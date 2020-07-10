Из тумбочки посыпались пачки денег – и его мама расплакалась. Великому Буряку – 67

В 17 лет Буряк попал в дубль одесского «Черноморца». Вес худощавого паренька составлял... 50 кг. Поэтому старший тренер «Черноморца» Сергей Шапошников запретил ставить юношу в состав на матчи дубля, пока тот не наберет мышечную массу. Леонид какое-то время занимался в тренажерном зале. Кстати, несмотря на то, что он не выходил на поле, а лишь тренировался, ему исправно платили 30 рублей в месяц. Для семьи эти деньги были серьезным подспорьем.

Юный Леня был единственным мужчиной в семье, жил с матерью и двумя сестрами. Он вставал в 5 утра и отправлялся помогать рыбакам вытаскивать сети, складывать рыбу в тару. За работу с пареньком расплачивались свежей рыбой. Добычу маленький Леня приносил домой.

Уже играя в киевском «Динамо», Буряк зарабатывал, согласно некоторым источникам, 2 тысячи – огромную сумму по тем временам. Как-то мама приехала в гости к сыну, стала прибираться в квартире, открыла дверцу тумбочки, а оттуда... вывалились пачки денег. Вернувшийся домой Леонид увидел плачущую мать. «Откуда у тебя столько денег?» - женщина не могла поверить, что футболисты получают так много.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ И КОНФЛИКТ С ЛОБАНОВСКИМ

Буряк дебютировал за «Динамо» весной 1973 года. В Киев пожаловал «Арарат», который в том сезоне стал чемпионом и выиграл Кубок СССР. Хозяева проигрывали 0:1, Буряк вышел на замену во втором тайме и вскоре забил свой первый мяч за бело-голубых. »Динамо» победило 3:1, а болельщики после матча скандировали: «Буряк! Буряк!»

Молодой полузащитник быстро стал основным игроком и в сборной. Вскоре пришли большие успехи: чемпионство и Кубок СССР в 1974 году, исторический триумф в Кубке кубков и Суперкубка Европы в 1975-м. Тогда киевляне дважды обыграли саму «Баварию» (1:0 в гостях и 2:0 дома).

А спустя десять лет, зимой 1985 года всех ошарашила новость: Буряк ушел из «Динамо» и перебрался в «Торпедо». Причиной такого зигзага в карьере стал конфликт с Валерием Лобановским. Черная кошка между игроком и тренером пробежала после десятого места команды в сезоне-1984. Редчайший случай в истории: основной футболист киевского «Динамо» в расцвете лет перешел в московский клуб.

КУБКИ СССР С «ТОРПЕДО» И «МЕТАЛЛИСТОМ»

В «Торпедо» Буряк провел два неполных сезона, помог черно-белым выиграть Кубок СССР-1986. Полузащитник выходил на поле не всегда – его беспокоили проблемы с ахиллом. Но операция не потребовалась, и сезон-1987 Буряк начал в харьковском «Металлисте». Записной середняк (команда курсировала между высшей и первой лигами) с Буряком впервые завоевал Кубок СССР в 1988 году.

ФИНЛЯНДИЯ – США - ОДЕССА

Затем Буряк уехал в Финляндию, где два года был играющим тренером в двух не самых известных клубах «КПТ-85» и «Ван Па». А в 1991-м он перебрался в США, где два года тренировал университетскую команду. Но быстро заскучал по дому и вернулся на Украину, возглавив одесский «Черноморец». С этой командой Буряк дважды завоевывал серебро чемпионата страны. Потом было эпизодическое появление в тульском «Арсенале», четыре года работы в тренерском штабе сборной (роковой для россиян гол Андрея Шевченко в 1999-м в ворота Александра Филимонова Буряк наблюдал с кромки поля «Лужников»), а его последним пристанищем стала «Александрия»-2012. С тех пор Леонид Иосифович в футболе не востребован. Зато с 2014-го в Одессе проводится Кубок, носящий его имя.

ЛОВЧЕВ: «БУРЯК ВСЕГДА БЫЛ СЕБЕ А УМЕ»

«Советский спорт» расспросил об имениннике бывшего футболиста сборной СССР Евгения Ловчева.

- Вы пересеклись с Буряком в сборной СССР середины 70-х, когда ее возглавлял Лобановский. Были единственным некиевлянином?

- Не совсем так. Лобановский периодически вызывал в сборную нападающего «Пахтакора» Володю Федорова, Сашу Минаева из московского «Динамо», Володю Сахарова из «Торпедо» и вратаря Владимира Астаповского из ЦСКА. Просто в 1975-м и первой половине 1976-го я намного чаще их играл. Поэтому многим запомнилось, что я был единственным игроком не из киевского «Динамо». Правда, на Олимпиаду в Монреаль Лобановский меня не взял, хотя всю предсезонку я прошел в сборной.

- Почему?

- Сборная проводила много контрольных матчей, а играли в них одни киевляне. «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка чемпионов, Лобановский готовил команду еще и к этому турниру. Хотя сборной предстояли матчи плей-офф чемпионата Европы с Чехословакией и Олимпиада в Монреале. Я как-то подошел к Лобану: «Отпустите меня в «Спартак», буду хотя бы играть в чемпионате страны, практику получу. Все равно у вас на лавке сижу». Лобановский отпустил, но, видимо, ему такое мое поведение не понравилось. Оба четвертьфинальных матча чемпионата Европы с Чехословакией я сыграл в основе, ответный в Киеве прошел в конце мая. А в начале июня узнал из газет, что меня нет в составе на Олимпиаду.

- Жестко. Но ведь Лобановский вас хотел видеть в Киеве.

- Это было осенью 1975-го. Мы летели в Швейцарию на отборочный матч чемпионата Европы. Летели чартером, каждый мог занять по три сидения, чтобы прилечь, вытянуть ноги. Лобановский в самолете подослал ко мне своего помощника Олега Базилевича. «Жень, хотим тебя в Киев пригласить», - начал он. Я перебил, что мне перед спартаковскими болельщиками неудобно. К тому же с семьей надо все обсудить. Отказал, но аккуратно. На что Базилевич отреагировал: «Какие болельщики, какая семья?! Мы же валютой платим».

- Известна история, как мама Буряка приехала к нему в Киев, открыла тумбочку, а там пачки денег. Вроде бы в »Динамо» футболисты получали по 2 тысячи рублей в месяц. Так и было?

- На счет двух тысяч не знаю, но зарабатывали они много. Много играли в зарубежных коммерческих турнирах, много выигрывали. И потом, тогда все команды практиковали халтуру, легкий приработок. Выезжали в какие-то провинциальные города на товарищеские матчи. Мы в «Спартаке» получали за такие матчи по 50-60 рублей. А киевляне за игру где-нибудь в Чернигове – по 200. И таких матчей в сезоне были десятки. Платили, естественно, налом, никто эти деньги не учитывал.

- Вернемся все-таки к Буряку. Что можете о нем сказать?

- Леня человек весьма закрытый, про таких говорят – себе на уме. В Киеве он близко сошелся с Олегом Блохиным. Буряк обладал великолепным длинным пасом. И думается, немало своих голов Блохин забил с передач Буряка. Они затем оба женились на знаменитых гимнастках, дружили семьями.

Каких-то личных историй у меня с Буряком не было. Помню, как-то на разборе одного матча Лобановский стал зачитывать ТТХ всех игроков. Он тогда первым стал внедрять науку. Согласно ТТХ, Буряк был лучшим в этом матче, точность передач под сто процентов. Лобановский на него сморит: «Леня, ты ведь в этом матче был одним из самых бесполезных – ни в чужой штрафной не играл, ни в своей не помогал».

Тогда была в моде «выездная модель» Лобановского, за которую его сильно критиковали. На выезде «Динамо» играло строго на ничью, сушило игру, а футболисты откровенно катали мяч поперек поля, убивая время. Вот Буряк в той игре, видимо, пасовал назад защитникам, либо поперек поля. Отсюда и высокий ТТХ...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Леонид БУРЯК

Родился 10 июля 1953 года в Одессе.

Карьера игрока: «Черноморец» (1971, 1972) - 52 матча (9 голов), «Динамо» К (1973 – 1984) - 304 (56), «Торпедо» (1985, 1986) - 37 (2), «Металлист» (1987, 1988) - 36 (4). За сборную СССР провел 44 матча (8 голов).

Бронзовый призер Олимпиады (1976), обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы (1975). 5-кратный чемпион СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981). 5-кратный обладатель Кубка СССР (1974, 1978, 1982, 1986, 1988).

Достижения в качестве тренера: 2-кратный серебряный призер чемпионата Украины с одесским «Черноморцем» (1995, 1996).

Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Украины.