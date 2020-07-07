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07 июля 20:37
автор: Сергей Ващенко
Видео всех голов 27-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
«Тамбов» - «Ахмат» - 1:2 (1:1)
Голы:
Мелкадзе (пен), 33 - Исмаэл (пен), 20; Визеу, 73.
источник:
«Советский спорт»
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