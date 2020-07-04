Первый после Дзюбы. Луценко забил за «Арсенал» в четвертом матче подряд (видео)

33-летний нападающий «Арсенала» отличился в нынешнем чемпионате 13-й раз, у Дзюбы, который завтра сыграет за «Зенит» против «Краснодара», - 15 голов. При этом Луценко поражает ворота в каждом матче после рестарта сезона. Но если в трех предыдущих случаях его голы не помогли тулякам набрать даже очко (поражения от «Спартака» - 2:3, «Ростова» - 1:2 и «Ахмата» - 1:3), то в 26-м туре мяч Луценко в ворота «Динамо» оказался победным (1:0).

Нападающий забил своей бывшей команде на 17-й минуте, откликнувшись на передачу Даниила Лесового.

С 35-й минуты туляки играли в меньшинстве, но отстояли минимальный перевес. Для «Арсенала» это был первый матч после отставки Игоря Черевченко, обязанности которого исполнял Сергей Подпалый.

Луценко догнал Александра Кокорина в списке лучших бомбардиров РПЛ лета-2020. У нападающего «Сочи» тоже четыре гола после возобновления сезона. Правда, три из них были забиты в ворота молодежки, которую был вынужден выставить в 23-м туре «Ростов» из-за эпидемии коронавируса в основном составе. Сегодня вечером Кокорин попробует пополнить свой лицевой счет в выездном матче с «Локомотивом».