «Спартак» сыграет без VAR
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
03.07.2020 07:59
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Ни одной ключевой ошибки против «Спартака» не допущено». Так считает босс российских судей Кашшаи
Руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу арбитров на июньских матчах РПЛ.
02.07.2020 19:56
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Максименко виноват. Но Дасаев и Черчесов допускали более крутые ляпы
Ошибка вратаря «Спартака» Александра Максименко привела к поражению красно-белых от ЦСКА в 25-м туре РПЛ. Но молодому голкиперу не стоит впадать в отчаяние: не он первый, не он последний.