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Лунев спас, Дзюба забил и отдал, «Зенит» стал шестикратным чемпионом России (видео)
05 июля 22:30
автор: Артем Зибрак

Лунев спас, Дзюба забил и отдал, «Зенит» стал шестикратным чемпионом России (видео)

Петербургский клуб победил в гостях «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до конца чемпионата-2019/20 обеспечил себе золото.

ЧЕМПИОНСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

После очередной осечки «Локомотива», не реализовавшего пенальти в компенсированное время матча с «Сочи», «Зенит» получил возможность гарантировать себе золотые медали уже в 26-м туре – это самое ранее чемпионство с момента образования РПЛ. И весьма символично, что титул был оформлен в Краснодаре на стадионе, где питерцы с «быками» в прошлом году выдали едва ли не лучший матч за все время проведения чемпионатов России. То поражение 2:3 оставалось для краснодарцев последним на своем поле в РПЛ до нынешнего визита «Зенита». И вот круг замкнулся...

С того памятного матча сине-бело-голубые изменились не сильно. В основе «Зенита» произошло всего четыре изменения: вместо Игоря Смольникова, Юрия Жиркова, Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони (о стабильности команды Сергея Семака говорит хотя бы тот факт, что все эти футболисты по-прежнему в обойме и попали в заявку) в стартовом составе вышли Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Далер Кузяев и Малком.

Любопытно, что и хозяева изменились незначительно – Урош Спайич, Виктор Классон (травмированы), Маурисио Перейра (ушел после завершения контракта) и Иван Игнатьев (продан) уступили место новичкам лета-2019 Кайо, Кристофферу Олссону, Тони Вилене и Маркусу Бергу. Как показала игра, сильнее «Краснодар» они не сделали.

11-МЕТРОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Первый тайм получился невероятно насыщенным. Зенитовцы показали чемпионский настрой и в самом дебюте вышли вперед. Правда, вину за гол Сердара Азмуна должен взять на себя Юрий Газинский. Вратарь Матвей Сафонов коротко сыграл на партнера, но тот зазевался, потерял мяч и подарил иранцу выход один на один.

Получив преимущество, питерцы решили воспользоваться той моделью игры, которая принесла им разгромную победу над ЦСКА в середине июня. Тогда «Зенит» также быстро открыл счет, спокойно отдал сопернику инициативу и на контратаках разорвал оборону армейцев. Разница заключалась в том, что дриблер Малком против ЦСКА исполнил роль третьего нападающего, а теперь вернулся на привычный правый край.

Однако в Краснодаре фокус не прошел. Артем Дзюба против матерого Александра Мартыновича не получил такого же преимущества в единоборствах, как в игре с армейцами. И хозяева принялись терроризировать фланги «Зенита». Караваев и Дуглас Сантос с трудом успевали за менявшим края Вандерсоном. Возможно, усталость и помешала Сантосу сориентироваться, когда Сергей Петров подключился к атаке, получил передачу от Олссона и от лицевой линии покатил в центр на Даниила Уткина. Тот был безупречен - 1:1.

Гол так вдохновил хозяев, что они едва не втоптали зенитовцев в газон, почти трехкратно опередив по ударам (15-6) и четырехкратно – по ударам в створ (8-2). Все тот же Уткин и дважды Берг имели все шансы вывести команду вперед, но в одном случае не хватило точности, а в двух других безупречно действовал на ленточке Андрей Лунев. Тому удалось еще и отразить пенальти в исполнении Вандерсона, а также добивание бразильца. А «привез» 11-метровый Сантос.

Этот двойной сейв Лунева оказался переломным. Вскоре пенальти заработал «Зенит». И Дзюба «Краснодар» не пожалел. Артем реализовал после возобновления сезона четвертый 11-метровый.

ШЕДЕВР УТКИНА И ЗОЛОТОЙ ГОЛ АЗМУНА

Второй тайм оказался не менее событийным. Семак быстро осознал, что Вандерсон мутузит Сантоса на фланге и решил проблему неожиданным образом – заменил Магомеда Оздоева на Юрия Жиркова. Ветеран занял позицию на левом фланге обороны, а бразилец отправился в пару к Вильмару Барриосу. Зенитовцев эта рокировка запутала, и в начале второй половины они оставили огромное пространство в опорной зоне, чем воспользовался лучший игрок «быков» Уткин, роскошным ударом уложивший мяч в правую от Лунева девятку.

Однако радость «быков» была недолгой. Спустя всего две минуты они опять напортачили у своих ворот, в полном составе наблюдая за тем, как мяч мечется вдоль линии вратарской. Дзюба навязал верховую борьбу Кайо и Мартыновичу, отскок подкараулил Кузяев, чей удар был заблокирован, но срикошетил к Азмуну, и уже иранец со второй попытки поразил цель. Этот гол в итоге стал для «Зенита»-2019/20 золотым.

На сей раз «Зенит» не стал без боя отдавать инициативу, и игра раскрылась, как редко бывает в чемпионате России. Атаку на ворота Сафонова сменяла атака на ворота Лунева. Разумеется, расклад оказался на руку мастеровитым гостям с их длинной скамейкой. Азмун из выгодной позиции промахнулся мимо ближнего угла, Дзюба вынудил Мартыновича срезать мяч в перекладину. А реализовал свой шанс вышедший на замену Алексей Сутормин, воспользовавшийся скидкой на ход от Дзюбы. Последний упрочил лидерство в гонках лучших бомбардиров и ассистентов чемпионата - 16+11!

Остаток встречи превратился в формальность. «Зенит» уверенно довел дело до шестого российского чемпионства и седьмого с учетом советского золота-1984. Для Семака титул стал вторым тренеским из двух возможных. Отличный подарок 44-летнему Сергею Богдановичу, который в этот же день стал дедушкой.

Впереди еще четыре тура, которые пройдут для питерского клуба в атмосфере праздника. Ну а борьба за вторую и третью путевки в Лигу чемпионов обещает получиться жаркой. «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА должны устроить знатную гонку.

РПЛ. 26-й тур

«Краснодар» - «Зенит» - 2:4 (1:2)

Голы: Азмун, 5 – 0:1. Уткин, 29 – 1:1. Дзюба, 45+1 – 1:2. Уткин, 50 – 2:2. Азмун, 52 – 2:3. Сутормин, 72 – 2:4.

Нереализованный пенальти: Вандерсон, 41 (вратарь).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес (Сергеев, 76), Уткин (Кабеля, 76), Газинский, Вандерсон, Олссон (Фернандеш, 76), Вилена (Сулейманов, 69), Берг (Онугха, 82).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Жирков, 46), Кузяев (Сутормин, 66), Малком (Ригони, 82), Дзюба (Ерохин, 88), Азмун (Дриусси, 66).

Предупреждения: Барриос, 22. Кузяев, 45+3. Петров, 46. Олссон, 56. Вилена, 58. Мартынович, 60. Берг, 73. Дриусси, 78.

Судья: Карасев (Москва).

Турнирая таблица РПЛ

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