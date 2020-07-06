Покой «Зениту» только снится. Какие рекорды могут побить чемпионы России-2020

«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца. С момента образования РПЛ это самый ранний титул. Если же рассматривать все чемпионаты России (с 1992 года), то команда Сергея Семака повторила результат «Спартака»-1993, который тоже оформил золото за четыре тура до финиша. Тогда это произошло в домашнем матче с «Океаном» из Находки (1:1, гол у красно-белых забил Андрей Тихонов).

Впереди четыре тура, в которых «Зенит» имеет полное право играть даже школьниками. Однако Семак сразу после победы над «Краснодаром» заявил: расслабляться питерцы не намерены. И правильно! Ведь в этом сезоне можно обновить несколько индивидуальных, клубных и национальных рекордов.

Начнем с Артема Дзюбы, которому остается один шаг до повторения своей лучшей результативности за один сезон РПЛ. В воскресенье в Краснодаре форвард отличился 16-й раз в нынешнем чемпионате. В «Ростове»-2013/14 у него было 17 голов. Значит, в оставшихся матчах с «Сочи», «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом» Дзюбе нужно забить хотя бы два мяча.

Впрочем, можно замахнуться и на персональный рекорд сезонной результативности во всех турнирах. Пока он составляет 23 гола (в «Зените»-2015/16). Помимо перечисленных матчей, питерцам предстоят полуфинал Кубка России и, возможно, финал. Способен ли Дзюба забить за 6 игр 8 голов? А почему бы, собственно, и нет? Как говорится, попытка не пытка.

Кстати, Дзюба, пока опережающий преследователей - своего одноклубника Сердара Азмуна и Евгения Луценко из «Арсенала» - на три мяча, может стать всего лишь третьим лучшим бомбардиром чемпионата России из «Зенита». До него этот титул покорялся только Александру Кержакову (18 голов в сезоне-2004) и Халку (15 в РПЛ-2014/15). Кержаковские 18 мячей - зенитовский рекорд для чемпионатов с 16 участниками.