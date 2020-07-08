Луценко из тульского «Арсенала» догнал Месси и посоревнуется с Роналду

33-летний нападающий туляков после возобновления РПЛ-2019/20 без гола с поля не уходит. Правда, в четырех случаях из пяти его мячи не помогали «Арсеналу» сыграть даже вничью. Так получилось и в домашней встрече с «Крыльями Советов» (2:4), в которой Луценко отличился уже при счете 1:4.

Нападающий забил в своем фирменном стиле - ударом головой. Таким способом он посылал в ворота соперников 9 из 14 мячей в РПЛ-2019/20. В бомбардирской гонке Луценко уступает только зенитовцу Артему Дзюбе (16 голов). При этом он не исполняет пенальти, тогда как Дзюба реализовал уже 7 одиннадцатиметровых. То есть, с игры Луценко забил на пять мячей больше лидера «Зенита»! Да и вообще больше всех в премьер-лиге.

Разумеется, пятиматчевая голевая серия форварда «Арсенала» - тоже рекорд российского сезона. Да и в топ-чемпионатах-2019/20 подобные отрезки выдавали только 14 человек. Самые длинные серии (по 11 матчей с голами) оформили Роберт Левандовски из «Баварии» и Криштиану Роналду из «Ювентуса». Если Луценко забьет в каждом из трех оставшихся туров, то повторит серию бомбардира «Лестера» Джейми Варди (голы в 8 турах АПЛ кряду). При этом Евгений догнал Лионеля Месси, который свой результат уже не улучшит (до конца испанского чемпионата «Барселоне» осталось провести четыре матча).

Если же взять отрезок после возобновления сезона, то Луценко идет вровень все с тем же Роналду и другим футболистом «Юве» Пауло Дибалой. Те тоже выдали во время пандемии пятиматчевые голевые серии. Причем в обоих случаях эти серии продолжаются. Криштиану отметился очередным забитым мячом в игре с «Миланом» (2:4), а Дибала эту встречу из-за дисквалификации пропустил, отличившись в каждом из пяти предыдущих туров.