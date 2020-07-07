Забьет ли за «Локомотив» кто-нибудь кроме Миранчука? Интриги 27-го тура РПЛ

Самое неприятное для Николича - что в его «Локо» забивает только один человек. Алексей Миранчук записал на свой счет все четыре гола команды после рестарта сезона. Остальные палят в молоко (как Эдер с 11-метровой отметки в игре с «Оренбургом»), попадают в штанги (как Жоау Мариу ) или залезают перед взятием ворот в офсайд (как Тимур Сулейманов ). В прошлом туре сбой дал и сам Миранчук, не реализовавший пенальти в компенсированное время...

В любом случае матч с «Локо» станет серьезным тестом для Тедеско. В первом круге он обыграл тогда еще команду Юрия Семина со счетом 3:0, а его команда показала образцовый контратакующий футбол. Три голевые передачи тогда отдал Зелимхан Бакаев . Реванш за то фиаско Семина (который, по слухам, может посетить дерби в среду) предстоит брать Марко Николичу. При сербе красно-зеленые пока не проигрывают, но уже потеряли на ровном месте дома очки с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0).

Центральное событие тура - дерби «Спартака» и «Локомотива» на «Открытие Арене». Красно-белые подходят к игре в упаднических настроениях. После поражений от ЦСКА (0:2) и «Тамбова» (2:3) поползли разговоры о возможной отставке Доменико Тедеско по окончании сезона. Некоторые источники опровергают эту информацию, однако прогнозировать кадровые решения Леонида Федуна бессмысленно. Одно из двух - либо угадаешь, либо нет.

Вот уже четыре дерби со «Спартаком» железнодорожники не знают побед, довольствовавшись двумя нулевыми ничьими и единственным голом Джефферсона Фарфана. Однако терять очки им ни в коем случае нельзя. «Краснодар» совсем близко, да и воспрянувший духом ЦСКА готов накатить на финише. А задача на сезон, по словам Николича, - сохранить второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов, которая уже даже теоретически недоступна для «Спартака».

ИСПОРТИТ ЛИ «СОЧИ» ПИТЕРСКИЙ ПРАЗДНИК?

Когда «Спартак» и «Локо» будут готовиться выйти на газон тушинского стадиона, в Санкт-Петербурге «Зениту» вручат кубок за победу в чемпионате-2019/20. Дизайн трофея в этом сезоне был изменен (постарались ребята из студии Артемия Лебедева), что добавляет торжественности моменту - питерцы первыми в истории поднимут над головой новую реликвию РПЛ. Произойдет это по окончании матча с «Сочи», который принято называть неофициальным зенитовским «фарм-клубом».

Одна из интриг - сыграет ли против «Зенита» Александр Кокорин? Права на нападающего принадлежат питерскому клубу. В арендном договоре Кокорина прописана многомиллионная компенсация за право использовать его услуги в матче с сине-бело-голубыми. Однако, учитывая, что игра уже не имеет турнирного значения для хозяев, они вполне могут пойти на уступки сочинцам, которые, кстати, неожиданно включились в борьбу за потенциально еврокубковую шестую позицию РПЛ-2019/20.

НАБЕРЕТ ЛИ ПЕРВЫЕ ИЮНЬСКИЕ ОЧКИ «ОРЕНБУРГ»?

Главному аутсайдеру РПЛ в среду предстоит первый домашний матч после возобновления сезона. За два предыдущих (с «Краснодаром» и «Уралом») «Оренбург» получил технические поражения, отказавшись выставлять молодежку вместо основы, которая ушла на карантин из-за подхваченного после выездного поединка с «Локо» коронавируса. В предыдущем туре команда все-таки сыграла в гостях с «Рубином» полурезервным составом, однако очков все равно не набрала (0:1). Против ЦСКА пополнить июньскую копилку будет еще сложнее. Армейцы находятся на подъеме. И возможное отсутствие Виктора Гончаренко (у которого в Белоруссии умерла мать) не должно стать для них проблемой.

ПРОДЛИТ ЛИ ГОЛЕВУЮ СЕРИЮ ЛУЦЕНКО?

Форвард «Арсенала» Евгений Луценко отметился голами в каждом из четырех матчей после паузы в чемпионате. Последний его мяч - в ворота «Динамо» - наконец, оказался победным. И в своей нынешней блестящей форме Луценко вполне способен продлить голевую серию дома с «Крыльями». Мотивации ему добавляет шанс побороться с Артемом Дзюбой за звание лучшего бомбардира сезона (пока он отстает на три гола - 13 против 16 у зенитовца).

Кстати, в Туле столкнутся тренеры, занявшие свои нынешние посты уже в июне. Туляков, напомним, после увольнения Игоря Черевченко возглавляет Сергей Полпалый, а у самарцев на место Миодрага Божовича два тура назад был назначен Андрей Талалаев.

Расписание 27-го тура

Турнирная таблица РПЛ