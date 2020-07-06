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У Канделаки с Уткиным новый баттл. Теперь на почве чемпионства «Зенита»
06 июля 14:19
автор: Иван Сергеев

У Канделаки с Уткиным новый баттл. Теперь на почве чемпионства «Зенита»

Генеральный продюсер главного спортивного телеканала страны Тина Канделаки допустила непростительную оплошность, поздравляя питерский футбольный клуб с шестым российским золотом. И тут же нарвалась на ответ своего бывшего подчиненного Василия Уткина.

Все-таки «Зенит», за который болеет ее муж Василий Бровко, - больное место Тины Гивиевны. В октябре прошлого года, поздравляя сборную России с победой над шотландцами, Канделаки среди творцов этого успеха назвала... форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Понятно, что это была «оговорка по Фрейду». Имелся в виду фееривший тогда Магомед Оздоев, а из уст генпродюсера вылетело созвучное «Азмун»...

Разумеется, хейтеры не простили такой ляп. И в первых рядах негодующих, разумеется, был Уткин, который после ухода с руководимого Канделаки канала испытывает к высокой начальнице «жуткую неприязнь». Ответ футбольного блогера получился жестким. И пошло - поехало. Соцсети стали свидетелями длительной онлайн-перебранки по типу той, что во время пандемии-2020 Уткин устроил с Владимиром Соловьевым.

И вот теперь Канделаки нарвалась опять. В ночь с 5 на 6 июля, когда все болельщики «Зенита» отмечали победу над «Краснодаром», которая принесла Питеру седьмое (с учетом советского периода) футбольное золото, она выложила в инстаграм следующую запись: «Я выпью за Дзюбу. Артемочка, я тебя очень люблю. Я сегодня невероятно счастлива, как и все жены болельщиков «Зенита». Девочки, за нас!»

Полная версия видеообращения была опубликована в телеграм-канале Канделаки (где она поднимает тост за «Зенит» в компании своего мужа Василия). И ведь обошлось без путаницы в фамилиях. Но обнаружилась другая напасть - то самое фото в сториз инстаграма было помечено хештегами Дзюбы и... баскетбольного «Зенита».

Казалось бы, ну что такого? Однако по суровым законам современного мира хайпа, эта неточность послужила поводом для новой атаки Уткина. Василий отреагировал моментально: «Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать».

Вот тут бы и поставить конфликт на тормоза, но нет. На «панч» Уткина тоже последовал ответ. «Очень смешно и очень показательно, конечно, - написала Канделаки. - Посмотрев вчера матч «Краснодар» — «Зенит», я написала два поста (один с видео), где искренне поздравила команду Семака. Отправила видео помощнице и попросила ее оформить фрагмент видео с поздравлением Артема Дзюбы в сториз... Всем людям свойственно ошибаться: девушка так хотела отметить на видео не только Артема, но и команду, что перепутала метку с упоминанием. Промашка, да, но отнюдь не катастрофа... Разумеется, мой главный почитатель Вася Уткин, который так кичится своим пониманием футбольного контекста, не мог упустить возможности меня пошеймить. Жаль только, что обида помешала ему — мнящему себя мастером пера — написать что-нибудь изящное. Даже в фактах Василий промахнулся: «больное воображение», на отсутствие которого он посетовал, не просто существует — оно и помогает Васе последние пять лет сочинять вот такие обиженные тексты Но «Зенит» — чемпион, Дзюба — лучший нападающий РПЛ, а Вася... просто Вася».

К этому спичу было прикреплено такое фото журналиста.

Уткин на это ответил следующее: «Достаточно больного воображения. Достаточно... Мое - недостаточно больное, Тина Сацивиевна. В общем, есть некоторые нюансы в русском языке. Понадобится букварь, имей в виду, теть: в «Азбуке вкуса» не продается, там только огурцы и пироги для жиробасов».

Канделаки продолжила: «А знаете, мне приятно, что именно я стала для Василия Уткина той лакмусовой бумажкой, на которой вот уже пять лет проявляется его женоненавистничество, а теперь вот и национализм. Да, я — сациви. Да, я — хинкали. Что еще? Черножопая? Не стесняйтесь, Василий. И переписка наша может длиться бесконечно, но (и это действительно грустно) от комплексов это вас не избавит и к принятию себя в полном объеме не приведет»...

Тут же Канделаки поинтересовалась у подписчиков телеграма, как ей стоит реагировать на дальнейшие нападки.

Надо сказать, промежуточные результаты опроса порадовали. Получается, народу этот «хайп» изрядно надоел. И очень не хотелось бы становиться свидетелями очередного многосерийного сериала, лишенного всякого смысла и при этом наполненного взаимными оскорблениями, как после истории с «Азмуном - Оздоевым».

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У Канделаки с Уткиным новый баттл. Теперь на почве чемпионства «Зенита»
У Канделаки с Уткиным новый баттл. Теперь на почве чемпионства «Зенита»
Генеральный продюсер главного спортивного телеканала страны Тина Канделаки допустила непростительную оплошность, поздравляя питерский футбольный клуб с шестым российским золотом. И тут же нарвалась на ответ своего бывшего подчиненного Василия Уткина.
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