У Канделаки с Уткиным новый баттл. Теперь на почве чемпионства «Зенита»

Все-таки «Зенит», за который болеет ее муж Василий Бровко, - больное место Тины Гивиевны. В октябре прошлого года, поздравляя сборную России с победой над шотландцами, Канделаки среди творцов этого успеха назвала... форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Понятно, что это была «оговорка по Фрейду». Имелся в виду фееривший тогда Магомед Оздоев, а из уст генпродюсера вылетело созвучное «Азмун»...

Разумеется, хейтеры не простили такой ляп. И в первых рядах негодующих, разумеется, был Уткин, который после ухода с руководимого Канделаки канала испытывает к высокой начальнице «жуткую неприязнь». Ответ футбольного блогера получился жестким. И пошло - поехало. Соцсети стали свидетелями длительной онлайн-перебранки по типу той, что во время пандемии-2020 Уткин устроил с Владимиром Соловьевым.

И вот теперь Канделаки нарвалась опять. В ночь с 5 на 6 июля, когда все болельщики «Зенита» отмечали победу над «Краснодаром», которая принесла Питеру седьмое (с учетом советского периода) футбольное золото, она выложила в инстаграм следующую запись: «Я выпью за Дзюбу. Артемочка, я тебя очень люблю. Я сегодня невероятно счастлива, как и все жены болельщиков «Зенита». Девочки, за нас!»

Полная версия видеообращения была опубликована в телеграм-канале Канделаки (где она поднимает тост за «Зенит» в компании своего мужа Василия). И ведь обошлось без путаницы в фамилиях. Но обнаружилась другая напасть - то самое фото в сториз инстаграма было помечено хештегами Дзюбы и... баскетбольного «Зенита».

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Казалось бы, ну что такого? Однако по суровым законам современного мира хайпа, эта неточность послужила поводом для новой атаки Уткина. Василий отреагировал моментально:Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать».