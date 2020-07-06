Вячеслав Петкун: Убери из состава Ивановича – и «Зенит» не станет чемпионом

- Где смотрели матч «Зенита» с «Краснодаром», победа в котором принесла команде Сергея Семака досрочное чемпионство?

- Дома с детьми. Эмоции испытал самые приятные. Однако у половины смотревших со мной людей они были не очень хорошими. Младший сын болеет за «Спартак», старший - за «Зенит»...

- «Зенит» оторвался от второго места на 13 очков. Как это характиризует уровень нашего чемпионата?

- Я нормально это оцениваю. Всем было очевидно, что «Зенит» станет чемпионом. Еще осенью в этом не сомневался. И все же не говорил бы, что золото выиграли на одной ноге. Взять недавний матч с «Тамбовом». Там пришлось непросто. И таких игр было достаточно.

- Кто для вас лучший игрок «Зенита»-2019/20?

- Если убрать из состава Бранислава Ивановича, вряд ли стали бы чемпионами.

- Даже так? А все говорят про бомбардирские подвиги Артема Дзюбы.

- Показатели Дзюбы - очевидная истина. Но есть конструкция игры, и в ней, на мой взгляд, Ивановичу отводится решающая роль.

- В чем «фишка» Сергея Семака в сравнении с Андре Виллаш-Боашем, Диком Адвокатом и Лучано Спаллетти, которые тоже приводили «Зенит» к золоту?

- Не вижу смысла сравнивать. Разные команды, разные футболисты, разные тренеры. Если брать отрезок после вынужденного перерыва, то Семак здорово вписал в игру «Зенита» Малкома. Бразилец принес много пользы.

- Пока не подписали новые контракты упомянутый вами Иванович, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Далер Кузяев. Оставили бы всех?

- У возрастных ребят, возможно, уже и желания нет продолжать карьеру. Хотя тот же Иванович, как мне кажется, мог бы еще минимум сезон отыграть. Что касается усиления, это должны решать тренеры, а не болельщики. Я могу хотеть, что угодно.

- Со стороны кажется, что у «Зенита» нет слабых мест.

- Так кажется до тех пор, пока команда не выйдет против «Лейпцига», например. Там вертикальный футбол, быстрый, и так далее. Очень сложно было «Зениту» в Лиге чемпионов против немцев. Это в нашем чемпионате команда смотрится предпочтительнее всех по игре и по составу, а о соответствии стандартам европейского футбола я бы говорить не стал. Лучше промолчу.

- Как относитесь к идее доиграть сезон мололежным составом?

- А зачем? Возможно, мне было бы интересно посмотреть в деле молодых игроков. Но у тренеров, команды свои задачи. Не уверен, что такой подход к ставшимся четырем турам оправдан.