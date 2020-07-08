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«Я шокирован». Тедеско – о судействе дерби «Спартак» – «Локо» и своем удалении
08 июля 23:45

«Я шокирован». Тедеско – о судействе дерби «Спартак» – «Локо» и своем удалении

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги центрального матча 27-го тура РПЛ.

Напомним, что игра звершилась со счетом 1:1. Тедеско получил две подряд желтые карточки и был удален в концовке первого тайма за несогласие с назначением пенальти, с которого Алексей Миранчук воостановил равновесие.

- До последнего момента я не был уверен, следует ли мне идти на пресс-конференцию, но все-таки пришел из уважения к журналистам, - сказал Тедеско. - Я шокирован матчем... Уважаю работу судей, знаю, что она не простая, но хотел бы, чтобы они уважали и нашу работу. То, что сегодня произошло, не первый раз происходит со «Спартаком».

Который раз против нас принимаются неоднозначные решения судей. Наиль Умяров сыграл в мяч, а арбитр свистнул в пользу «Локомотива», и в итоге это привело к пенальти в наши ворота. Не знаю, что сказать... А в ситуации с Николаем Рассказовым почему не обратится к VAR? Я не знаю, что говорить ребятам в раздевалке.

Они подавлены тем, что в игре против команды, которая бьется за Лигу чемпионов, завоевано всего одно очко. Они считают, что заслужили большего. Я всегда им говорю, что нужно принимать любые судейские решения, работать, и тогда что-то изменится в лучшую сторону. Но ничего не меняется. Всегда принимаются решения против нас. Это не в одном матче происходит. Таких решений было очень много.

- Насколько на вас и на команде сказалась новость об увольнении генерального директора «Спартака» Томаса Цорна? Это может привести к вашей добровольной отставке, учитывая, что именно Цорн привел вас в клуб?
- Для меня все это было неожиданно. Томас – грамотный руководитель, умный, и впереди у него большое будущее. Он нам помогал, видел, как мы работаем на тренировках. Делал все, чтобы мы занимались своим делом и ни на что не отвлекались. Футбол – это бизнес, и подобное происходит. Мне сообщили о его уходе, и я сразу сконцентрировался на подготовке к дерби с «Локо». Сказалось ли увольнение на игроках, я не знаю. У всех это происходит по-разному. Сегодня все вышли на поле и показали достойный футбол. Ребята заработали важное очко.

- Нет ли у вас желания уехать по окончании сезона в другой чемпионат, где нормально судят, гендиры дорабатывают до конца контракта и все происходит согласно логике?
- Конечно, нет. Я доволен своей работой, клубом. Мне нравится команда, ребята, Москва. Мы делаем все возможное, чтобы сделать »Спартак». Иногда бывают такие моменты, когда ты делаешь два шала вперед, а потом один назад. В футболе может быстро все меняться. Этот чемпионат странный и не простой. Таблица сейчас плотная, и мы можем достойно завершить сезон. Впереди у нас четыре важные игры (с учетом полуфинала Кубка России. - прим. ред.), и мы сделаем все возможное, чтобы провести эти матчи достойно.

- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев позволил себе некорректное высказывание в отношении «Спартака» в преддверии кубкового полуфинала. Знаете об этой истории с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном и ее продолжении?
- Я не смотрел это видео, но в курсе, о чем речь. Нас не интересуют высказывания соперника. Мы и так будем максимально концентрированы и мотивированы.

Тедеско не уволился, но удалился. «Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью (видео)

- Ваше мнение по поводу удаления Тедеско? – вопрос главнму тренеру «Локомотива» Марко Николичу.
- Меня не очень интересует этот вопрос, потому что команда ждет в автобусе.

- По первому тайму создалось впечатление, что вы сознательно отдали мяч «Спартаку», зная, что красно-белые эффективны только в контратаках.Так и было?
- Мы знали, что у «Спартака» была неудачная серия, что из-за этого команда будет сильно нервничать и, скорее всего, много контратаковать. Во второй тайме выпустили Рифата Жемалетдинова, чтобы усилить давление. Надеялись, что «Спартак» устанет. Мы были ближе к победе, но в конце не забили. Настрой был взять три очка.

источник: «Советский спорт»
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