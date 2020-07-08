«Я шокирован». Тедеско – о судействе дерби «Спартак» – «Локо» и своем удалении

Напомним, что игра звершилась со счетом 1:1. Тедеско получил две подряд желтые карточки и был удален в концовке первого тайма за несогласие с назначением пенальти, с которого Алексей Миранчук воостановил равновесие.

- До последнего момента я не был уверен, следует ли мне идти на пресс-конференцию, но все-таки пришел из уважения к журналистам, - сказал Тедеско. - Я шокирован матчем... Уважаю работу судей, знаю, что она не простая, но хотел бы, чтобы они уважали и нашу работу. То, что сегодня произошло, не первый раз происходит со «Спартаком».

Который раз против нас принимаются неоднозначные решения судей. Наиль Умяров сыграл в мяч, а арбитр свистнул в пользу «Локомотива», и в итоге это привело к пенальти в наши ворота. Не знаю, что сказать... А в ситуации с Николаем Рассказовым почему не обратится к VAR? Я не знаю, что говорить ребятам в раздевалке.

Они подавлены тем, что в игре против команды, которая бьется за Лигу чемпионов, завоевано всего одно очко. Они считают, что заслужили большего. Я всегда им говорю, что нужно принимать любые судейские решения, работать, и тогда что-то изменится в лучшую сторону. Но ничего не меняется. Всегда принимаются решения против нас. Это не в одном матче происходит. Таких решений было очень много.

- Насколько на вас и на команде сказалась новость об увольнении генерального директора «Спартака» Томаса Цорна? Это может привести к вашей добровольной отставке, учитывая, что именно Цорн привел вас в клуб?

- Для меня все это было неожиданно. Томас – грамотный руководитель, умный, и впереди у него большое будущее. Он нам помогал, видел, как мы работаем на тренировках. Делал все, чтобы мы занимались своим делом и ни на что не отвлекались. Футбол – это бизнес, и подобное происходит. Мне сообщили о его уходе, и я сразу сконцентрировался на подготовке к дерби с «Локо». Сказалось ли увольнение на игроках, я не знаю. У всех это происходит по-разному. Сегодня все вышли на поле и показали достойный футбол. Ребята заработали важное очко.