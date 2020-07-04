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Первый после Дзюбы. Луценко забил за «Арсенал» в четвертом матче подряд (видео)
04 июля 19:14
автор: Иван Сергеев

Первый после Дзюбы. Луценко забил за «Арсенал» в четвертом матче подряд (видео)

Евгений Луценко продолжает погоню за лучшим бомбардиром РПЛ-2019/20 Артемом Дзюбой.

33-летний нападающий «Арсенала» отличился в нынешнем чемпионате 13-й раз, у Дзюбы, который завтра сыграет за «Зенит» против «Краснодара», - 15 голов. При этом Луценко поражает ворота в каждом матче после рестарта сезона. Но если в трех предыдущих случаях его голы не помогли тулякам набрать даже очко (поражения от «Спартака» - 2:3, «Ростова» - 1:2 и «Ахмата» - 1:3), то в 26-м туре мяч Луценко в ворота «Динамо» оказался победным (1:0).

Нападающий забил своей бывшей команде на 17-й минуте, откликнувшись на передачу Даниила Лесового.

С 35-й минуты туляки играли в меньшинстве, но отстояли минимальный перевес. Для «Арсенала» это был первый матч после отставки Игоря Черевченко, обязанности которого исполнял Сергей Подпалый.

Луценко догнал Александра Кокорина в списке лучших бомбардиров РПЛ лета-2020. У нападающего «Сочи» тоже четыре гола после возобновления сезона. Правда, три из них были забиты в ворота молодежки, которую был вынужден выставить в 23-м туре «Ростов» из-за эпидемии коронавируса в основном составе. Сегодня вечером Кокорин попробует пополнить свой лицевой счет в выездном матче с «Локомотивом».

Если брать отрезок после Нового года, то и тут Луценко конкурирует с Кокориным: 6 голов против 7 у сочинца. В любом случае, лидер атак «Арсенала» уже установил персональный сезонный рекорд результативности. Ранее лучшим результатом были его 10 голов в РПЛ-2017/18 за «Мордовию». Теперь уже на три больше. И для Луценко это явно не предел.

При этом за вычетом голов с пенальти он уже возглавляет бомбардирскую гонку-2019/20: все 13 мячей Евгений забил с игры (причем отличался всеми способами - правой и левой ногами, а также головой), тогда как Дзюба реализовал 6 одиннадцатиметровых.

Лучшие бомбардиры РПЛ-2019/20

Артем Дзюба («Зенит») - 15 голов (6 с пенальти)

Евгений Луценко («Арсенал») - 13 голов

Элдор Шомуродов («Ростов») - 11 голов

Сердар Азмун («Зенит») - 11 голов (1 с пенальти)

Александр Соболев («Спартак»/«Крылья Советов») - 11 голов (2 с пенальти)

13 голов Луценко в нынешнем сезоне

1 (головой) «Ростову» (2:3 в гостях)

1 (головой) «Тамбову» (1:0 в гостях)

1 (левой ногой) «Оренбургу» (2:1 дома)

1 (головой) «Спартаку» (1:0 в гостях)

1 (головой) «Краснодару» (1:2 дома)

2 (головой, левой ногой) «Локомотиву» (4:0 дома)

2 (головой, левой ногой) «Сочи» (2:1 в гостях)

1 (головой) «Спартаку» (2:3 дома)

1 (головой) «Ростову» (1:2 в гостях)

1 (правой ногой) «Ахмату» (1:3 дома)

1 (левой ногой) «Динамо» (1:0 дома)

РПЛ. 26-й тур

«Динамо» - «Арсенал» - 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 17.

Турнирная таблица

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