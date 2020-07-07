Видео всех голов 27-го тура РПЛ

Цорн ушел, Тедеско пока остался, нужны же «Спартаку» не Газизов с Евсеевым, а Черчесов или Каррера

В клубе Леонида Федуна затевается очередная кадровая революция. События, как это часто бывает у красно-белых, развиваются стремительно.