Рука Бога против СССР, плевок голландца в немца и 38-летний бомбардир из Африки. Вспоминаем ЧМ-1990

Можно долго спорить, «убивал» ли Фредрикссон Советы в 1986-м (например, с голом, который забил Ян Кулеманс вроде бы из двухметрового положения вне игры, начудил боковой судья из Испании, в момент паса поднявший, а затем... опустивший флажок), однако 13 июля 1990 года швед точно «сыграл» против сборной СССР.

И вот вновь Фредрикссон. Да еще против Аргентины, да еще в Неаполе, городе, где в 1990-м боготворили Марадону...

Ключевой для подопечных Валерия Лобановского стала игра второго тура с Аргентиной. Встречу судил шведский арбитр Эрик Фредрикссон . Тот самый, что обслуживал поединок СССР – Бельгия в 1/8 финала ЧМ-1986, когда наши уступили в дополнительное время 3:4. По двум голам бельгийцев, засчитанным тогда Фредрикссоном, до сих пор идут дискуссии на тему офсайдов.

После серебра Евро-88 нашу команду считали одним из фаворитов. Но ЧМ-1990 для сборной СССР сложился крайне неудачно. Первый матч с Румынией получился блеклым, Ринат Дасаев пропустил несложный мяч в ближний угол от Мариуса Лэкэтуша в конце первого тайма, а на 54-й минуте тот же Лэкэтуш реализовал пенальти. Дасаев больше на турнире не сыграл, уступив место в воротах Александру Уварову .

Напомним, действующие чемпионы мира аргентинцы начали турнир с сенсационного поражения от Камеруна (0:1). Поэтому им, как и нам, тоже была нужна победа. И уже на 12-й минуте произошел эпизод, который оказал решающее влияние на исход поединка. Игорь Добровольский подал угловой, Олег Кузнецов головой пробил в ближний угол, где Марадона движением правой руки (!) преградил путь мячу в ворота. Фредрикссон находился неподалеку, все прекрасно видел, но вот почему-то на Руку Бога-2 (была же еще Рука Бога-1, которой Марадона безнаказанно забил в плей-офф ЧМ-1986 англичанам) не отреагировал.

Такое нарушение должно было караться пенальти и красной карточкой для аргентинской суперзвезды. И такая неапрведливость не могла не повлиять на наших футболистов. При том что, в отличие от матча с Румынией, советская сборная играла очень неплохо.

Аргентинцы забили первый гол на 27-й минуте, а в начале второго тайма был удален Владимир Бессонов. Здесь претензий к арбитру быть не может: Кладио Каниджа убегал один на один, Бессонов его откровенно завалил на газон. Второй мяч в воротах Уварова побывал на 79-й минуте...

После матча пошли разговоры, что Фредрикссон не любит Советский Союз, этакий патологический советофоб. Но скорее швед просто не решился наказать Марадону на глазах у болельщиков »Наполи» - клуба, который в 1990 году благодаря супераргентинцу выиграл чемпионат Италии.

«Если бы Фредрикссон был честным человеком, он должен был бы сжечь свою судейскую лицензию», - негодовал глава советской делегации Никита Симонян. А толку? Напоследок наши разгромили Камерун (4:0), но все равно заняли в группе четвертое место. И тут же начались склоки из-за премиальных между футболистами и руководством Спорткомитета. Игроки даже отказывались улетать из Италии. Конфликт с трудом удалось погасить.

АНТИФУТБОЛ ДО ФИНАЛА ДОВЕЛ

Ну а что же Аргентина? Это была одна из самых невзрачных сборных в истории этой страны. Но, во-первых, в ее составе был Марадона, который затащил команду в финал. А еще палочка-выручалочка Каниджа, забивший в 1/8 Бразилии (1:0) и в полуфинале Италии. Был и третий герой - Серхио Гойкоэчеа, приехавший в Италию в ранге второго вратаря, но из-за травмы, полученной в самом начале матча со сборной СССР Нери Пумпидо, ставший основным.

Гойкоэчеа отразил два пенальти в послематчевой серии в четвертьфинале с югославами, а затем еще два в такой же серии с хозяевами. Аргентину критиковали за антифутбол и называли «убийцей игры». Но Марадону и компанию все это мало волновало. Они и в финале могли совершить чудо. Матч против немцев получился скучным и абсолютно равным. Если бы мексиканский арбитр Эдгардо Кодесаль Мендес не показал аргентинцам две красные карточки и за пять минут до конца не назначил весьма спорный пенальти в их ворота, то...

Андреас Бреме пробил точно – Гойкочеа на этот раз не выручил, и сборная ФРГ третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Марадона обвинил в поражении ФИФА и на послематчевой церемонии отказался пожать руку президенту федерации бразильцу Жоао Авеланжу.

Лучшим игроком ЧМ-1990 был признан Лотар Маттеус (по итогам годам немец получил еще и «Золотой мяч»). А Франц Беккенбауэр стал вторым человеком после Марио Загалло, выигравшим чемпионат мира в качестве футболиста и тренера (на ЧМ-2018 того же самого добился Дидье Дешам).

ТАНЦЫ МИЛЛА

Еще одним открытием турнира стала сборная Камеруна, возглавляемая советским тренером Валерием Непомнящим, и ее главный бомбардир Роже Милла. 38-летний ветеран ехать в Италию не собирался, он доигрывал в заштатном «Сен-Пьерруазе» с острова Реюньон. Но вернулся в сборную по настоянию общественности - и стал одним из главных героев ЧМ-1990 (потом Милла приехал и на ЧМ-1994, где забил самый «ветеранский» гол в истории чемпионатов мира - в ворота сборной России).

Камерунцы начали удивлять уже с матча открытия: гол Франсуа Омама-Бийика принес им победу над аргентинцами. Причем забили африканцы, играя в меньшинстве, а заканчивали встречу и вовсе без двух игроков... В матче со сборной Румынии заявил о себе уже Милла. Ветеран вышел на замену всего за полчаса до конца встречи и оформил победный дубль, явив миру свой знаменитый танец у углового флажка (на тот момент европейские болельщики еще не были приучены к экзотическим празднованиям голов).

Милла забил еще два гола Колумбии в 1/8 финала. Камерун стал первым африканским четвертьфиналистом в истории ЧМ. И Непомнящий со своими «неукротимыми львами» имели отличные шансы выйти в полуфинал. В матче с Англией команда-сенсация вела 2:1, но Гари Линекер на 83-й минуте ударом с пенальти сравнял счет. А затем в овертайме победу англичанам принес еще один 11-метровый...

ПЛЕВОК В ВЕЧНОСТЬ

Одним из главных разочарований турнира стало выступление сборной Голландии. Чемпионы Европы очень бледно смотрелись в матчах группового этапа (три ничьи, в том числе с Египтом) и абсолютно по делу уступили в первом же раунде плей-офф заклятым соперникам – немцам – 1:2.

Голландцы запомнились на этом чемпионате разве что хамским поступком Франка Райкарда: на 22‑й минуте стычка полузащитника »Милана» и Руди Феллера завершилась обоюдным удалением. Однако Райкарду этого показалось мало. На прощание он... плюнул в противника.

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Еще одно открытие ЧМ-1990 – 25‑летний нападающий «Ювентуса» Сальваторе Скиллачи. В стартовом матче с австрийцами при счете 0:0 главный тренер Адзельо Вичини выпустил форварда за замену, и Скиллачи через четыре минуты забил единственный мяч. Затем Италия вымучила победу над сборной США (1:0). Перед матчем со сборной Чехословакии Вичини дал отдохнуть основному дуэту форвардов – Джанлуке Виалли и Андреа Карневале, а с первых минут выпустил Скиллачи и Роберто Баджо. Оба забили по мячу – 2:0.

В плей-офф «Тото» Скиллачи отмечался голом в каждом матче кроме «бронзового» (с Уругваем, Ирландией и Аргентиной) и с шестью мячами стал лучшим снайпером турнира. Это был пик карьеры «бомбардира нации». Впоследствии за сборную Скиллачи отличился единственый раз. А в 1994-м в неполные 30 лет завершил карьеру в «Интере».

ЧМ-1990

Групповой этап

Группа А

Италия – Австрия – 1:0, Чехословакия – США – 5:1, Италия – США – 1:0, Чехословакия – Австрия – 1:0, Италия – Чехословакия – 2:0, Австрия – США – 2:1. Положение: Италия – 6, Чехословакия – 4, Австрия – 2, США – 0.

Группа В

Камерун – Аргентина – 1:0, Румыния – СССР – 2:0, Аргентина – СССР – 2:0, Камерун – Румыния – 2:1, СССР – Камерун – 4:0, Аргентина – Румыния – 1:1. Положение: Камерун – 4, Румыния – 3, Аргентина – 3, СССР – 2.

Группа С

Бразилия – Швеция – 2:1, Коста-Рика – Шотландия – 1:0, Бразилия – Коста-Рика – 1:0, Шотландия – Швеция – 2:1, Коста-Рика – Швеция – 2:1, Бразилия – Шотландия – 1:0. Положение: Бразилия – 6, Коста-Рика – 4, Шотландия – 2, Швеция – 0.

Группа D

Колумбия – ОАЭ – 2:0, ФРГ – Югославия – 4:1, Югославия – Колумбия – 1:0, ФРГ – ОАЭ – 5:1, Колумбия – ФРГ – 1:1, Югославия – ОАЭ – 4:1. Положение: ФРГ – 5, Югославия – 4, Колумбия – 3, ОАЭ – 0.

Группа Е

Бельгия – Южная Корея – 2:0, Испания – Уругвай – 0:0, Испания – Южная Корея – 3:1, Бельгия – Уругвай – 3:1, Испания – Бельгия – 2:1, Уругвай – Южная Корея – 1:0. Положение: Испания – 5, Бельгия – 4, Уругвай – 3, Южная Корея – 0.

Группа F

Англия – Ирландия 1:1, Египет – Голландия – 1:1, Англия – Голландия – 0:0, Египет – Ирландия – 0:0, Англия – Египет – 1:0, Голландия – Ирландия – 1:1. Положение: Англия – 4, Ирландия – 3, Голландия – 3, Египет – 2.

1/8 финала

Камерун – Колумбия – 2:1 (доп. вр.), Чехословакия – Коста-Рика – 4:1, Аргентина – Бразилия – 1:0, ФРГ – Голландия – 2:1, Ирландия – Румыния – 0:0, пенальти – 5:4, Италия – Уругвай – 2:0, Югославия – Испания 2:1 (доп. вр.), Англия – Бельгия 1:0 (доп. вр.).

1/4 финала

Аргентина – Югославия – 0:0, пенальти – 3:2, Италия – Ирландия – 1:0, ФРГ – Чехословакия – 1:0, Англия – Камерун – 3:2 (доп. вр.)

1/2 финала

Аргентина – Италия – 1:1, пенальти – 4:3, ФРГ – Англия – 1:1, пенальти – 4:3

Матч за 3‑е место

Италия – Англия – 2:1

Финал

ФРГ – Аргентина – 1:0