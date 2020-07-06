Покой «Зениту» только снится. Какие рекорды могут побить чемпионы России-2020

«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца. С момента образования РПЛ это самый ранний титул. Если же рассматривать все чемпионаты России (с 1992 года), то команда Сергея Семака повторила результат «Спартака»-1993, который тоже оформил золото за четыре тура до финиша. Тогда это произошло в домашнем матче с «Океаном» из Находки (1:1, гол у красно-белых забил Андрей Тихонов).
Впереди четыре тура, в которых «Зенит» имеет полное право играть даже школьниками. Однако Семак сразу после победы над «Краснодаром» заявил: расслабляться питерцы не намерены. И правильно! Ведь в этом сезоне можно обновить несколько индивидуальных, клубных и национальных рекордов.
Начнем с Артема Дзюбы, которому остается один шаг до повторения своей лучшей результативности за один сезон РПЛ. В воскресенье в Краснодаре форвард отличился 16-й раз в нынешнем чемпионате. В «Ростове»-2013/14 у него было 17 голов. Значит, в оставшихся матчах с «Сочи», «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом» Дзюбе нужно забить хотя бы два мяча.
Впрочем, можно замахнуться и на персональный рекорд сезонной результативности во всех турнирах. Пока он составляет 23 гола (в «Зените»-2015/16). Помимо перечисленных матчей, питерцам предстоят полуфинал Кубка России и, возможно, финал. Способен ли Дзюба забить за 6 игр 8 голов? А почему бы, собственно, и нет? Как говорится, попытка не пытка.
Кстати, Дзюба, пока опережающий преследователей - своего одноклубника Сердара Азмуна и Евгения Луценко из «Арсенала» - на три мяча, может стать всего лишь третьим лучшим бомбардиром чемпионата России из «Зенита». До него этот титул покорялся только Александру Кержакову (18 голов в сезоне-2004) и Халку (15 в РПЛ-2014/15). Кержаковские 18 мячей - зенитовский рекорд для чемпионатов с 16 участниками.
Продолжать раздавать результативные передачи для Дзюбы тоже важно. Пока он лидирует в чемпионате-2019/20 и по этому показателю: у него 11 голевых пасов, а у спартаковца Зелимхана Бакаева - 9. Если Артем выиграет обе гонки, то повторит достижение Дмитрия Лоськова - единственного в истории футболиста, которому удалось по итогам одного российского сезона стать лучшим снайпером и ассистентом. Это произошло в 2003 году, когда к 14 голам тогдашний лидер «Локомотива» добавил 20 передач.
С Дзюбой разобрались. Однако заманчивые ориентиры маячат и перед «Зенитом» в целом. Скажем, питерцы могут завершить сезон с 23 победами. Это будет повторение лучшего результата чемпионатов России, проводившихся в нынешнем формате. Сам «Зенит» однажды одержал 24 победы, но это было в РПЛ-2011/12, состоявшем из 44 туров в связи с переходом на «осень-весну».
При 16 участниках максимального результата добивался «Спартак», набравший в 1999 году 72 очко. У «Зенита» сейчас 62 очка. Значит, четыре победы позволят команде Семака побить этот рекорд красно-белых (а три победы и ничья - повторить).
Максимальный итоговый отрыв чемпиона от серебряного призера достигался в упомянутом полуторном сезоне-2011/12. Тогда «Зенит» опередил «Спартак» на 13 очков - и именно столько питерцы везут преследователям сейчас. Если за оставшиеся четыре тура увеличить гандикап хотя бы на очко, будет еще один рекорд!
Избежав поражений, «Зенит» повторит клубное высшее достижение 2010 года, когда команда завершила чемпионат с 2 проигрышами (у «Спартака» в начале 90-х были сезоны с одной осечкой). В этом случае беспроигрышная серия питерцев достигнет 19 матчей. И можно будет в следующем сезоне, который стартует уже в августе, замахнуться на вечный рекорд «Локо» (2004, 2005), который не проигрывал на протяжении 27 туров! При нынешнем запасе прочности сине-бело-голубых вполне реалистичный вариант.
Если «Зенит» оставит ворота на замке в заключительных четырех турах, то повторит высшее достижение «Локо»-2002, пропустившего в том сезоне 14 мячей. Второй результат в истории принадлежит ЦСКА-2016/17 (15 пропущенных мячей).
Семак стал вторым после Лучано Спаллетти тренером, выигравшим с «Зенитом» два чемпионата России кряду (итальянец праздновал триумф в сезонах-2010 и 2011/12). В других клубах такого результата добивались Газзаев (ЦСКА 2005 и 2006 годов), Леонид Слуцкий (ЦСКА-2012/13 и 2013/14), Курбан Бердыев (»Рубин» 2008 и 2009 годов) и, разумеется, Олег Романцев, выдавший со «Спартаком» серии из трех и пяти чемпионских сезонов. При этом Семак может впервые в карьере оформить золотой дубль: как футболисту ему в ЦСКА, «Рубине» и «Зените» этого не удавалось. Осталось завоевать Кубок России-2019/20.
Все чемпионы России
10 - «Спартак» (1992 - 1994, 1996 - 2001, 2016/17)
6 - ЦСКА (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16)
6 - «Зенит» (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20)
3 - «Локомотив» (2002, 2004, 2017/18)
2 - «Рубин» (2008, 2009)
1 - «Алания» (1995)
Все тренеры-чемпионы России
8 - Олег Романцев (1992 - 1994, 1997 - 2001)
4 - Валерий Газзаев (1995, 2003, 2005, 2006)
3 - Леонид Слуцкий (2012/13, 2013/14, 2015/16)
3 - Юрий Семин (2002, 2004, 2017/18)
2 - Курбан Бердыев (2008, 2009)
2 - Лучано Спаллетти (2010, 2011/12)
2 - Сергей Семак (2018/19, 2019/20)
1 - Георгий Ярцев (1996)
1 - Дик Адвокат (2007)
1 - Андре Виллаш-Боаш (2014/15)
1 - Массимо Каррера (2016/17)