VAR убрали – стало только хуже. «Спартак» проиграл «Тамбову» второй матч из двух (видео)

БЕЗ ЗОБНИНА И МЕЛКАДЗЕ
Поражение в дерби от ЦСКА (0:2) не лишило «Спартак» мотивации в борьбе за шестое место. Ведь даже если красно-белые и проиграют полуфинал Кубка России «Зениту», все равно сохранят шансы пробиться в Лигу Европы через РПЛ. Для этого будет достаточно, чтобы питерцы затем выиграли Кубок, а красно-белые сохранили ту самую шестую строчку... Впрочем, по такой игре сделать это будет не менее сложно, чем победить «Зенит» 19 июля.
Одной из ключевых причин поражения от армейцев называлось отсутствие у «Спартака» из-за дисквалификации полузащитника Алекса Крала, в отсутствие которого опорная зона оказалась голой. Талантливому Наилю Умярову оказалось не под силу в одиночку противостоять Николе Влашичу и Константину Кучаеву. Что ж, возвращение чеха в матче с «Тамбовом» должно было придать красно-белым уверенность в игре без мяча.
Тем не менее, Умяров остался в основе, где заменил Романа Зобнина, удаленного в дерби за удар локтем Ивана Облякова. Поскольку Роман нарвался на двухматчевую дисквалификацию, его потеря стала дополнительной интригой: как «Спартак» будет смотреться без самого моторного полузащитника? У соперника ключевым стало отсутствие принадлежащего красно-белым Георгия Мелкадзе. Для атаки «Тамбова» это была колоссальная потеря. Но платить миллионы рублей за право использовать своего лучшего нападающего гости не стали.
НЕТ ВИДЕОПОВТОРА, НО ЕСТЬ ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ КРАСНО-БЕЛЫХ
Два нововведения придумал Доменико Тедеско в этой встрече. Во-первых, после потерь на чужой половине, спартаковцы сразу шли в контрпрессинг, пытаясь перехватить мяч и мгновенно довести до штрафной. Затея логичная, но хозяевам отчетливо не хватало синхронности. Даже если удавалось вернуть мяч, провести быструю атаку не получалось.
Во-вторых, любопытно, что при выходе из обороны Самюэль Жиго поднимался на позицию второго опорного полузащитника. Видимо, для увеличения вариативности в средней линии и усложнении соперникам задачи закрыть Крала.
Работали задумки Тедеско так себе. В центре поля гости все перекрыли, а на флангах москвичам отчетливо не хватало активности. Если против ЦСКА Николай Рассказов с Зобниным на правом краю заставляли оппонентов попотеть, то без Зобнина молодой защитник растерялся. В итоге вся игра «Спартака» свалилась на навесы в штрафную в расчете на Александра Соболева, и первый удар в створ ворот Георгия Шелии был нанесен только на 28-й минуте.
Повезло, что Сослан Таказов в штрафной прыгнул в ноги Джордану Ларссону, никак не дотягивавшемуся до прострела Рассказова справа. Президент «Спартака» Леонид Федун в последнее время регулярно ругает VAR за то, что после видеопросмотров эпизоды частенько решаются в пользу соперников. Этот матч оказался единственным в туре без VAR, и сразу пенальти в пользу москвичей. Зелимхан Бакаев спокойно развел Шелию и мяч по разным углам, так что Федун мог быть доволен. Правда, не долго...
ТРИ ТАМБОВСКИХ ГОЛА
Второй тайм получился куда более драматичным. «Тамбов» вроде бы заиграл в тот футбол, который так подходит нынешнему «Спартаку». Гости стали агрессивнее, оставляя за спиной много пространства. В течение нескольких минут Соболев едва не забил обоим голкиперам. Сначала после подачи со штрафного неудачно подставил голову и почти переправил мяч в свои ворота: Александр Максименко вложил все силы в прыжок, чтобы дотянуться до мяча. Затем Соболев в контратаке получил разрезающую передачу на ход от Рассказова, но с близкого расстояния не сумел переиграть Шелию...
Не реализовав свой шанс, спартаковцы пропустили контратаку. Чудовищную ошибку совершил Георгий Джикия, опустившийся в свою зону левого центрального защитника на несколько метров глубже партнеров. Линия офсайда была сломана, и в свободное пространство на дальней штанге ворвался Валерий Чуперка, расстрелявший Максименко.
Спустя четыре минуты Ларссон за счет индивидуальных действий снова вывел «Спартак» вперед – получил мяч на линии, красиво почеканил, уйдя в сторону, и «вонзил» в дальнюю девятку. В ходе эпизода швед отмахнулся от находившегося сзади защитника, так что Федун вновь мог поблагодарить РПЛ за отсутствие VAR...
И все же «Спартак» слишком бездарно сыграл на стандартах у своих ворот. При том, что москвичи в каждом таком эпизоде едва ли не в полном составе отправлялись в собственную штрафную. Еще в первом тайме эта сутолока не помешала Артему Федчуку метров с 12 пробить в считанных миллиметрах от дальней штанги. А за 17 минут до конца основного времени Алексей Грицаенко переиграл в воздухе Крала и головой отправил мяч в девятку.
Вскоре команда Тедеско третий раз могла выйти вперед, однако гол Соболева не был засчитан. Вот тут VAR пригодился бы «Спартаку». На видеповторе решение Владимира Москалева определить фол у нападающего красно-белых выглядит попешным. Толчок был, но вполне игровой. А уже в следующей атаке Жиго наступил в углу штрафной на ногу сопернику и «привез» пенальти. Теперь в ворота хозяев. Владимир Обухов уверенно выиграл у Максименко 11-метровую дуэль.
Таким образом, «Спартак» в третьем туре подряд не смог одержать победу, набрав на этом отрезке всего одно очко. Конкретно «Тамбову» москвичи проиграли обе встречи нынешнего сезона: в гостях случилось поражение 0:2... Такими темпами и с шестым местом можно скоро попрощаться, и с надеждами на еврокубки. Ну как с такой обороной можно помышлять о победе в Кубке над «Зенитом».
Как выясняется, не в VAR дело. И не в Крале с Зобниным. Просто у «Спартака» большие проблемы с игрой.
РПЛ. 26-й тур
«Спартак» - «Тамбов» - 2:3 (1:0)
Голы: З. Бакаев, 36 – с пенальти – 1:0. Чуперка, 60 – 1:1. Ларссон, 64 – 2:1. Грицаенко, 73 – 2:2. Обухов, 82 – с пенальти – 2:3.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов, Крал, Айртон, Умяров (Тил, 65), З. Бакаев (Мирзов, 83), Ларссон (Э. Понсе, 65), Соболев.
«Тамбов»: Шелия, Таказов (Юрганов, 79), Грицаенко, Ойеволе, Шляков, Рыбин, Чуперка, Карасев (Каплиенко, 62), Килин (Мамтов, 90+3), Федчук (Кабахидзе, 63), Обухов (Саламатов, 90+3).
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