Потемкинская деревня. «Зенит» бесподобен в России, но Европе не страшно

Сейчас время другое, не слишком сытое. На дворе эпидемия, финансовый, экономический и какие там еще кризисы. Эти факторы не могли не сказаться на нашем футболе, который пока не дорос до самоокупаемости, а потому тяжелее всей остальной Европы переносит подобные катаклизмы. Ярких легионеров в России с каждым годом все меньше, крутые тренеры из-за границы в последнее время не спешат ехать в наш чемпионат. Целый ряд клубов из числа тех, кто называется претендентом на медали, не в состоянии позволить себе даже точечное усиление.

«Зенит» Лучано Спаллетти с Кержаковым, Кришито, Семаком, Широковым был грациознее, тактически куда более грамотным, даже, можно сказать, более солидным. Не говоря уже о команде Андре Виллаша-Боаша с Халком, Данни и Витселем во главе. Это вовсе был один из самых ярких составов в истории чемпионатов России.

А разве сравнить нынешний «Зенит» с чемпионской командой Дика Адвоката времен Аршавина, Денисова, Зырянова, Тимощука ? Тот «Зенит» был намного круче, и феерил не только во внутреннем первенстве, но мог громко пошуметь в Европе, чему подтверждение победы в Кубке и Суперкубке УЕФА 2008 года.

Золото коронавирусного сезона досталось команде Сергея Семака без видимых проблем. Победа добыта досрочно, за четыре тура до окончания. Второй год подряд. Однако вряд ли у кого-то повернется язык назвать «Зенит»-2019/20 лучшей командой в истории питерского клуба. Многие даже нечемпионские составы были и ярче, и мастеровитее.

Это шестое российское чемпионство «Зенита» и седьмое с учетом союзного золота-1984. Главная команда Санкт-Петербурга продолжает поход за второй звездой, присуждаемой за пять титулов. Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев недавно говорил о том, что задача клуба - получить эту звезду к 2025 году. Очевидно, чтобы догнать московский «Спартак», у которого чемпионских трофеев аж десять, а потому две звезды. Что ж, оставшаяся дистанция может быть преодолена очень быстро – настолько велик сейчас разрыв между «Зенитом» и всеми остальными участниками чемпионата по всем показателям. Если было бы возможно, кажется, что питерцы смогли бы уложить пятилетку за три года, как в СССР...

«Зенит» на этом фоне стоит особняком. Питер, по сути, остался последним островком стабильности в РПЛ, который все еще может держать в составе дорогих иностранцев, длиннющую скамейку, рассовывать игроков по арендам, скупать всех талантов России, потому так уверенно второй год подряд добивается победы во внутреннем первенстве.

Для этого ему даже не нужен топ-тренер. При всем уважении к Семаку, таковым его пока трудно назвать, несмотря на чемпионский дубль за два года работы в Санкт-Петербурге. С тем набором козырей, которые сегодня присутствуют в питерской колоде, проиграть РПЛ «Зениту» практически невозможно. Поэтому лично для меня критерий тренерского уровня в случае с питерской командой – игра в еврокубках, а там у Сергея Богдановича пока очень большие проблемы, с которыми ему предстоит справляться по мере обретения опыта.

Нет, не хочу сказать, что «Зенит»-2019/20 выиграл бы и без тренера. Заслуга Семака, по крайней мере, в том, что ему удается держать своих многочисленных звезд (по российским меркам, конечно) в постоянном тонусе. На всей дистанции чемпионата сине-бело-голубые не позволяли себе серьезных спадов, а проиграть они способны, пожалуй, только сами себе.

Причем тенденция такова, что и следующий сезон, который уже не за горами, рискует стать продолжением двух предыдущих. Борьба в чемпионате-2020/21, можно в этом не сомневаться, пойдет под девизом - «Зенит» и все остальные». И такая расстановка сил все больше напоминает футбол 90-х, в которых царил «Спартак», пока претенденты на медали больше походили на музыкантов из разогрева, которых выпускают на сцену перед выступлением главной звезды.

Матч в Краснодаре, где «Зенит» оформил свое чемпионство официально, в этом плане показателен. Клуб Сергея Галицкого ведет борьбу за второе место, которое дает право напрямую выйти в Лигу чемпионов. Три очка ему нужны были позарез, но даже такая мотивация не помогла «быкам» прыгнуть выше головы. Они сражались, дважды отыгрывались, могли выйти вперед, если бы Вандерсон при счете 1:1 забил пенальти, но весь матч не покидало ощущение, что гости просто играют с хозяевами в кошки-мышки. Как только «Зенит» не устраивал счет, питерцы в кратчайшие сроки переворачивали цифры на табло в свою пользу. Показывая, кто в любом городе РПЛ хозяин.

Сколько подобных сюжетов мы видели в этом супердлинном чемпионате, который будет продолжаться больше года из-за весенней остановки на карантин. При выходе из «отпуска» питерцы, кстати, также выжали максимум привилегий. Во-первых, смогли первыми приступить к тренировочному процессу, получив разрешение от властей Санкт-Петербурга, пока москвичи и регионалы продолжали находиться на самоизоляции. Лишние семь-десять дней тренировок наверняка помогли Семаку и компании пройти без потерь отрезок после рестарта чемпионата. А правило пяти замен, введенное для уменьшения травматизма среди футболистов после длительного простоя, обеспечили «Зениту» дополнительное преимущество благодаря хорошей скамейке, о которой большинство наших клубов могут только мечтать.

Возвращаясь к матчу с «Краснодаром», следует заметить, что игра была очень похожа на прошлогоднюю встречу соперников в том же городе. Тогда «Зенит» выиграл чуть скромнее – 3:2, но та игра открывала им прямую дорогу к золоту чемпионата. И была почти копией – по сюжету, раскладу сил, итоговому результату – схожа с воскресным поединком 5 июля.

В последние четыре тура «Зенит» может начать подготовку к новому сезону. Который также не сулит им больших трудностей. Это конкуренты питерцев имеют проблемы, несовместимые с борьбой за золото чемпионата. И пока не видно предпосылок к тому, чтобы они решили их быстро и эффективно.

«Локомотив» в открытую заявляет о режиме экономии, ввязавшись в непонятный эксперимент с непонятным тренером Марко Николичем. Серб уже потерял на ровном месте 4 очка в двух домашних матчах с командами из подвала таблицы. Будь иначе, питерцам пришлось бы подождать с шампанским в независимости от исхода матча в Краснодаре.

«Быки» продолжают играть нестабильно, испытывая проблемы в организации игры. А ставка Галицкого на тренера-загадку Мурада Мусаева (которого Геннадий Орлов назвал на днях «никаким») лишь убеждает в том, что клуб этот не дорос до чемпионства ментально. Как и «Ростов» Валерия Карпина.

Недавний чемпион России «Спартак» развалил свою золотую команду и опять, похоже, ошибся с тренером. И не только с ним. Можно предположить, что в скором времени последует восвояси проследует не только Доменико Тедеско, но и гендир Томас Цорн. Это же итогом его кадровой революции стала в субботу безобразная игра против самой бедной команды чемпионата «Тамбова».

ЦСКА? Надежда разве только на армейцев, что в новом сезоне они смогут бросить вызов «Зениту». Если купят, наконец, нападающего в пару к Федору Чалову, хорошего опорника и опытного легионера, который смог бы научить уму-разуму молодую красно-синию команду. Но кто сегодня в этом может поверить?

Скорее дистанция между «Зенитом» и остальными продолжит напоминать пропасть. Мы будем время от времени восхищаться красивым футболом, как в воскресенье в Краснодаре, но быстро спускаться с российских небес на европейскую землю. Потому что по меркам Лиги чемпионов это зенитовское супердоминирование - как потемкинская деревня. Только наоборот. Внутри - то есть, в РПЛ - смотрится красиво, а снаружи - то есть, в Европе - полный мрак.

И это не вина питерского клуба, а беда нашего футбола, в котором доминирование клуба-гегемона постепенно приобрело катастрофические масштабы.

Таблица РПЛ