VAR убрали – стало только хуже. «Спартак» проиграл «Тамбову» второй матч из двух (видео)

Тем не менее, Умяров остался в основе, где заменил Романа Зобнина , удаленного в дерби за удар локтем Ивана Облякова . Поскольку Роман нарвался на двухматчевую дисквалификацию, его потеря стала дополнительной интригой: как «Спартак» будет смотреться без самого моторного полузащитника? У соперника ключевым стало отсутствие принадлежащего красно-белым Георгия Мелкадзе. Для атаки «Тамбова» это была колоссальная потеря. Но платить миллионы рублей за право использовать своего лучшего нападающего гости не стали.

Одной из ключевых причин поражения от армейцев называлось отсутствие у «Спартака» из-за дисквалификации полузащитника Алекса Крала , в отсутствие которого опорная зона оказалась голой. Талантливому Наилю Умярову оказалось не под силу в одиночку противостоять Николе Влашичу и Константину Кучаеву . Что ж, возвращение чеха в матче с «Тамбовом» должно было придать красно-белым уверенность в игре без мяча.

Поражение в дерби от ЦСКА (0:2) не лишило «Спартак» мотивации в борьбе за шестое место. Ведь даже если красно-белые и проиграют полуфинал Кубка России «Зениту», все равно сохранят шансы пробиться в Лигу Европы через РПЛ. Для этого будет достаточно, чтобы питерцы затем выиграли Кубок, а красно-белые сохранили ту самую шестую строчку... Впрочем, по такой игре сделать это будет не менее сложно, чем победить «Зенит» 19 июля.

Два нововведения придумал Доменико Тедеско в этой встрече. Во-первых, после потерь на чужой половине, спартаковцы сразу шли в контрпрессинг, пытаясь перехватить мяч и мгновенно довести до штрафной. Затея логичная, но хозяевам отчетливо не хватало синхронности. Даже если удавалось вернуть мяч, провести быструю атаку не получалось.

Во-вторых, любопытно, что при выходе из обороны Самюэль Жиго поднимался на позицию второго опорного полузащитника. Видимо, для увеличения вариативности в средней линии и усложнении соперникам задачи закрыть Крала.

Работали задумки Тедеско так себе. В центре поля гости все перекрыли, а на флангах москвичам отчетливо не хватало активности. Если против ЦСКА Николай Рассказов с Зобниным на правом краю заставляли оппонентов попотеть, то без Зобнина молодой защитник растерялся. В итоге вся игра «Спартака» свалилась на навесы в штрафную в расчете на Александра Соболева, и первый удар в створ ворот Георгия Шелии был нанесен только на 28-й минуте.

Повезло, что Сослан Таказов в штрафной прыгнул в ноги Джордану Ларссону, никак не дотягивавшемуся до прострела Рассказова справа. Президент «Спартака» Леонид Федун в последнее время регулярно ругает VAR за то, что после видеопросмотров эпизоды частенько решаются в пользу соперников. Этот матч оказался единственным в туре без VAR, и сразу пенальти в пользу москвичей. Зелимхан Бакаев спокойно развел Шелию и мяч по разным углам, так что Федун мог быть доволен. Правда, не долго...

ТРИ ТАМБОВСКИХ ГОЛА

Второй тайм получился куда более драматичным. «Тамбов» вроде бы заиграл в тот футбол, который так подходит нынешнему «Спартаку». Гости стали агрессивнее, оставляя за спиной много пространства. В течение нескольких минут Соболев едва не забил обоим голкиперам. Сначала после подачи со штрафного неудачно подставил голову и почти переправил мяч в свои ворота: Александр Максименко вложил все силы в прыжок, чтобы дотянуться до мяча. Затем Соболев в контратаке получил разрезающую передачу на ход от Рассказова, но с близкого расстояния не сумел переиграть Шелию...

Не реализовав свой шанс, спартаковцы пропустили контратаку. Чудовищную ошибку совершил Георгий Джикия, опустившийся в свою зону левого центрального защитника на несколько метров глубже партнеров. Линия офсайда была сломана, и в свободное пространство на дальней штанге ворвался Валерий Чуперка, расстрелявший Максименко.

Спустя четыре минуты Ларссон за счет индивидуальных действий снова вывел «Спартак» вперед – получил мяч на линии, красиво почеканил, уйдя в сторону, и «вонзил» в дальнюю девятку. В ходе эпизода швед отмахнулся от находившегося сзади защитника, так что Федун вновь мог поблагодарить РПЛ за отсутствие VAR...

И все же «Спартак» слишком бездарно сыграл на стандартах у своих ворот. При том, что москвичи в каждом таком эпизоде едва ли не в полном составе отправлялись в собственную штрафную. Еще в первом тайме эта сутолока не помешала Артему Федчуку метров с 12 пробить в считанных миллиметрах от дальней штанги. А за 17 минут до конца основного времени Алексей Грицаенко переиграл в воздухе Крала и головой отправил мяч в девятку.

Вскоре команда Тедеско третий раз могла выйти вперед, однако гол Соболева не был засчитан. Вот тут VAR пригодился бы «Спартаку». На видеповторе решение Владимира Москалева определить фол у нападающего красно-белых выглядит попешным. Толчок был, но вполне игровой. А уже в следующей атаке Жиго наступил в углу штрафной на ногу сопернику и «привез» пенальти. Теперь в ворота хозяев. Владимир Обухов уверенно выиграл у Максименко 11-метровую дуэль.

Таким образом, «Спартак» в третьем туре подряд не смог одержать победу, набрав на этом отрезке всего одно очко. Конкретно «Тамбову» москвичи проиграли обе встречи нынешнего сезона: в гостях случилось поражение 0:2... Такими темпами и с шестым местом можно скоро попрощаться, и с надеждами на еврокубки. Ну как с такой обороной можно помышлять о победе в Кубке над «Зенитом».

Как выясняется, не в VAR дело. И не в Крале с Зобниным. Просто у «Спартака» большие проблемы с игрой.

РПЛ. 26-й тур

«Спартак» - «Тамбов» - 2:3 (1:0)

Голы: З. Бакаев, 36 – с пенальти – 1:0. Чуперка, 60 – 1:1. Ларссон, 64 – 2:1. Грицаенко, 73 – 2:2. Обухов, 82 – с пенальти – 2:3.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов, Крал, Айртон, Умяров (Тил, 65), З. Бакаев (Мирзов, 83), Ларссон (Э. Понсе, 65), Соболев.

«Тамбов»: Шелия, Таказов (Юрганов, 79), Грицаенко, Ойеволе, Шляков, Рыбин, Чуперка, Карасев (Каплиенко, 62), Килин (Мамтов, 90+3), Федчук (Кабахидзе, 63), Обухов (Саламатов, 90+3).

Турнирная таблица